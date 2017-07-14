13:44 14 июля

В Таджикистан на учение прибыла российская авиация

Самолеты российской оперативно-тактической авиации перебазированы в Таджикистан для участия в совместном учении армий двух стран, которое стартовало в пятницу, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального округа.

В Таджикистан на учение прибыла российская авиация


Военнослужащие двух армий при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации выполняют учебно-боевые задачи по единому плану в единой оперативной обстановке на горных полигонах Ляур и Харбмайдон,
говорится в релизе.


Всего к учению привлечено более 3 тысяч военнослужащих.

Сообщается, что «четыре штурмовика Су-25СМ совершили перелет с авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, столько же бомбардировщиков Су-24М переброшены с южноуральской авиабазы Шагол».

«Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харбмайдон, что вблизи таджикско-афганской границы. В районе проведения практических действий развернут вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, вместе с которым действует оперативная группа генерального штаба вооруженных сил Таджикистана», – рассказали в пресс-службе.

Маневры продлятся около месяца. По данным округа, «с российской стороны действия штабов и войск контролирует командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, с таджикской – начальник генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Эмомали Собирзода».

Использованы фотографии: http://oruzhie.info
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Вздринчер Сегодня, 12:46
    На границе тучи ходят хмуро(с)
    Чета не спокойно видимо
    Вздринчер
  2. Александр 3 Сегодня, 12:49
    Для повышения квалификации лётчика немаловажный компонент - (боевое применение)в незнакомой местности.
    Александр 3
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:38
    ... надо от афана прикрываться и готовиться, оттуда полезут духи...
    a.s.zzz888
Картина дня