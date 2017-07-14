"Пропавшая" в Турции саратовская семья пыталась перебраться в Сирию
Неожиданная развязка наступила в истории пропавшей в Сирии семьи российских, как было объявлено изначально, туристов. Речь идёт о семье из Саратова, к поискам которой в Турции были подключены как местные правоохранительные органы, так и представители дипломатических служб Российской Федерации.
Краткая справка: жители Саратовской области – Евгений Каачари, его «гражданская» жена Светлана Уханова, а также двое детей Ухановой выехали в Турцию. При этом было заявлено, что Уханова направилась в Анкару для посещения двоюродной сестры. В интервью корреспонденту ТК Russia Today об этом сообщил бывший свёкор Светланы. Границу Турции Евгений Каачари и Светлана Уханова пересекли в середине июня. После этого их следы в Турции потерялись. При этом от Каачари пришло SMS, в котором говорится, чтобы в семье Светланы их не искали и не поднимали излишней шумихи.
Бывший муж Светланы Сергей Уханов, детей которого без его ведома увезли за границу, обратился в правоохранительные органы, а затем купил билет на рейс до Стамбула.
Стало известно, что турецкие пограничники задержали Уханову при попытке пересечения границы с Сирией по поддельным документам. Странность в том, что после задержания россиян на границе с Сирией их отправили в Стамбул, откуда те каким-то образом попытались выехать в направлении границы с Азербайджаном. Информация уточняется.
Теперь Уханова и Каачари, по последним данным, находятся в полицейском участке на турецкой территории и дают показания. Дети находятся с ними. Известно, что, по словам Ухановой, «ей нельзя возвращаться в Россию, так как там ждёт арест». При этом не уточняется, имеет ли Уханова и её сожитель отношение к террористическим группировкам.
Краткая справка: жители Саратовской области – Евгений Каачари, его «гражданская» жена Светлана Уханова, а также двое детей Ухановой выехали в Турцию. При этом было заявлено, что Уханова направилась в Анкару для посещения двоюродной сестры. В интервью корреспонденту ТК Russia Today об этом сообщил бывший свёкор Светланы. Границу Турции Евгений Каачари и Светлана Уханова пересекли в середине июня. После этого их следы в Турции потерялись. При этом от Каачари пришло SMS, в котором говорится, чтобы в семье Светланы их не искали и не поднимали излишней шумихи.
Бывший муж Светланы Сергей Уханов, детей которого без его ведома увезли за границу, обратился в правоохранительные органы, а затем купил билет на рейс до Стамбула.
Стало известно, что турецкие пограничники задержали Уханову при попытке пересечения границы с Сирией по поддельным документам. Странность в том, что после задержания россиян на границе с Сирией их отправили в Стамбул, откуда те каким-то образом попытались выехать в направлении границы с Азербайджаном. Информация уточняется.
Теперь Уханова и Каачари, по последним данным, находятся в полицейском участке на турецкой территории и дают показания. Дети находятся с ними. Известно, что, по словам Ухановой, «ей нельзя возвращаться в Россию, так как там ждёт арест». При этом не уточняется, имеет ли Уханова и её сожитель отношение к террористическим группировкам.
Использованы фотографии: ВК
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти