17:56 14 июля

Климкин признал, что введение виз с РФ создаст проблемы для граждан Украины

Чем ближе приближается дата принятия решения о введении визового режима с Россией, тем больше на Украине начинают, если не давать задний ход, то как-то задумываться над этой проблемой. Так, еще недавно буквально рвавший рубаху на груди и ратовавший за введение виз с Россией, глава МИД Украины Павел Климкин признал, что данное нововведение создаст проблемы для украинских граждан, хотя и интерпретировал это по своему.

Выступая на "Часе вопросов к правительству" в Раде, Климкин сказал, что введение виз не эффективно предложил заменить его биометрическим контролем:

Климкин признал, что введение виз с РФ создаст проблемы для граждан Украины



Обычное введение виз (с РФ — прим. ВО) — не даст нам того эффекта, к которому мы стремимся. Наоборот, это создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия этими проблемами воспользуется для того, чтобы совершать как провокации, так и сознательную политику на ограничения для граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории, на территории оккупированного Крыма. Мы считаем, что введение биометрического контроля на границе для иностранных граждан является оптимальным и оно поддерживается нашими друзьями и партнерами


Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. В РФ заявили, что подобные инициативы вызовут зеркальные меры.

Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Москва расценивает планы Киева ввести въезд для граждан РФ по биометрическим паспортам как линию на разрыв контактов с Россией, сожалеет о попытках Украины отгородиться новой "Берлинской стеной".


Использованы фотографии: https://abomus.de/en
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Комментарии 19

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  1. Толстоевский Сегодня, 14:44
    как это так?
    Толстоевский
    1. Венд Сегодня, 14:48
      Цитата: Толстоевский
      как это так?

      И что на него нашло? Вот так резать правду матку, можно же запросто оказаться кремлевским агентом
      Венд
      1. l7yzo Сегодня, 15:36
        Уха-ха... так там денег не дали, кот спит. Вот и мыши в пляс пошли )
        l7yzo
    2. Злой543 Сегодня, 14:50
      Это признание не означает что победит разум, разумом там кажется и не пахнет.
      Злой543
      1. ЛукичЪ Сегодня, 16:26
        Цитата: Злой543
        разумом там кажется и не пахнет.

        назло маме уши отморожу
        ЛукичЪ
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:49
    Короче , Клизмину стало понятно что куда бы укроина камни не бросила, а залитают то они все равно на укроинский двор!
    Изгоняющий либероидов
  3. Sargaras Сегодня, 14:51
    Может быть у человека просветление наступило. Говорят, такое бывает, мысль в общем здравая. Где ж они все работать будут, не в Европах же?
    Sargaras
    1. Злой543 Сегодня, 14:56
      Ага, бывает перед преждевременной кончиной.
      Злой543
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 14:54
    ... чугункин пытается создать видимость "видного политика".... но всё равно получается !!! laughing
    a.s.zzz888
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:54
    Так это же и так очевидно. Еше пару миллионов граждан Украина потеряет - просто по смене гражданства на российское. А там и 19 год не за горами.
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 16:29
      Цитата: Горный стрелок
      Еше пару миллионов граждан Украина потеряет

      да плевать им на своих граждан . у них дети от отсутствия вакцины умирают. а вакцина производится в России, а они все связи порвали и запретили любой ввоз товаров
      ЛукичЪ
  6. Morris worm Сегодня, 14:55
    Не знаю как большинство подписчиков ВО. Но я лично ЗА визовый режим с Украиной. С откаткой отпечатков пальцев граждан UA, сертификатами на работу в РФ, и полным запретом на перевод денег из РФ в UA.

    Нелеглов домой на родину без права возвращения.
    Morris worm
  7. Govorun Сегодня, 14:59
    Климкин признал, что введение виз с РФ создаст проблемы для граждан Украины
    Чуууу...нельзя такое говорить вна украине....нужно говорить,что это создаст трудности оккупантам и колорадам...
    Govorun
  8. Егоза Сегодня, 15:00
    а я не исключаю того, что Украина собралась засылать своих диверсантов в тот же Крым, а тут раз! И визу в посольстве брать надо! И кто ж им даст? А так, пока потихоньку и заслать можно.
    Егоза
    1. Partyzan Сегодня, 15:15
      И кто ж им даст?
      так придут и скажут - здрасть, мы украински диверсанты, дате нам визу laughing
      Partyzan
      1. Егоза Сегодня, 15:29
        Цитата: Partyzan
        так придут и скажут - здрасть, мы украински диверсанты, дате нам визу

        Нет, конечно, но вот списочки бы в посольстве иметь надо, тем более, есть где взять.
        Егоза
        1. Partyzan Сегодня, 15:32
          тем более, есть где взять.
          и почем продают?
          Partyzan
  9. частное лицо Сегодня, 15:39
    Нет уж даёшь визовый режим и биконтроль в придачу!! Не чего хохлам в России делать, а то заработают бабло на нашем севере и скачут у себя. Пусть опой в Европе зарабатывают.
    частное лицо
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:39
      Цитата: частное лицо
      Нет уж даёшь визовый режим и биконтроль в придачу!! Не чего хохлам в России делать, а то заработают бабло на нашем севере и скачут у себя. Пусть опой в Европе зарабатывают.

      Я скорее всего с вашим мнением согласен..Пора кулаком стукнуть и не боятся как бы кого не обидеть из "братьев"...А они все наглеют и наглеют!
      ОТДЕЛ
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