Радикалы подожгли монастырь в Львовской области
Из Львовской области Украины приходят сообщения об очередной кощунственной выходке радикалов. Сообщается о том, что представители ультранационалистических формирований забросали территорию женского монастыря в населённом пункте Брюховичи бутылками с зажигательной смесью. Местная полиция сообщает, что за медицинской помощью обратились двадцать монахинь. У большинства из них диагностированы ожоги и порезы осколками стекла.
«Коктейли Молотова» в основном летели в здание, где располагаются покои монахинь. В общей сложности загорелось пять брошенных бутылок. Это привело к пожару. Одна из бутылок, по случайности, не воспламенилась. Нападение на монастырь было совершено в ночное время суток. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина» .
Известно о том, что в монастыре на постоянной основе проживают 30 монахинь.
Из сообщения местного департамента полиции:
Это уже не первый случай, когда монастырь в Брюховичах попадает в сводки информационных агентств. Нападение радикалов на монастырь было осуществлено и летом 2015 года. Видео от 22.06.2015:
Нападение тогда было совершено по той причине, что монастырь не поддержал братоубийственную войну на Донбассе. Судя по всему, и поджог, который был осуществлён несколько часов назад, имеет ту же почву.
«Коктейли Молотова» в основном летели в здание, где располагаются покои монахинь. В общей сложности загорелось пять брошенных бутылок. Это привело к пожару. Одна из бутылок, по случайности, не воспламенилась. Нападение на монастырь было совершено в ночное время суток. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина» .
Известно о том, что в монастыре на постоянной основе проживают 30 монахинь.
Из сообщения местного департамента полиции:
Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.
Это уже не первый случай, когда монастырь в Брюховичах попадает в сводки информационных агентств. Нападение радикалов на монастырь было осуществлено и летом 2015 года. Видео от 22.06.2015:
Нападение тогда было совершено по той причине, что монастырь не поддержал братоубийственную войну на Донбассе. Судя по всему, и поджог, который был осуществлён несколько часов назад, имеет ту же почву.
Использованы фотографии: Нацполиция Украины
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