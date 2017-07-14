Серийный атомный ледокол «Сибирь» спустят на воду 26 сентября
Как сообщил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов, серийный российский универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220, строящийся в Санкт-Петербурге, спустят на воду 26 сентября, передает РИА Новости .
Судно было заложено на Балтийском заводе в мае 2015 года. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что сдача ледокола намечена на ноябрь 2021 года.
Атомный ледокол оснащен самой современной двухреакторной ядерной силовой установкой для надводных судов, мощность которой 175 МВт, и потребление составляет всего несколько десятков грамм ядерного топлива в сутки.
Напоминаем, что «Сибирь» станет одним из трех новых ледоколов, призваных обеспечить сменяемость флота ФГУП «Атомфлот» до 2022 года. На смену трем действующим российским атомоходам, у которых к 2020-м годам закончатся сроки эксплуатации, и должны прийти три атомохода типа «Арктика»: головное судно «Арктика» и два серийных, «Сибирь» и «Урал».
Россия — единственная страна в мире, имеющая свой атомный ледокольный флот. Он состоит из двух атомных ледоколов с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил («Ямал» и «50 лет Победы»), двух ледоколов с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил («Таймыр», «Вайгач»), а также атомного контейнеровоза «Севморпуть» с установкой в 40 тысяч лошадиных сил и пяти судов техобслуживания. Атомный ледокол «Советский Союз» находится в эксплуатационном резерве.
Судно было заложено на Балтийском заводе в мае 2015 года. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что сдача ледокола намечена на ноябрь 2021 года.
Атомный ледокол оснащен самой современной двухреакторной ядерной силовой установкой для надводных судов, мощность которой 175 МВт, и потребление составляет всего несколько десятков грамм ядерного топлива в сутки.
Напоминаем, что «Сибирь» станет одним из трех новых ледоколов, призваных обеспечить сменяемость флота ФГУП «Атомфлот» до 2022 года. На смену трем действующим российским атомоходам, у которых к 2020-м годам закончатся сроки эксплуатации, и должны прийти три атомохода типа «Арктика»: головное судно «Арктика» и два серийных, «Сибирь» и «Урал».
Россия — единственная страна в мире, имеющая свой атомный ледокольный флот. Он состоит из двух атомных ледоколов с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил («Ямал» и «50 лет Победы»), двух ледоколов с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил («Таймыр», «Вайгач»), а также атомного контейнеровоза «Севморпуть» с установкой в 40 тысяч лошадиных сил и пяти судов техобслуживания. Атомный ледокол «Советский Союз» находится в эксплуатационном резерве.
Использованы фотографии: http://sudostroenie.info/
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