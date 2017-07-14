В Таджикистан на учение прибыла российская авиация

Военнослужащие двух армий при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации выполняют учебно-боевые задачи по единому плану в единой оперативной обстановке на горных полигонах Ляур и Харбмайдон,

Самолеты российской оперативно-тактической авиации перебазированы в Таджикистан для участия в совместном учении армий двух стран, которое стартовало в пятницу, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального округа.говорится в релизе.Всего к учению привлечено более 3 тысяч военнослужащих.Сообщается, что «четыре штурмовика Су-25СМ совершили перелет с авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, столько же бомбардировщиков Су-24М переброшены с южноуральской авиабазы Шагол».«Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харбмайдон, что вблизи таджикско-афганской границы. В районе проведения практических действий развернут вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, вместе с которым действует оперативная группа генерального штаба вооруженных сил Таджикистана», – рассказали в пресс-службе.Маневры продлятся около месяца. По данным округа, «с российской стороны действия штабов и войск контролирует командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, с таджикской – начальник генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Эмомали Собирзода».