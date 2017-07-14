13:44 14 июля

ВСУ стягивают тяжелые вооружения к линии отвода

Согласно информации РИА Новости , постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ сообщил о продолжающемся со стороны ВСУ сосредоточении тяжелых вооружений вблизи линий соприкосновения в Донбассе.

В докладе от 5 июля СММ зафиксировала в Миролюбовке замаскированную реактивную систему залпового огня " Ураган ". Там же обнаружена группа из 13 гаубиц и САУ, в том числе сверхмощная САУ "Пион".


ВСУ стягивают тяжелые вооружения к линии отвода



Как он указал, ситуация с выполнением Минских договоренностей остается весьма неудовлетворительной. Полное прекращение огня, которое Киев пообещал в связи с наступлением сезона уборки урожая, так и не наступило.

После выходных обстрелы возобновились. Доклады Специально мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) указывают последовательность перестрелок в одной из наиболее горячих точек – под Авдеевкой. Первые выстрелы идут со стороны киевских силовиков. Так было 5, 6, 7, 8, 9 и 10 июля.


С его слов, практически ежедневно разрушаются или получают повреждения жилые дома в контролируемых ополчением городах.


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Комментарии 19

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 11:37
    На выходных на южном фронте будет жарко.
    Владыка Ситх
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:49
      Привет , Сергей ! hi Всё неймётся рагулям . Вы им там рога-то пообломайте если шибко лезть будут . am
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:20
        Это состояние , полного отсутствия ответственности скакунов , до добра не доведет.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 12:25
          полного отсутствия ответственности скакунов
          вот скакуны тут и ни причем
          Partyzan
    2. Платов Сегодня, 11:58
      Предположение?
      Платов
    3. vkl.47 Сегодня, 12:20
      Уничтожать на подступах всю эту технику.подрывать комсостав
      vkl.47
  2. mayday Сегодня, 11:58
    ВСУ стягивают тяжелые вооружения к линии отвода


    Так это линия "фронта" или "отвода"? Господа вы уж определитесь, вы мира хотите или войны..
    mayday
    1. Orionvit Сегодня, 12:36
      Кто такие новости пишет? Про тяжелое вооружение ВСУ, мы слышим каждый день, со времён подписания самого первого "Минска", то есть полтора года, и что? Притом, каждое новое сообщение, преподноситься как "открытие" или "откровение". Если собрать все эти сообщения в кучу, то получится, что украинской техники вдоль линии фронта, должно быть в три ряда, вплотную. Не спорю, что то подтягивают, но не каждый же день.
      Orionvit
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:08
    ВСУ стягивают тяжелые вооружения к линии отвода

    Так может наконц нанести превентивный удар и поставить на этой тягомотини точку? Ну действительно уже достали. А запад, что говорил, то и продолжит говорить. Им самим подставляться не очень хочется.
    rotmistr60
    1. prosto_rgb Сегодня, 12:15
      Цитата: rotmistr60
      Так может наконц нанести превентивный удар и поставить на этой тягомотини точку? Ну действительно уже достали

      Так этож уважаемые партнёры, а не запрещённая ИГИЛ.
      Куда и чего по ним наносить?
      Только если признать очередные выборы, но до них ещё далеко.
      prosto_rgb
  4. Paranoid50 Сегодня, 12:25
    зафиксировала в Миролюбовке замаскированную реактивную систему залпового огня " Ураган ". Там же обнаружена группа из 13 гаубиц и САУ, в том числе сверхмощная САУ "Пион".
    Гримаса войны... Опять упыри среди мирных шхерятся.
    Paranoid50
  5. askort154 Сегодня, 12:37
    rotmistr60 ......ВСУ стягивают тяжелые вооружения к линии отвода
    Так может наконц нанести превентивный удар и поставить на этой тягомотини точку? Ну действительно уже достали. А запад, что говорил, то и продолжит говорить. Им самим подставляться не очень хочется.


