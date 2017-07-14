Германия и Франция договорились о создании нового истребителя
Руководители Франции и Германии согласовали разработку нового истребителя. Как сообщает информационное агентство Reuters , французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель подписали ряд оборонных проектов, среди которых программа по созданию боевого самолета нового поколения, передает "Warspot" .
Совместное заседание кабинетов министров состоялось 13 июля в Елисейском дворце в Париже. В ходе переговоров Макрон и Меркель подписали соглашения об улучшении взаимодействия Франции и Германии в области обороны и безопасности, в числе которых соглашение о совместной разработке самолета, который заменит истребители, состоящие на вооружении армий двух стран. Согласно документу, к середине 2018 года каждая из стран подготовит план разработки нового самолета.
Кроме того, Франция и Германия договорились о начале совместной разработки нового ударного вертолета Tiger и нового поколения ракет класса «воздух-земля». Стороны также обсудили вопросы совместной разработки новых модификаций тяжелых танков, артиллерийских систем и других вооружений.
На сегодняшний день европейские страны (не считая России) производят три типа истребителей четвертого поколения: Eurofighter Typhoon (Великобритания, Германия, Испания, Италия), Rafale (Франция) и Gripen (Швеция). При этом в Евросоюзе открыто говорят о том, что создание истребителя нового поколения будет слишком дорогостоящим для каждой отдельно взятой страны, поэтому его разработку планируют вести совместными усилиями.
Совместное заседание кабинетов министров состоялось 13 июля в Елисейском дворце в Париже. В ходе переговоров Макрон и Меркель подписали соглашения об улучшении взаимодействия Франции и Германии в области обороны и безопасности, в числе которых соглашение о совместной разработке самолета, который заменит истребители, состоящие на вооружении армий двух стран. Согласно документу, к середине 2018 года каждая из стран подготовит план разработки нового самолета.
Кроме того, Франция и Германия договорились о начале совместной разработки нового ударного вертолета Tiger и нового поколения ракет класса «воздух-земля». Стороны также обсудили вопросы совместной разработки новых модификаций тяжелых танков, артиллерийских систем и других вооружений.
На сегодняшний день европейские страны (не считая России) производят три типа истребителей четвертого поколения: Eurofighter Typhoon (Великобритания, Германия, Испания, Италия), Rafale (Франция) и Gripen (Швеция). При этом в Евросоюзе открыто говорят о том, что создание истребителя нового поколения будет слишком дорогостоящим для каждой отдельно взятой страны, поэтому его разработку планируют вести совместными усилиями.
Использованы фотографии: http://www.reuters.com/
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