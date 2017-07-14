17:57 14 июля

Комплексная тренировка по РЭБ началась в Восточном военном округе

Соединения, воинские части и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), связи и радиотехнических войск Восточного военного округа (ВВО) приступили к отработке практических задач в ходе комплексной тренировки по РЭБ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Комплексная тренировка по РЭБ началась в Восточном военном округе


В рамках учебных мероприятий военнослужащие совершенствуют навыки в местоопределении и подавлении радиоэлектронных средств условного противника, использующих сложные виды сигналов. Кроме того, на специализированных полигонах развернуты посты и комплексы РЭБ личный состав которых на практике осуществляет прикрытие войск и объектов инфраструктуры округа от воздушной и наземной радиолокационных разведок.
- говорится в сообщении пресс-службы


Эффективность работы расчетов и экипажей подразделений РЭБ оценивают операторы полевых и стационарных узлов связи и постов радиотехнических войск округа.

Всего к комплексной тренировке принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано до 50 единиц специальной техники, в том числе и современные комплексы РЭБ «Красуха-2О», «Красуха-4С», «Борисоглебск-2», «Ртуть» и ряда других современных систем.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:58
    Хорошо когда армия именно своими делами занята! good У нас в области недавно вон чеченские танкисты тренировались! soldier Армия учится, значит, армией занемаются специалисты, а не табуретных дел мастера!
    Изгоняющий либероидов
Картина дня