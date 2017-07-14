13:44 14 июля

Жириновский предложил создать «Индийский флот»

Россия должна создать свой флот в Индийском океане и открыть военные базы во всех регионах, где есть базы США, передает Интерфакс заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Жириновский предложил создать «Индийский флот»


Нам мало базы в Сирии. Нам нужна база в Персидском заливе, а это означает уже Индийский океан. Флот должен там стоять. Его можно назвать "Индийский флот",
сказал Жириновский на заседании Госдумы в рамках обсуждения вопроса ратификации российско-армянского соглашения об «Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации».


По его словам, Россия «должна увеличить свою группировку, в том числе военно-морскую, за границей, и, в частности, как и в Сирии, нужны несколько баз еще». «Например, в Иране», – предложил политик.

Как заявил Жириновский, это необходимо сделать, «чтобы идти на равных с американцами».

Везде, где их базы – наши базы,
добавил глава ЛДПР.

Сегодня в Госдуме рассмотрели ряд международных соглашений, в том числе протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы в Сирии.

Использованы фотографии: kp.ru /Евгения ГУСЕВА
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Комментарии 8

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  1. Дуплет Сегодня, 13:38
    С начало МРОТ до прожиточного минимума хотя бы подтяните.. Инопланетяне..
    Дуплет
    1. 210окв Сегодня, 13:42
      Да его МРОТ не волнует..Главное вызвать аншлаг и выступить на "Бис"..
      210окв
    2. Anarchist Сегодня, 13:43
      Цитата: Дуплет
      С начало МРОТ до прожиточного минимума хотя бы подтяните.. Инопланетяне..

      Они свой уже подтянули. Как сказал Дима: "денег нет, но вы ..." Как хотите...
      Anarchist
  2. 210окв Сегодня, 13:39
    А где сапоги?Те самые?Помытые в Индийском океане?А флот нужен-без сомнения..
    210окв
    1. мордвин 3 Сегодня, 13:43
      Цитата: 210окв
      А где сапоги?Те самые?Помытые в Индийском океане?А флот нужен-без сомнения..

      В кладовке у него, наверно. Он про сапоги ляпнул, когда с Хуссейном травку курил. wassat
      мордвин 3
  3. drunkram Сегодня, 13:41
    Жириновского на Северную верфь, пускай побатрачит пару суток потом пусть расскажет как корабли делаются
    drunkram
  4. mayday Сегодня, 13:41
    Да плевать нам на их базы, пускай только деньги выкидывают на их содержание. Мы лучше политическими, экономическими и дипломатическими инструментами будем работать, показывая "уважительное партнерство".. глядишь и базы США свернут..)
    mayday
  5. ЗВС Сегодня, 13:42
    Когда этого маразматика уберут из Госдумы?
    ЗВС
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