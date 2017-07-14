13:43 14 июля

"Пропавшая" в Турции саратовская семья пыталась перебраться в Сирию

Неожиданная развязка наступила в истории пропавшей в Сирии семьи российских, как было объявлено изначально, туристов. Речь идёт о семье из Саратова, к поискам которой в Турции были подключены как местные правоохранительные органы, так и представители дипломатических служб Российской Федерации.

Краткая справка: жители Саратовской области – Евгений Каачари, его «гражданская» жена Светлана Уханова, а также двое детей Ухановой выехали в Турцию. При этом было заявлено, что Уханова направилась в Анкару для посещения двоюродной сестры. В интервью корреспонденту ТК Russia Today об этом сообщил бывший свёкор Светланы. Границу Турции Евгений Каачари и Светлана Уханова пересекли в середине июня. После этого их следы в Турции потерялись. При этом от Каачари пришло SMS, в котором говорится, чтобы в семье Светланы их не искали и не поднимали излишней шумихи.

"Пропавшая" в Турции саратовская семья пыталась перебраться в Сирию



Бывший муж Светланы Сергей Уханов, детей которого без его ведома увезли за границу, обратился в правоохранительные органы, а затем купил билет на рейс до Стамбула.

Стало известно, что турецкие пограничники задержали Уханову при попытке пересечения границы с Сирией по поддельным документам. Странность в том, что после задержания россиян на границе с Сирией их отправили в Стамбул, откуда те каким-то образом попытались выехать в направлении границы с Азербайджаном. Информация уточняется.

Теперь Уханова и Каачари, по последним данным, находятся в полицейском участке на турецкой территории и дают показания. Дети находятся с ними. Известно, что, по словам Ухановой, «ей нельзя возвращаться в Россию, так как там ждёт арест». При этом не уточняется, имеет ли Уханова и её сожитель отношение к террористическим группировкам.

Использованы фотографии: ВК
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Комментарии 11

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  1. Zibelew Сегодня, 13:16
    Детей забрать,а Светлану Уханову вместе с гражданским мужем Евгением Кочаари лучше пустить в Сирию на отдых. Там всё включено. И расстрелы и бомбардировки и прочее, почти бесплатно. Их там быстро одному башку отрежут, а ее по кругу будут пускать
    Zibelew
    1. Trevis Сегодня, 13:18
      Детей только жалко!
      Trevis
      1. Shurik70 Сегодня, 13:37
        Не могу понять, почему столько разговоров о безумцах?
        То одна няня голову ребёнку отрезала, год про неё болтали.
        Теперь вот другая детей на войну повезла.
        Мужика на лесоповал, за терроризм, её в психушку, детей отдать ближайшим родственникам (или в детдом если таких нет), и всё. Чего об этом в прессе обсуждать?
        Shurik70
    2. новичок Сегодня, 13:23
      я другого понять не могу: как без нотариально заверенного разрешения отца, мать вывезла детей? я понимаю, что в разводе, но !!! я б так и сделал, детей домой, мамашу с хахалем в идлиб_ под наши бомбы. на большее она не тянет, за подобное отношение к детям.
      новичок
  2. 210окв Сегодня, 13:17
    В Поволжье исламизация идет полным ходом.Тут понятно-татары,да ине только они.Вот только как там у них с радикалами?
    210окв
    1. xetai9977 Сегодня, 13:24
      Каачари и Уханова татарские фамилии?
      xetai9977
  3. gas113 Сегодня, 13:18
    Куда наши погранцы смотрели? На границе на детей разрешение требуют. Или я не прав?
    gas113
    1. fzr1000 Сегодня, 13:23
      Есть нотариусы, с которыми всегда можно "договориться".
      fzr1000
    2. Дуплет Сегодня, 13:25
      Радикалов полно, в спящем режиме. Ельцин раздал всем суверинитетов, а Путин не забрал. Вот и творят чего хотят. В Татарстане в Н. Челнах церковь строили, так они три раза горела. Но благо, все же достроили. И в добавок у нас в стране два президента до сих пор))В Татарстане досих пор президентом величают.
      Дуплет
  4. den-protector Сегодня, 13:27
    Для выезда несовершеннолетних за бугор с одним из родителей требуется нотариальное согласие другого родителя, не лишенного родительских прав. Причем в согласии должно быть указано с кем осуществляется выезд (ответственное за детей лицо) срок выезда и куда конкретно ребенок вывозится. Реально в аэропортах погранцы никогда не спрашивают этот документ. Поэтому мать и вывезла детей беспрепятственно. Как обычно, суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Дети оказались заложниками бабьей глупости. Детей очень жалко, они не понимают, что происходит. Наши дипломаты и органы опеки должны сделать максимум, чтобы вернуть детей на Родину. А с мамашей и её хахалем должны поработать соответствующие органы.
    den-protector
  5. Masya Masya Сегодня, 13:32
    за что, дети страдают? эти недоразвитые сами таскаются и детей ещё за собой таскают...
    Masya Masya
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