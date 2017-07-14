Т-72БМЭ: секреты нового белорусского танка Сегодня, 15:01 Госкомвоенпром опубликовал первое видео с испытаний танка Т-72БМЭ, созданного специалистами 140-го бронетанкового завода. В ролике показаны также процесс сборки, оборудование и возможности машины. 2 Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Тяжелый танк Pz Kpfw VI Ausf Н «Tiger» (Sd Танки СССР, перед войной Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти