17:56 14 июля

МиГ-35 представят на авиасалоне МАКС-2017

Истребитель МиГ-35 будет впервые публично показан на авиасалоне МАКС-2017, но летная программа состоится в рамках форума «Армия-2017», передает ТАСС сообщение гендиректора компании-производителя Ильи Тарасенко.

МиГ-35 представят на авиасалоне МАКС-2017


Мы впервые на МАКС-2017 будем публично выставлять наш самолет МиГ-35, будем проводить переговоры о продвижении самолета на экспорт. Летная программа МиГ-35 предусмотрена на форуме "Армия-2017",
сказал Тарасенко.


По его словам, серийное производство самолета начнется в течение двух лет.

Мы сейчас проводим испытания, и по их результатам начнется серийное производство,
добавил гендиректор.

Международный авиасалон МАКС-2017 пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля. Форум «Армия-2017» начнется 22 августа на базе выставочного центра «Патриот» в Кубинке.

МиГ-35 – новый российский истребитель поколения 4++, являющийся развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания машины начались в конце января текущего года. Тогда же прошла международная презентация истребителя.

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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Комментарии 9

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:47
    Ну , вообще то МиГ 35 это очень глубокая модернизация МиГ 29!
    Изгоняющий либероидов
    1. Venceremos Сегодня, 15:11
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ну , вообще то МиГ 35 это очень глубокая модернизация МиГ 29!

      Так и написано yes
      МиГ-35 – новый российский истребитель поколения 4++, являющийся развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.
      Venceremos
    2. BerBer Сегодня, 15:19
      А Вам летающие тарелки подавай.Зачем создавать летающие вундервафли, если самолёт хорош. Мне кажется хорошей модернизации достаточно. Тем более, что боевой потенциал в разы растёт.
      BerBer
      1. Кент0001 Сегодня, 15:49
        Он сильно светится на радаре. Смысл самолета вызывает сомнения, особенно на перспективу.
        Кент0001
    3. tomket Сегодня, 16:30
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ну , вообще то МиГ 35 это очень глубокая модернизация МиГ 29!

      Иииии....? Можно подумать с Су-30 СМ и Су-35 как то по другому обстоят дела.
      tomket
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 14:49
    Очень красивая птичка! good Таким самолётам и небо открывается! drinks
    a.s.zzz888
  3. новичок Сегодня, 15:21
    про этого красавца уже так много написано, что можно лишь констатировать факт: красавец, ох красавец!
    новичок
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:52
    Не знаю,как все Вы. hi Но я непонимаю нужность лёгкого истребителя в наших ВКС. Если только оборонять подходы к аэродрому с его дальностью.МиГ уже не вырвется в лидеры.Даже как "палубники"-будут мало веса иметь.Надо не модернизировать,а создавать новое.С этим у МиГа плоховато.Несмогли представить в своё время новый проект.Сейчас,чтоб спасти фирму-МО что-то сделает.Хотя-машина хорошая. request
    ВЕРЕСК
    1. Roma-1977 Сегодня, 17:12
      Лёгкий истребитель в теории должен быть дешевле в производстве и эксплуатации. И ниша под его применение найдётся. Но, я так понимаю, при создании МиГ-35 ориентировались на бедные страны, которым нужно что-то подешевле, чем Су-35, F-35 или ПАК ФА, но сравнимое по функционалу, пусть и частично, и с ограничениями.
      Roma-1977
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