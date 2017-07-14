Климкин признал, что введение виз с РФ создаст проблемы для граждан Украины

Обычное введение виз (с РФ — прим. ВО) — не даст нам того эффекта, к которому мы стремимся. Наоборот, это создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия этими проблемами воспользуется для того, чтобы совершать как провокации, так и сознательную политику на ограничения для граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории, на территории оккупированного Крыма. Мы считаем, что введение биометрического контроля на границе для иностранных граждан является оптимальным и оно поддерживается нашими друзьями и партнерами

Чем ближе приближается дата принятия решения о введении визового режима с Россией, тем больше на Украине начинают, если не давать задний ход, то как-то задумываться над этой проблемой. Так, еще недавно буквально рвавший рубаху на груди и ратовавший за введение виз с Россией, глава МИД Украины Павел Климкин признал, что данное нововведение создаст проблемы для украинских граждан, хотя и интерпретировал это по своему.Выступая на "Часе вопросов к правительству" в Раде, Климкин сказал, что введение виз не эффективно предложил заменить его биометрическим контролем:Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. В РФ заявили, что подобные инициативы вызовут зеркальные меры.Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Москва расценивает планы Киева ввести въезд для граждан РФ по биометрическим паспортам как линию на разрыв контактов с Россией, сожалеет о попытках Украины отгородиться новой "Берлинской стеной".