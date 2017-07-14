Госдума одобрила законопроект о списании долгов жителей Крыма перед украинскими банками

Государственный совет Республики Крым примет решение о полном прощении этих долгов, кредитов, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами, в сумме до 5 млн руб. По поручению правительства Российской Федерации после принятия закона все аресты будут сняты, ориентировочно в течение 90 дней

Как сообщает информационное агенство "RNS" , госдума одобрила во втором чтении законопроект о списании долгов жителей Крыма и города Севастополя перед банками Украины.Согласно принятого законопроекта, устанавливается возможность урегулирования задолженности заемщиков перед украинскими банками, проживающих в Крыму и Севастополе, через обращение в Фонд защиты вкладчиков, учрежденный Агентством по страхованию вкладов, а также механизм проведения такого урегулирования. Фонд, контролируемый крымскими властями, будет размещать на своем сайте перечень лиц, которые вправе предъявлять требование о погашении задолженности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.Законопроект предусматривает наделение Государственного совета Крыма полномочиями по списанию долгов с граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что власти планируют списать все долги на сумму до 5 млн руб.— заявил Аксенов.По словам главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, официально арестовано имущество около 50 тыс. юридических и физических лиц, которые в связи с этим не могут вести предпринимательскую деятельность.