17:56 14 июля

Радикалы подожгли монастырь в Львовской области

Из Львовской области Украины приходят сообщения об очередной кощунственной выходке радикалов. Сообщается о том, что представители ультранационалистических формирований забросали территорию женского монастыря в населённом пункте Брюховичи бутылками с зажигательной смесью. Местная полиция сообщает, что за медицинской помощью обратились двадцать монахинь. У большинства из них диагностированы ожоги и порезы осколками стекла.

Радикалы подожгли монастырь в Львовской области


«Коктейли Молотова» в основном летели в здание, где располагаются покои монахинь. В общей сложности загорелось пять брошенных бутылок. Это привело к пожару. Одна из бутылок, по случайности, не воспламенилась. Нападение на монастырь было совершено в ночное время суток. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина» .


Известно о том, что в монастыре на постоянной основе проживают 30 монахинь.

Из сообщения местного департамента полиции:
Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.


Это уже не первый случай, когда монастырь в Брюховичах попадает в сводки информационных агентств. Нападение радикалов на монастырь было осуществлено и летом 2015 года. Видео от 22.06.2015:




Нападение тогда было совершено по той причине, что монастырь не поддержал братоубийственную войну на Донбассе. Судя по всему, и поджог, который был осуществлён несколько часов назад, имеет ту же почву.

Использованы фотографии: Нацполиция Украины
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Комментарии 35

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  1. Комментарий был удален.
  2. 210окв Сегодня, 13:52
    ки конченные...Была когда то Советская Украина-прекрасная республика..Превратилась....в панночку из "Вия"....Не дает сайт нормальным словом назвать этих "людей"
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 14:01
      Хватило же у нациков духа только на то чтобы на монахинь напасть. belay
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 14:05
        Так они и не лезут туда где им рыло набьют..
        Цитата: сибиралт
        Хватило же у нациков духа только на то чтобы на монахинь напасть. belay
        210окв
      2. Partyzan Сегодня, 14:14
        Хватило же у нациков духа только на то чтобы на монахинь напасть
        ну это как в анекдоде - а если они нам? laughing
        Partyzan
      3. Deadушка Сегодня, 14:16
        Цитата: сибиралт
        Хватило же у нациков духа только на то чтобы на монахинь напасть.

        В западной части Украины и без них хватает кому поджигать и отнимать Православное.
        Там Католиков и прочих много. После развала СССР они усиленно захватом занялись.
        А действия нациков могут быть лишь началом для дальнейшего завладения имуществом Монастыря.
        Deadушка
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:19
          Ничего другого от этих выродков и детей антихриста ждать не приходится . На том свете всё зачтётся . am
          bouncyhunter
          1. Partyzan Сегодня, 14:25
            На том свете всё зачтётся .
            ну вообще-то - если бог кого то решил наказать - то сначала лишает разума negative
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:27
              Значит , эти ушлёпки уже наказаны . Но маловато ...
              bouncyhunter
              1. Partyzan Сегодня, 14:34
                Но маловато ...
                так это только начало наказания hi
                Partyzan
            2. ЛукичЪ Сегодня, 15:18
              Цитата: Partyzan
              то сначала лишает разума

              вот он и решил целую страну. была процветающей, стала 404
              ЛукичЪ
          2. 210окв Сегодня, 14:39
            Добрый день Паша..Хотелось бы что бы и на этом зачлось свете..
            Цитата: bouncyhunter
            Ничего другого от этих выродков и детей антихриста ждать не приходится . На том свете всё зачтётся . am
            210окв
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:04
              И тебе не хворать , Дима ! hi
              Цитата: 210окв
              Хотелось бы что бы и на этом зачлось свете.

              Мне бы тоже этого хотелось , но вряд ли такие до суда доживут . am
              bouncyhunter
          3. Deadушка Сегодня, 15:20
            Цитата: bouncyhunter
            На том свете всё зачтётся .

            Там — нам всем ничего не будет.
            Все дозволено. Путь открыт.
            Ни девятый круг не остудит,
            Ни четвертый не опалит.
            Мы напрасно думаем, братья,
            Что грозна небесная рать.
            Ох, и жалкое же занятье —
            Нас — таких! — посмертно карать!
            Нам едва ли грозит по смерти
            Тот трагический поворот —
            Сладострастно ждущие черти
            И большой набор сковород.
            Это здесь в центрифуге судеб
            Мы летим по своим кругам.
            Там — нас всех никто не осудит,
            Там что кукиш нашим врагам.
            И когда распоследней бурей
            Наши грешные дни сметут, —
            Там — нам всем ничего не будет.
            Нам за все воздается — тут.
            Дмитрий Быков.
            Deadушка
        2. ЛукичЪ Сегодня, 15:17
          Цитата: Deadушка
          А действия нациков могут быть лишь началом для дальнейшего завладения имуществом Монастыря.

          да какое там имущество. это не фабрика, не завод...
          ЛукичЪ
      4. просто экспл Сегодня, 14:43
        Цитата: сибиралт
        Хватило же у нациков духа только на то чтобы на монахинь напасть. belay

        А Вы разве не знали что украина стремится к евроатлантическим ценностям ?
        а там ценности не такие как у нас , там мужчинки бегают к мужчинкам .
        вот поэтому целью были выбраны монахини , они женщины , и они кроткие . раз кроткие значит не как мирские жительницы не будут мстить и обращаться в полицию . а раз манахини то значит и гадить им можно как женщинам .
        то есть обычная бытовая месть европейских петушков .


        песня снизу

        https://rutube.ru/video/b9030049079af34fb5df2c0c4
        8c43af7/
        просто экспл
      5. Venceremos Сегодня, 15:21
        Цитата: сибиралт
        Хватило же у нациков духа только на то чтобы на монахинь напасть.


        Сообщается о том, что представители ультранационалистических формирований забросали территорию женского монастыря в населённом пункте Брюховичи бутылками с зажигательной смесью.

        Известно о том, что в монастыре на постоянной основе проживают 30 монахинь.

        «Коктейли Молотова» в основном летели в здание, где располагаются покои монахинь.

        Местная полиция сообщает, что за медицинской помощью обратились двадцать монахинь. У большинства из них диагностированы ожоги и порезы осколками стекла.


        А ведь могла повториться Одесская трагедия...
        Venceremos
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
          Цитата: Venceremos
          А ведь могла повториться Одесская трагедия...

          Сплюнь , Сергей ! Такого второго "счастья" не надо . stop Привет ! hi
          bouncyhunter
  3. DEZINTO Сегодня, 13:56
    якеж та такеж та покаж та такежешь......
    из за этих мразот вроде как прекрасный и вроде как певучий язык их стал ассоциироваться вот только с кретинами в масках.......

    Очень сильно страна заболела..! Вот просто болеет и с бредом и температурой, действительно в ссср они были благоразумнее, воспитаннее, делом заняты,....а теперь....просто болото.
    DEZINTO
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:03
      даже к туркам больше "братских" чувств чем к братушкам.

      хотя и дал себе зарок к туркам не ездить, украину теперь объезжать и облетать даже буду. И это с учетом того что по деду Род с Одессы

      с-т Petrov
  4. Vik66 Сегодня, 14:05
    Цитата: DEZINTO
    якеж та такеж та покаж та такежешь......

    Что за тарабарщина ? Сам украинец, но ничегошеньки не понял ! Не коверкайте язык Шевченко, если не понимаете... sad
    Vik66
    1. сибиралт Сегодня, 14:09
      Таки, Шевченко тоже на шуржике говорил, и что? Литературный украинский еще до конца не сочинили. laughing
      сибиралт
  5. Толстоевский Сегодня, 14:08
    ну, почему сразу "радикалы"? нормальные униаты
    Толстоевский
  6. 30 вис Сегодня, 14:08
    Какую страну промухали ! Какой был народ ! Во .что превратили ... позор . Я слушал песню Рушник .. Исполняет Евгений Дятлов . Ну не может украинский народ полностью оскотинится ! Не может ,не должен , не имеет права ! Вальцманы ,Капительманы , Гройсманы , Коломойские это . что Украина ?
    30 вис
    1. Partyzan Сегодня, 14:20
      Вальцманы ,Капительманы , Гройсманы , Коломойские это . что Украина ?
      это госпадары

      и теперь подумайте - откуда уши растут?
      Partyzan
      1. Толстоевский Сегодня, 14:23
        украинцы и есть, они же никогда себя малороссами не называли
        Толстоевский
        1. Partyzan Сегодня, 14:26
          в этом вы ошибаетесь hi
          Partyzan
  7. Vik66 Сегодня, 14:10
    [quote=сибиралт]Таки, Шевченко тоже на шуржике говорил, и что?[/quote
    Это не суржик, а набор букв, которые пытаются выдать за украинские слова.
    Vik66
  8. Екатерина II Сегодня, 14:14
    Интерфакс как первоисточник
    Неизвестные забросали монастырь во львовских Брюховичах "коктейлями Молотова"

    там ни слова о радикалах и прочих.
    С каких пор отсебятина с ссылкой на другой источник то?
    Цитата: DEZINTO
    якеж та такеж та покаж та такежешь..

    разве это украинский?
    напрягает, конечно, изменение новости при том что есть ссылка на первоисточник. Если автор имеет доказательства-предоставьте, а перепечатка новости с первоисточника и переиначивание ее..
    давайте сразу уж..Ураган Катрина--это радикалы организовали.. laughing
    Екатерина II
    1. Вас Влад Сегодня, 14:32
      Цитата: Екатерина II
      Цитата: DEZINTO
      якеж та такеж та покаж та такежешь..
      разве это украинский?

      Нет, это русский wink
      Вас Влад
    2. Володин Сегодня, 14:44
      Цитата: Екатерина II
      там ни слова о радикалах и прочих.

      Ааа, ясно. Если монастырь закидывают бутылками с зажигательной смесью, то это никакие не радикалы... Будем знать, будем знать...
      Володин
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:15
        Ааа, ясно. Если монастырь закидывают бутылками с зажигательной смесью, то это никакие не радикалы... Будем знать, будем знать...


        Парень под ником "Екатерина" тут постоянно оправдывает весь тот ад, который творится на его земле

        И не радикалы и не война и вообще все нормально.

        Посмотрите его посты. Я постоянно писал ему что он оправдывает грязь всю, теперь даже не пишу. Я понял его логику и даже не пытаюсь

        с-т Petrov
        1. Екатерина II Сегодня, 17:15
          Цитата: с-т Petrov
          Парень под ником "Екатерина" тут постоянно оправдывает весь тот ад, который творится на его земле

          то есть уточнение первоисточника, где слов "радикалы" не было--это оправдывание? Не знал...
          Хотя о чем это я---ясно что другое мнение будет однозначно воспринято как оправдывание, и даже хуже--поддерживание! Знаю я психологические приемы -ты либо с нами либо против нас.Либо соглашайся-либо ты не прав.Увы, тут все неправы.
          Хотя о чем это я..оправдываеться тот кто виноват.
          В данном случаи автор статьи. Используя первоисточник -он заменил слова неизвестные на радикалы. Поэтому и вызвало резонный вопрос--есть ли у автора доказательства? Или это как в Украине--все агенты Кремля?
          А обвинять в "измене" можете. Все равно у меня свое мнение по всем темам.
          Екатерина II
    3. DEZINTO Сегодня, 14:55
      разве это украинский?


      Екатерина а разве не понятно что-то? Ну я же на чистейшей мове изъясняюсь! Больше приключений Алярмика читать надо!

      давайте сразу уж..Ураган Катрина--это радикалы организовали..


      хахахха действительно, какая чушь, пожар в монастыре пфф и сразу радикалов всяких там напридумали, ссылки на перессылки с новости на новость потеряли, всё сами придумали...ха-ха бред какой-то. good
      DEZINTO
      1. Екатерина II Сегодня, 17:24
        Цитата: DEZINTO
        Ну я же на чистейшей мове изъясняюсь!

        Значит я владею и слышу каждый день "Другую мову". Спорить не буду.
        Цитата: DEZINTO
        какая чушь, пожар в монастыре пфф и сразу радикалов всяких там напридумали,

        Еще раз повторю--автор заменил слова "неизвестные" на радикалы. ВОт в чем суть моей претензии. К преступлению, которое совершено неизвестными(пока что) у меня отношение точно такое же--должно быть наказание.
        У меня впечатление что у всех в первую очередь идет эмоции-а потом разум(что немаловажно делают авторы статей). Поэтому мой пост принят как пост обеляющий данный поступок. Однако
        Готовитесь сообщать новости-это честь и ответственность!
        В первоисточнике-указано неизвестный. Поскольку статья писалась с него--автор сознательно изменил слова.И что может быть верно--если завтра полиция выяснит, что это "неизвестные" были представителями радикальных течений-то тогда статья автора будет верной.Поэтому и спросил насчет доказательств..
        эхх опять оправдываюсь..Оправдывается тот кто виноват!
        Дополню новость лучше
        Игорь Зинкевич в фейсбуке сообщил, что пострадал женский монастырь незарегистрированной организации "Украинская правоверная греко-католическая церковь", также известной как секта догналитов
        Они организовали в 2007 году "Украинскую правоверную грекокатолическую церковь" (УПГКЦ) и стали себя называть "подгорецкими монахами". В свою очередь Догнал провозгласил себя епископом и начал проводить богослужения, во время которых называл папу римского Бенедикта XVI и представителей УГКЦ еретиками. За это в мае 2009 года все они были отлучены от церкви верховным трибуналом Ватикана.
        Антонин Догнал уличен в сотрудничестве с чешскими спецслужбами коммунистического периода.
        Группа Догнала известна также своей антиукраинской деятельностью. Например, в сентябре 2013 года она призывала Путина и Лукашенко ввести войска в Украину, а в 2015 году открыто агитировали против мобилизации в армию и за Россию. Ее деятельность неоднократно просила запретить прокуратура Львовской области.
        Как видим-непростая это организация...
        Екатерина II
  9. Berkut24 Сегодня, 14:52
    Вся суть хероев... Интересно, как и каким местом они будут петь когда нарвуться на мастеров по раздаче настоящих звиздюлей.
    Berkut24
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