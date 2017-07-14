На "Северной верфи" формируют корпус фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков"

Блоки №№3-4 и №2 фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" перемещены на 2-ю позицию эллинга. Сейчас корабелы выполняют выравнивание блоков для их последующей стыковки и сварки. Стыковку должны завершить до конца июля, а монтаж соединений и сварку - в августе. К январю 2018 года необходимо сформировать корпус фрегата

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