МиГ-35 представят на авиасалоне МАКС-2017

Мы впервые на МАКС-2017 будем публично выставлять наш самолет МиГ-35, будем проводить переговоры о продвижении самолета на экспорт. Летная программа МиГ-35 предусмотрена на форуме "Армия-2017",

Мы сейчас проводим испытания, и по их результатам начнется серийное производство,