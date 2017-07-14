13:43 14 июля

США отказались выдавать визы российским дипломатам

Соединенные Штаты отказываются выдать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из страны в декабре прошлого года сотрудников посольства РФ, передает РИА Новости сообщение представителя МИД России Марии Захаровой.

США отказались выдавать визы российским дипломатам


Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену,
сказала она.


Агентство напоминает, что в конце декабря 2016 года администрация Обамы объявила персоной нон грата 35 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций, введенных за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Кроме того, Вашингтон закрыл доступ к двум жилым комплексам постпредства РФ в Нью-Йорке, которые являются собственностью России.

При новом хозяине Белого дома ситуация не разрешилась и остается в подвешенном состоянии.

На прошлой неделе, перед встречей президентов РФ и США, группа американских сенаторов обратилась к Трампу, потребовав «исключить возвращение российской дипсобственности из любых переговоров и обсуждений».

Москва заявила, что уже подготовила ответ на действия Вашингтона. По данным СМИ, власти РФ планируют выслать около 30-ти американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США, среди которых называются дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 47

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  1. cniza Сегодня, 12:22
    Ну что США решило поискать предел терпения России , ох что бы потом не пожалели.
    cniza
    1. Страшный_Л. Сегодня, 12:24
      Безнаказанность рождает вседозволенность
      Страшный_Л.
    2. DenZ Сегодня, 12:25
      Пожалеют они или нет совершенно нас..ть. А вот мы зачем себя терпилами выставляем-непонятно.
      DenZ
    3. Дуплет Сегодня, 12:25
      Что мы то мычим, в шею .. гнать поганой метлой.. дипломатов сша и собственность арестовать. Ссыкливое у нас правительство однако.
      Дуплет
      1. сорок восьмой Сегодня, 12:48
        Это компетенция исключительно МИД РФ, не надо обвинять все правительство.
        сорок восьмой
    4. vovanpain Сегодня, 12:26
      Москва заявила, что уже подготовила ответ на действия Вашингтона. По данным СМИ, власти РФ планируют выслать около 30-ти американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США, среди которых называются дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.

      Ну так делать пора,а не планировать и заявлять. negative
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 12:31
        Мы действительно очень много мямлим и поступаем не всегда логично и вовремя.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 12:38
          Цитата: cniza
          Мы действительно очень много мямлим и поступаем не всегда логично и вовремя.

          Все вот это и напрягать уже начало,Виктор. hi Трампадур уже полгода правит и ясен пень,что никаких улучшений отношений не предвидится,хоть разговаривают и на том спасибо,а у нас одни пугалки,слова и озабоченности.Надоели эти сопли уже. hi
          vovanpain
      2. Partyzan Сегодня, 12:41
        Ну так делать пора,
        а как же без глубокой озабоченности? request
        Partyzan
    5. Гардамир Сегодня, 12:33
      ох что бы потом не пожалели
      а что вы им интернет отключите?
      Гардамир
      1. cniza Сегодня, 12:35
        Нет , свет..., но это уже будет не важно.
        cniza
        1. василий50 Сегодня, 12:48
          Мямлить и уговаривать откровенных бандитов основа нынешнего правительства. И не только в отношениях с США, но и по отношению к собственным бандитам, которые отсидев ничего не теряют, ни собственность ни прикопанных ценностей. Это нас, граждан РОССИИ можно беспощадно наказывать и за сопротивление бандитам и за дорожное происшествие, в отличии от *мажоров* и прочих *прикрученных* к власти.
          василий50
        2. Partyzan Сегодня, 13:02
          Нет , свет..., но это уже
          лучше заслать к ним Чубайса laughing
          Partyzan
        3. bouncyhunter Сегодня, 13:09
          Цитата: cniza
          Нет , свет..., но это уже будет не важно.

          Зная тебя , не стану даже предполагать каким способом предлагаешь отключить свет . wink
          bouncyhunter
    6. KUOLEMA Сегодня, 12:51
      Надо лучше просить желательно на коленях))) подай холопьям визу барин
      KUOLEMA
    7. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:08
      Цитата: cniza
      Ну что США решило поискать предел терпения России , ох что бы потом не пожалели.

