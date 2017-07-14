13:44 14 июля

Республиканцы отклонили поправки демократов по РФ для оборонного бюджета

Комитет по регламенту Конгресса США под руководством республиканцев отклонил 9 касающихся России поправок демократов в оборонный бюджет, сообщают Известия .

Республиканцы отклонили поправки демократов по РФ для оборонного бюджета


Вот список связанных с Россией поправок, которые контролируемый республиканцами комитет по регламенту и руководство палаты представителей отклонили, воспрепятствовав их обсуждению и голосованию по ним во время дебатов по проекту оборонного бюджета на 2018 год,
сказал конгрессмен-демократ Бэррон Янгсмит.


По его словам, отклоненные предложения содержат «множество отличных идей», которые могли бы обезопасить Соединенные Штаты от «российского вмешательства». Конгрессмен добавил, что одобрены были только 4 поправки, которые Пентагон «уже и так выполняет». При этом он отметил, что «ни одна из них не затрагивает более широкие стратегические цели России».

Янгсмит сообщил, что среди отклоненных инициатив – «идея создания Национального центра реагирования на российские угрозы, создание управления по незаконной финансовой деятельности РФ в Европе и ограничение обмена информацией с Россией по кибербезопасности».

В число одобренных предложений вошли те, которые касаются предоставления отчетов о сотрудничестве России и Сербии в сфере безопасности и обучения американских военных способам «противостоять российской пропаганде».

Использованы фотографии: https://cont.ws
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Комментарии 17

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  1. Комментарий был удален.
    1. vovanpain Сегодня, 12:05
      Цитата: tiredwithall
      А вы друзья, как не садитесь - всё ж в музыканты не годитесь.

      Почему Коллега?Дележка денег и отщипнуть от пирога,очень увлекательное занятие в Конгрессе,да и во всем мире. hi
      vovanpain
      1. tiredwithall Сегодня, 12:08
        Ну а нам то, что с их ворованных пирогов?
        tiredwithall
        1. cniza Сегодня, 12:12
          Банка с пауками , продолжает возню и грызню , пытаясь обвинить Россию в собственных грехах.
          cniza
          1. Shurik70 Сегодня, 12:38
            Цитата: vovanpain
            Цитата: tiredwithall
            А вы друзья, как не садитесь - всё ж в музыканты не годитесь.

            Почему Коллега?Дележка денег и отщипнуть от пирога,очень увлекательное занятие в Конгрессе,да и во всем мире. hi

            Тогда так:
            laughing
            А вы, друзья, как ни садитесь,
            В попил бюджета все годитесь.
            Shurik70
        2. vovanpain Сегодня, 12:16
          Цитата: tiredwithall
          Ну а нам то, что с их ворованных пирогов?

          Нам Коллега очередные санкции,вам очередной лай их шавок, laughing ну всем нам абсолютно плевать с высокой колокольни на их возню. laughing hi
          vovanpain
          1. tiredwithall Сегодня, 12:17
            Да будет так. Аминь.
            tiredwithall
  2. Вежливый Лось Сегодня, 12:15
    Комитет по регламенту Конгресса США под руководством республиканцев отклонил 9 касающихся России поправок демократов в оборонный бюджет

    Пусть и маленькая, но все-таки победа республиканцев. Надеюсь не последняя.
    Вежливый Лось
  3. Андрей Фукс Сегодня, 12:20
    Америка-наш ВРАГ! И это нужно уяснить до глубины души! Мракобесы не могут быть нашими друзьями!!!
    Андрей Фукс
  4. pvv113 Сегодня, 12:21
    Республиканцы отклонили поправки демократов

    Вот и в ряды республиканцев проникли агенты Кремля bully
    pvv113
    1. Partyzan Сегодня, 12:38
      Вот и в ряды республиканцев проникли агенты Кремля
      я таки не понял? если все агенты кремля, то где же американцы? recourse
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 12:49
        Получается, что надо не агентов Кремля ловить, а американцев искать? laughing
        pvv113
        1. Partyzan Сегодня, 12:51
          а американцев искать?
          таки да! хоть посмотреть - кто такие recourse
          Partyzan
      2. Вежливый Лось Сегодня, 13:02
        Цитата: Partyzan
        если все агенты кремля, то где же американцы?

        В Кремле, ГД и правительстве.
        Вежливый Лось
        1. Partyzan Сегодня, 13:04
          В Кремле, ГД и правительстве.
          вот оно что recourse а мы тогда кто? feel
          Partyzan
  5. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 13:09
    "обучения американских военных способам «противостоять российской пропаганде»." - это что и как? request
    Homer_Junior_Simpson
    1. g1washntwn Сегодня, 13:34
      Пара-другая $млрд на обучение военных затыкать уши и отвечать на все "бе-бе-бе-бе..."
      g1washntwn
  6. Fei_Wong Сегодня, 13:17
    и обучения американских военных способам «противостоять российской пропаганде».

    Да зrдавствуют Социалистические Штаты Америки! Да здrавствуют американские комиссары и политзанятия! Демократы всех стран, соединяйтесь! И Рейган живее всех живых! Уrааа!
    Fei_Wong
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