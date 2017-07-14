Жириновский предложил создать «Индийский флот»
Россия должна создать свой флот в Индийском океане и открыть военные базы во всех регионах, где есть базы США, передает Интерфакс заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
По его словам, Россия «должна увеличить свою группировку, в том числе военно-морскую, за границей, и, в частности, как и в Сирии, нужны несколько баз еще». «Например, в Иране», – предложил политик.
Как заявил Жириновский, это необходимо сделать, «чтобы идти на равных с американцами».
Сегодня в Госдуме рассмотрели ряд международных соглашений, в том числе протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы в Сирии.
Нам мало базы в Сирии. Нам нужна база в Персидском заливе, а это означает уже Индийский океан. Флот должен там стоять. Его можно назвать "Индийский флот",сказал Жириновский на заседании Госдумы в рамках обсуждения вопроса ратификации российско-армянского соглашения об «Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации».
По его словам, Россия «должна увеличить свою группировку, в том числе военно-морскую, за границей, и, в частности, как и в Сирии, нужны несколько баз еще». «Например, в Иране», – предложил политик.
Как заявил Жириновский, это необходимо сделать, «чтобы идти на равных с американцами».
Везде, где их базы – наши базы,добавил глава ЛДПР.
Сегодня в Госдуме рассмотрели ряд международных соглашений, в том числе протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы в Сирии.
Использованы фотографии: kp.ru /Евгения ГУСЕВА
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