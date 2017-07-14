ВСУ стягивают тяжелые вооружения к линии отвода
Согласно информации РИА Новости , постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ сообщил о продолжающемся со стороны ВСУ сосредоточении тяжелых вооружений вблизи линий соприкосновения в Донбассе.
Как он указал, ситуация с выполнением Минских договоренностей остается весьма неудовлетворительной. Полное прекращение огня, которое Киев пообещал в связи с наступлением сезона уборки урожая, так и не наступило.
С его слов, практически ежедневно разрушаются или получают повреждения жилые дома в контролируемых ополчением городах.
В докладе от 5 июля СММ зафиксировала в Миролюбовке замаскированную реактивную систему залпового огня " Ураган ". Там же обнаружена группа из 13 гаубиц и САУ, в том числе сверхмощная САУ "Пион".
Как он указал, ситуация с выполнением Минских договоренностей остается весьма неудовлетворительной. Полное прекращение огня, которое Киев пообещал в связи с наступлением сезона уборки урожая, так и не наступило.
После выходных обстрелы возобновились. Доклады Специально мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) указывают последовательность перестрелок в одной из наиболее горячих точек – под Авдеевкой. Первые выстрелы идут со стороны киевских силовиков. Так было 5, 6, 7, 8, 9 и 10 июля.
С его слов, практически ежедневно разрушаются или получают повреждения жилые дома в контролируемых ополчением городах.
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