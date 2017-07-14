13:43 14 июля

На "Северной верфи" формируют корпус фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков"

Как сообщает пресс-служба "Северной верфи", на которой строят серию фрегатов проекта 22350, корабелы приступили к стыковке блоков корабля "Адмирал флота Советского Союза Исаков".

Блоки №№3-4 и №2 фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" перемещены на 2-ю позицию эллинга. Сейчас корабелы выполняют выравнивание блоков для их последующей стыковки и сварки. Стыковку должны завершить до конца июля, а монтаж соединений и сварку - в августе. К январю 2018 года необходимо сформировать корпус фрегата
- говорится в сообщении.

На "Северной верфи" формируют корпус фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков"

архивное фото


Напоминаем, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" заложен в ноябре 2013 года. Это - четвертый корабль проекта 22350 и третий в серии. Корабль назван в честь адмирала флота Советского Союза Ивана Степановича Исакова (22.08.1894 - 11.10.1967), руководившего в Великую Отечественную войну Главным морским штабом. На данный момент головной корабль проекта фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершает государственные испытания, а фрегаты "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал флота Головко" находятся в процессе достройки.

Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Вооружение: Универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК" с боекомплектом из 32 ракет "Оникс" или "Калибр" с возможностью поражения морских и береговых целей, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", комплекс ПЛО "Пакет", одна 130-мм артустановка А-192, две ракетно-артиллерийские системы самообороны "Палаш". Авиационное вооружение состоит из вертолета Ка-27ПЛ.

Использованы фотографии: http://www.rusarmy.com/
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Комментарии 7

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  1. NAV-STAR Сегодня, 12:41
    32 ракеты конечно хорошо, но их на этих фрегатах 16 шт.
    NAV-STAR
    1. seti Сегодня, 13:15
      Эта серия наше корабельное будущее. Все таки такие исполины как тяжёлые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан" нам сейчас не по карману... Как и эсминцы нового проекта. Очень долго строить и очень затратно..Да и так ли они именно сейчас нужны.. Да и где строить ? Скорее всего на Дальнем Востоке на новом заводе "Звезда" но далеко не факт.
      seti
  2. donavi49 Сегодня, 12:42
    Неспешно.

    Для сравнения - восстановление серии Берков. John Finn - ноябрь 2013 закладка, март 2015 спуск, завтра в состав ЮС НАВИ приемка.
    donavi49
    1. cariperpaint Сегодня, 13:01
      про 2014 напомнить или сами?)))
      cariperpaint
    2. 210окв Сегодня, 13:03
      Неспешно..Восстановление серии Берков..четыре года почти.И ВСЁ под рукой..В СССР корабли за три года строили.
      Цитата: donavi49
      Неспешно.
      Для сравнения - восстановление серии Берков. John Finn - ноябрь 2013 закладка, март 2015 спуск, завтра в состав ЮС НАВИ приемка.
      210окв
    3. VadimSt Сегодня, 13:29
      Неспешно
      Все равно что сравнивать два периода в развитии СССР и США в 1929-1939.
      У них, богатых и успешных, да и не только у них (Европа тоже в заднице), великая депрессия, а у нас, несмотря на голод и разруху, первые пятилетки великой индустриализации!
      VadimSt
  3. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:16
    Ха ха было бы 32 Калибра быть бы ему эсминцем))))
    Сумрачный стрелок
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