      Дом профсоюзов, Евровидение, неотмщенные Гиви и Моторола, сбитие нашего самолета, убийство нашего посла, глумление над погибшим военным хором, как и ежедневное бомбление Асада всеми, кому только не лень, показали, что предела нет, а терпение РФ абслолютно неисчерпаемо. Максимум МИД особенно звонко озабототся в 125й раз.
      Молодой_Коммунист
  2. pvv113 Сегодня, 12:24
    администрация Обамы объявила персоной нон грата 35 российских дипломатов

    Обама оставил свой черный след в отношениях двух стран
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 12:26
      Это больше напоминает черную дыру , которую залатать невозможно.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 12:28
        Действительно, пройдет много времени, пока отношения наладятся. Если они вообще наладятся
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 12:30
          Похоже мы близки к ситуации , когда должен остаться кто то один.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 12:34
            И мне кажется, что МЫ должны остаться ОДИН wink
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 12:37
              Так говорит вся история.
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 12:38
                Не будем отклоняться от исторических традиций
                pvv113
              2. Partyzan Сегодня, 12:44
                Так говорит вся история
                и президент у нас эгоист
                Partyzan
                1. Василенко Владимир Сегодня, 12:48
                  а эбола была?
                  Василенко Владимир
                  1. Partyzan Сегодня, 12:50
                    говорят была, я не видел laughing
                    Partyzan
                    1. Василенко Владимир Сегодня, 12:54
                      вооот
                      это они специально, что бы принизить роль ВВП
                      Василенко Владимир
                      1. Partyzan Сегодня, 12:56
                        вооот
                        так и сусликов не вижу - а они то есть laughing
                        Partyzan
            2. Василенко Владимир Сегодня, 12:49
              Цитата: pvv113
              И мне кажется, что МЫ должны остаться ОДИН

              в смысле сокращаем штаты?! feel
              Василенко Владимир
              1. pvv113 Сегодня, 12:50
                Сейчас это называют по новому - оптимизация штатов wink
                pvv113
                1. Василенко Владимир Сегодня, 13:06
                  главное что их поменьше стало
                  Василенко Владимир
    2. Василенко Владимир Сегодня, 12:49
      Цитата: pvv113
      Обама оставил свой черный след

      я бы сказал коричневый
      Василенко Владимир
  3. Stinger Сегодня, 12:31
    Надо было на другой же день после высылки наших дипломатов выкинуть столько же американцев из России и отобрать аналогичную собственность, а не играть с хамами в благородство, надеясь на их благоразумие. Бубари они и есть дубари. Ими же и останутся.
    Stinger
    1. KUOLEMA Сегодня, 12:52
      Лавров не велит )))
      KUOLEMA
    2. g1washntwn Сегодня, 13:30
      Зеркальные меры - это когда ты отвечаешь на действие, противоположным по смыслу противодействием. Наших выслали, новых не впускают. Зеркально будет не высылать американских, а наоборот, не выпускать их дипломатов, и желательно не выпускать за пределы обозначенной дипсобственности.
      Ну и самый жесткий вариант (я писал уже) поступить сверхнеожиданно - пригласить на Кремлевскую ёлку.... в Июле.... и не выпускать из хоровода!
      g1washntwn
  4. Василенко Владимир Сегодня, 12:48
    и чего сопли жевать?
    рождество закончилось, 35 амеровскх дипломатов под сраку коленом, новым визы не давать
    Василенко Владимир
  5. DPN Сегодня, 12:49
    СИЛА есть СИЛА а если ещё ни много УМА ,что у американцев имеется в избытке удивляться не приходиться, что можно было СССР ни кто не позволит России если она не докажет этого СИЛОЙ. К сожалению наши капиталисты не будут рубить СУК на котором сидят и живут.
    DPN
  6. Вздринчер Сегодня, 12:50
    Цитата: pvv113
    И мне кажется, что МЫ должны остаться ОДИН wink