    Запад прекрасно понимает, что Россия воевать с Украиной не будет ( Об этом заявил Путин ещё в 2014 г).
    Поэтому, им выгодна современная ситуация на границе с Россией - нет угрозы ядерной войны, но есть устойчивая, русофобская дуга вокруг России, от Прибалтики до Чёрного моря. Польша,Эстония, Латвия, Литва,Болгария,Румыния, Грузия и Украина - уже полностью во власти англосаксов. На Каспии, "раскачивают" Азербайджан, с активным привлечением Израиля ( поставка оружия) - вбить клин между Россией, Арменией, Азербайджаном и Ираном
    Для США очень важен незатухающий костёр войны на Украине, также, разжечь новую войну , без прямого участия своих войск , в каспийском регионе. Их "принцип" давно известен - вначале поджечь, а потом думать. yes
    askort154
    1. anjey Сегодня, 12:59
      не согласен,они вдумчиво поджигают...
      anjey
      1. askort154 Сегодня, 13:23
        anjey.....не согласен,они вдумчиво поджигают.

        "вдумчиво поджигают" - ? Поджигают уже тогда, когда ума или сил не хватает на другие варианты. Спичками балуются только дети. А американцы этим пользуются не "вдумчиво", а нагло. hi
        askort154
  6. DPN Сегодня, 12:42
    А чему удивляться ,Россия не отдала Чечню и Украина ,которая уже сумела восстановить свою армию конечно за просто так не отдаст свою территорию, тем более сейчас ей на помощь напрашивается США.Революционный подъём был утерян в 2014 году . Россия как всегда делает по Черномырдину ,хотели как лучше а получилось как всегда ХРЕНОВО
    А ЛДНР. ни пуха не пера и большой УДАЧИ.
    DPN
  7. максим1987 Сегодня, 12:43
    Цитата: Владыка Ситх
    На выходных на южном фронте будет жарко.


    это утверждение или предположение?
    максим1987
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:20
      Это по поступающей информации с той стороны фронта.
      Владыка Ситх
  8. VadimSt Сегодня, 13:04
    Главное не "жаловаться", но отчетливо понимать, что "усилия" России, по запихиванию Донбасса в Усраину, обрекают не только народ Донбасса на положение людей второго сорта, по аналогии с Прибалтикой, но и на реальные, неминуемые, масштабные и кровавые репрессии. И здесь любые обещания Усраиныи ее сателлитов из ООН, ЕС и ОБСЕ о "демократической" интеграции, не стоят и полкопейки! Этого на Усраине не скрывали и не скрывают.
    Как бы потом, не пришлось утираться и голосить - "мы думали", "мы доверились", "нас опять обманули".
    По мнению, генерируемым "вокруг" , сдав Донбасс, Россия, поставит себя на край полной политической и экономической изоляции, - до юридического возвращения Крыма. Но, так как, это невозможно по факту, значит конфликт интересов из политического перейдет в стадию военного противостояния. И путь один - упираясь на невыполнение минских требований и несоблюдение гарантий со стороны "западных гарантов", от соглашения с Януковичем, до сегодняшнего дня - признать ДЛНР и встать на путь возвращения своих исторических земель.
    Еще в начале конфликта, многие понимали, что Донбасс, фактически стал отвлекающим демпфером при присоединении Крыма, а это трудно вписывается в понятие - "Своих не бросаем", особенно на фоне признания "русскоязычной" Ю. Осетией или Абхазией.
    VadimSt
  9. cerbuk6155 Сегодня, 13:12
    Ну стягивают, ну подходят новые силы и ЧТО. А вы ожидали что они заберут свои грязные пожитки и побегут. Идиотизм у вас что ли. Вы уже давно должны просчитать все направления их удара и силу. Или только после удара когда сами побежите будете считать. Нормально думающие офицеры или просто люди есть. Если НЕТ- то лучше вам САМИМ застрелиться или сдаться и молчать в свою тряпочку. soldier
    cerbuk6155
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