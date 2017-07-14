На "Северной верфи" формируют корпус фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков"
Как сообщает пресс-служба "Северной верфи", на которой строят серию фрегатов проекта 22350, корабелы приступили к стыковке блоков корабля "Адмирал флота Советского Союза Исаков".
Напоминаем, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" заложен в ноябре 2013 года. Это - четвертый корабль проекта 22350 и третий в серии. Корабль назван в честь адмирала флота Советского Союза Ивана Степановича Исакова (22.08.1894 - 11.10.1967), руководившего в Великую Отечественную войну Главным морским штабом. На данный момент головной корабль проекта фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершает государственные испытания, а фрегаты "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал флота Головко" находятся в процессе достройки.
Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.
Вооружение: Универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК" с боекомплектом из 32 ракет "Оникс" или "Калибр" с возможностью поражения морских и береговых целей, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", комплекс ПЛО "Пакет", одна 130-мм артустановка А-192, две ракетно-артиллерийские системы самообороны "Палаш". Авиационное вооружение состоит из вертолета Ка-27ПЛ.
Блоки №№3-4 и №2 фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" перемещены на 2-ю позицию эллинга. Сейчас корабелы выполняют выравнивание блоков для их последующей стыковки и сварки. Стыковку должны завершить до конца июля, а монтаж соединений и сварку - в августе. К январю 2018 года необходимо сформировать корпус фрегата- говорится в сообщении.
архивное фото
Напоминаем, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" заложен в ноябре 2013 года. Это - четвертый корабль проекта 22350 и третий в серии. Корабль назван в честь адмирала флота Советского Союза Ивана Степановича Исакова (22.08.1894 - 11.10.1967), руководившего в Великую Отечественную войну Главным морским штабом. На данный момент головной корабль проекта фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершает государственные испытания, а фрегаты "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал флота Головко" находятся в процессе достройки.
Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.
Вооружение: Универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК" с боекомплектом из 32 ракет "Оникс" или "Калибр" с возможностью поражения морских и береговых целей, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", комплекс ПЛО "Пакет", одна 130-мм артустановка А-192, две ракетно-артиллерийские системы самообороны "Палаш". Авиационное вооружение состоит из вертолета Ка-27ПЛ.
Использованы фотографии: http://www.rusarmy.com/
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