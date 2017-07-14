17:57 14 июля

Т-72БМЭ: секреты нового белорусского танка

Госкомвоенпром опубликовал первое видео с испытаний танка Т-72БМЭ, созданного специалистами 140-го бронетанкового завода. В ролике показаны также процесс сборки, оборудование и возможности машины.




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Комментарии 3

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  1. Печенег Сегодня, 16:06
    окрас сразу для стран Сев.Африки и Ближнего Востока?
    Печенег
  2. Александр12 Сегодня, 16:50
    Меня контакт-1 смущает. Могли бы контакт-5 зарядить. он понадежнее будет
    Александр12
  3. APASUS Сегодня, 17:28
    Жаль что наш ВПК пока является конкурентом белорусского.Ну тут конечно политика
    APASUS
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