Комплексная тренировка по РЭБ началась в Восточном военном округе

В рамках учебных мероприятий военнослужащие совершенствуют навыки в местоопределении и подавлении радиоэлектронных средств условного противника, использующих сложные виды сигналов. Кроме того, на специализированных полигонах развернуты посты и комплексы РЭБ личный состав которых на практике осуществляет прикрытие войск и объектов инфраструктуры округа от воздушной и наземной радиолокационных разведок.

Соединения, воинские части и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), связи и радиотехнических войск Восточного военного округа (ВВО) приступили к отработке практических задач в ходе комплексной тренировки по РЭБ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.- говорится в сообщении пресс-службыЭффективность работы расчетов и экипажей подразделений РЭБ оценивают операторы полевых и стационарных узлов связи и постов радиотехнических войск округа.Всего к комплексной тренировке принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано до 50 единиц специальной техники, в том числе и современные комплексы РЭБ «Красуха-2О», «Красуха-4С», «Борисоглебск-2», «Ртуть» и ряда других современных систем.