17:56 14 июля

Германия и Франция договорились о создании нового истребителя

Руководители Франции и Германии согласовали разработку нового истребителя. Как сообщает информационное агентство Reuters , французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель подписали ряд оборонных проектов, среди которых программа по созданию боевого самолета нового поколения, передает "Warspot" .

Совместное заседание кабинетов министров состоялось 13 июля в Елисейском дворце в Париже. В ходе переговоров Макрон и Меркель подписали соглашения об улучшении взаимодействия Франции и Германии в области обороны и безопасности, в числе которых соглашение о совместной разработке самолета, который заменит истребители, состоящие на вооружении армий двух стран. Согласно документу, к середине 2018 года каждая из стран подготовит план разработки нового самолета.

Германия и Франция договорились о создании нового истребителя



Кроме того, Франция и Германия договорились о начале совместной разработки нового ударного вертолета Tiger и нового поколения ракет класса «воздух-земля». Стороны также обсудили вопросы совместной разработки новых модификаций тяжелых танков, артиллерийских систем и других вооружений.

На сегодняшний день европейские страны (не считая России) производят три типа истребителей четвертого поколения: Eurofighter Typhoon (Великобритания, Германия, Испания, Италия), Rafale (Франция) и Gripen (Швеция). При этом в Евросоюзе открыто говорят о том, что создание истребителя нового поколения будет слишком дорогостоящим для каждой отдельно взятой страны, поэтому его разработку планируют вести совместными усилиями.

Использованы фотографии: http://www.reuters.com/
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Комментарии 21

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  1. Deadушка Сегодня, 14:28
    Потянут ли?... времена то уже не те... what
    Deadушка
    1. soroKING Сегодня, 14:42
      если впрягутся Литва,Латвия и Эстония...мощная Украина и великая Польша wassat
      soroKING
    2. Partyzan Сегодня, 15:08
      Потянут ли?
      потянут не потянут, но матрасов с F-35 кинули laughing
      Partyzan
      1. Deadушка Сегодня, 15:15
        Цитата: Partyzan
        потянут не потянут, но матрасов с F-35 кинули

        Дык, они же не дураки. laughing
        Матрасы тоже хитрые, выпустили дорогую фигню, которую не каждый может себе позволить.
        А учитывая, что у многих авиапарк особо не обновляется и устаревает(за редким исключением), то через некоторое время он будет крут как истребитель штурмовиков из звездных войн.
        Deadушка
      2. Topotun Сегодня, 16:10
        Ни фига, матрасы этого так не оставят. Новый европейский истребитель будет f-35, но в новой толерантной окраске.
        Topotun
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:50
        Цитата: Partyzan
        Потянут ли?
        потянут не потянут, но матрасов с F-35 кинули laughing

        Еще не вечер...! Уверен ,что им придется покупать F-35 иначе такие санкции начнутся..(или конструктора исчезать начнут или еще круче арабо-турецкая цветная революция....))) США Францию и Германию уже давно подмяли под себя! Это покойник Коль еще сопротивлялся hi
        ОТДЕЛ
        1. Partyzan Сегодня, 17:02
          арабо-турецкая цветная революция....
          ну тогда уж точно им новые истребители не нужны будут - бармалеев можно и старыми бомбить, тем более что там они проживают компактно laughing
          Partyzan
    3. Александр12 Сегодня, 16:58
      Им Фу-35 американцы втюхают и они еще лет 20 будут самолет разрабатывать, а там еще что-нибудь у амеров прикупят. Не дадут им самолет свой построить.
      Александр12
  2. xetai9977 Сегодня, 14:28
    правильно делают! кооперация куда дешевле. Да и конкуренция хорошая вещь! конкуренция между европейцами и американцами приведёт к прорыву в научно- технической области.
    xetai9977
    1. просто экспл Сегодня, 14:34
      но и в случае разлада кооперация делает совместное производство проблемным , я бы даже сказал невозможным .
      просто экспл
    2. seti Сегодня, 14:45
      Цитата: xetai9977
      правильно делают! кооперация куда дешевле. Да и конкуренция хорошая вещь! конкуренция между европейцами и американцами приведёт к прорыву в научно- технической области.

      Только не забываем о лебеде, раке и щуке. Пока они согласуют где производить из чего и кто внесет сколько евриков утечет немало воды..Немаловажная часть это проект самолета да такой который удовлетворит сразу всех.
      seti
  3. vch Сегодня, 14:28
    Это что, в пику F-35?
    vch
  4. askort154 Сегодня, 14:30
    Это значит, американцы нам F- 35 не "впарят". Хотя, учитывая, как долго и мучительно вы создавали всей Европой свой транспортник А-400, я бы вам посоветовал - закупать истребители у России . Быстро , дёшево и проверено в реальности. yes
    askort154
    1. Partyzan Сегодня, 15:10
      закупать истребители у России .
      в усеченном варианте - что бы без вариантов laughing
      Partyzan
  5. DEZINTO Сегодня, 14:37
    Кажется Макрон изменяет своей старушке ...
    с другой...

    DEZINTO
  6. Love is Сегодня, 14:49
    Этого следовало ожидать. Это даст работу тысячам человек, даст толчок в науке и технике, принесет доходы государствам.
    Love is
    1. soroKING Сегодня, 14:55
      https://youtu.be/RnxfYaqHhI4 или повод отбрыкаться от дорогущего Ф-35 bully
      soroKING
  7. Черный_Ватник Сегодня, 15:01
    Если дело зайдет дальше разговоров, то вангую теракт а-ля "Шарли". Ибо негоже Ф-35 динамить.
    Черный_Ватник
  8. NUR Сегодня, 15:06
    А надо ли, все будут покупать ф-35, так задумано.
    NUR
  9. pupsik Сегодня, 16:28
    Цитата: Deadушка
    Цитата: Partyzan
    потянут не потянут, но матрасов с F-35 кинули

    Дык, они же не дураки. laughing
    Матрасы тоже хитрые, выпустили дорогую фигню, которую не каждый может себе позволить.
    А учитывая, что у многих авиапарк особо не обновляется и устаревает(за редким исключением), то через некоторое время он будет крут как истребитель штурмовиков из звездных войн.

    Дык еврофайтер, вроде, даже дороже ф35. Покрайней мере Германия закупает миллионов за 105 евро за шт, если не ошибаюсь.
    pupsik
  10. Владимир Постников Сегодня, 16:47
    Грамотное решение. Стоимость самолетов и вертолетов постоянно растет. Платить США, значит тратить налоги своего налогоплательщика в интересах налогоплательщика США. А так - и не платить, и свой ВВП увеличивать одновременно. Французы с немцами это смогут, и хорошо смогут.
    Владимир Постников
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