США отказались выдавать визы российским дипломатам

Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену,

Соединенные Штаты отказываются выдать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из страны в декабре прошлого года сотрудников посольства РФ, передает РИА Новости сообщение представителя МИД России Марии Захаровой.сказала она.Агентство напоминает, что в конце декабря 2016 года администрация Обамы объявила персоной нон грата 35 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций, введенных за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Кроме того, Вашингтон закрыл доступ к двум жилым комплексам постпредства РФ в Нью-Йорке, которые являются собственностью России.При новом хозяине Белого дома ситуация не разрешилась и остается в подвешенном состоянии.На прошлой неделе, перед встречей президентов РФ и США, группа американских сенаторов обратилась к Трампу, потребовав «исключить возвращение российской дипсобственности из любых переговоров и обсуждений».Москва заявила, что уже подготовила ответ на действия Вашингтона. По данным СМИ, власти РФ планируют выслать около 30-ти американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США, среди которых называются дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.