МиГ-35 представят на авиасалоне МАКС-2017
Истребитель МиГ-35 будет впервые публично показан на авиасалоне МАКС-2017, но летная программа состоится в рамках форума «Армия-2017», передает ТАСС сообщение гендиректора компании-производителя Ильи Тарасенко.
По его словам, серийное производство самолета начнется в течение двух лет.
Международный авиасалон МАКС-2017 пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля. Форум «Армия-2017» начнется 22 августа на базе выставочного центра «Патриот» в Кубинке.
МиГ-35 – новый российский истребитель поколения 4++, являющийся развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания машины начались в конце января текущего года. Тогда же прошла международная презентация истребителя.
Мы впервые на МАКС-2017 будем публично выставлять наш самолет МиГ-35, будем проводить переговоры о продвижении самолета на экспорт. Летная программа МиГ-35 предусмотрена на форуме "Армия-2017",сказал Тарасенко.
По его словам, серийное производство самолета начнется в течение двух лет.
Мы сейчас проводим испытания, и по их результатам начнется серийное производство,добавил гендиректор.
Международный авиасалон МАКС-2017 пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля. Форум «Армия-2017» начнется 22 августа на базе выставочного центра «Патриот» в Кубинке.
МиГ-35 – новый российский истребитель поколения 4++, являющийся развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания машины начались в конце января текущего года. Тогда же прошла международная презентация истребителя.
Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти