Республиканцы отклонили поправки демократов по РФ для оборонного бюджета

Вот список связанных с Россией поправок, которые контролируемый республиканцами комитет по регламенту и руководство палаты представителей отклонили, воспрепятствовав их обсуждению и голосованию по ним во время дебатов по проекту оборонного бюджета на 2018 год,

Комитет по регламенту Конгресса США под руководством республиканцев отклонил 9 касающихся России поправок демократов в оборонный бюджет, сообщают Известия сказал конгрессмен-демократ Бэррон Янгсмит.По его словам, отклоненные предложения содержат «множество отличных идей», которые могли бы обезопасить Соединенные Штаты от «российского вмешательства». Конгрессмен добавил, что одобрены были только 4 поправки, которые Пентагон «уже и так выполняет». При этом он отметил, что «ни одна из них не затрагивает более широкие стратегические цели России».Янгсмит сообщил, что среди отклоненных инициатив – «идея создания Национального центра реагирования на российские угрозы, создание управления по незаконной финансовой деятельности РФ в Европе и ограничение обмена информацией с Россией по кибербезопасности».В число одобренных предложений вошли те, которые касаются предоставления отчетов о сотрудничестве России и Сербии в сфере безопасности и обучения американских военных способам «противостоять российской пропаганде».