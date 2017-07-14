ВСУ стягивают тяжелые вооружения к линии отвода

В докладе от 5 июля СММ зафиксировала в Миролюбовке замаскированную реактивную систему залпового огня " Ураган ". Там же обнаружена группа из 13 гаубиц и САУ, в том числе сверхмощная САУ "Пион".

После выходных обстрелы возобновились. Доклады Специально мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) указывают последовательность перестрелок в одной из наиболее горячих точек – под Авдеевкой. Первые выстрелы идут со стороны киевских силовиков. Так было 5, 6, 7, 8, 9 и 10 июля.