    Ну не знаю...не знаю... Может статься и так что Китай один останется sad
    Вздринчер
    1. Василенко Владимир Сегодня, 12:55
      это вряд ли, его мощь и все остальное больше похоже на хлопковые приписки в узбекской ССР
      при чем во всем начиная от стены и заканчивая численностью населения
      Василенко Владимир
  7. Ихрек Сегодня, 12:52
    Это уже попахивает войной. Либо эти американцы настолько тупые, что этого не понимают, либо они действительно хотят войны, другого не дано, потому-что по другому РОССИЯ должна просто стать на колени, но этого несмотря ни на что не будет (не смотря даже на то, что власть имущие настолько разожрались, что просто караул. Привет МДА).
    Ихрек
  8. Anchonsha Сегодня, 12:52
    Здесь некоторые сидельцы недовольны тем, что наше правительство терпит козни США в отношении наших дипломатов. Мы правильно поступаем, спешка нужна с блохами, сенаторы хотят о поссорить Трампа с Россией, не допустить отношений с нами потому как Россия видится им своим гробом и как мирового лидера, и в экономике, и в военном отношении
    Anchonsha
    1. Василенко Владимир Сегодня, 13:10
      Цитата: Anchonsha
      сенаторы хотят о поссорить Трампа с Россией, не допустить отношений с нами потому как Россия видится им своим гробом и как мирового лидера, и в экономике, и в военном отношении


      Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна отвечать за свои действия в Крыму и на востоке Украины.

      я правильно понимаю, что это признак дружбы с трампом?!
      Василенко Владимир
  9. Pashhenko Nikolay Сегодня, 12:53
    Тошно смотреть уже на этот скулеж по поводу дипломатических дачек.Гордость хоть чуть-чуть имели бы.Ответили зеркально да и все,вопрос закрыт.Работать надо на благо отечества а не по дачам вялится.
    Pashhenko Nikolay
  10. XYZ Сегодня, 12:54
    Нет, конечно дипломатический прием в виде многозначительного предупреждения на кого-то и подействует, но только не в этом случае. На заводных ребят типа американцев или поляков действуют только силовые ответы и лучше чтобы они были сильными и быстрыми. Пацифистские, примирительные ответы рассматриваются ими исключительно как проявления слабости, а не силы. Наш МИД должен бы это знать назубок и не мямлить свое традиционное "давайте жить дружно".
    XYZ
  11. Vladimir74 Сегодня, 12:59
    США выслали дипломатов в конце 2016 года(!!!)
    Больше, чем пол года назад.
    А наша страна за пол года лишь подготовила ответ на действия Вашингтона.
    Это дикость какая-то. Чего ждут то? Трампа ? Трампа выбрали в конце января 2017 года.

    Не понятно. Такое ощущение, что Россия просто не хочет никого выдворять.

    США просто плюют нам в лицо, а мы уже пол года вытираемся и дальше ждём новый плевков лишь обещая зеркальные действия.
    Vladimir74
  12. Вздринчер Сегодня, 13:18
    Цитата: Василенко Владимир
    это вряд ли, его мощь и все остальное больше похоже на хлопковые приписки в узбекской ССР
    при чем во всем начиная от стены и заканчивая численностью населения

    Как в Казахстане у Назарбаева laughing
    Вздринчер
  13. Alex66 Сегодня, 13:38
    А вы замечали как ведет себя хулиган перед интеллигентом. Он докапывается: сначала закурить, потом сколько время, потом я тебя знаю, ты мою подругу увел, распаляет себя, стараясь подтянуть на поддержку братву. Интеллигент идет на уступки не отвечает, хотя знает чем это все кончится. Здесь все то же самое, только Россия не интеллигент и сша не Лаврова оскорбляют, а всех нас, а вот почему Лавров терпит оскорбления всех россиян не понимаю, может ему это выгодно?
    Alex66
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