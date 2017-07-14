17:56 14 июля

Госдума одобрила законопроект о списании долгов жителей Крыма перед украинскими банками

Как сообщает информационное агенство "RNS" , госдума одобрила во втором чтении законопроект о списании долгов жителей Крыма и города Севастополя перед банками Украины.

Согласно принятого законопроекта, устанавливается возможность урегулирования задолженности заемщиков перед украинскими банками, проживающих в Крыму и Севастополе, через обращение в Фонд защиты вкладчиков, учрежденный Агентством по страхованию вкладов, а также механизм проведения такого урегулирования. Фонд, контролируемый крымскими властями, будет размещать на своем сайте перечень лиц, которые вправе предъявлять требование о погашении задолженности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.




Законопроект предусматривает наделение Государственного совета Крыма полномочиями по списанию долгов с граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что власти планируют списать все долги на сумму до 5 млн руб.

Государственный совет Республики Крым примет решение о полном прощении этих долгов, кредитов, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами, в сумме до 5 млн руб. По поручению правительства Российской Федерации после принятия закона все аресты будут сняты, ориентировочно в течение 90 дней
— заявил Аксенов.

По словам главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, официально арестовано имущество около 50 тыс. юридических и физических лиц, которые в связи с этим не могут вести предпринимательскую деятельность.

Использованы фотографии: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Комментарии 47

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  1. DEZINTO Сегодня, 15:20
    Всё понял но ничё не понял. А как до этого было? Аресты сохранялись потому что люди торчали денег Киеву?
    DEZINTO
    1. Венд Сегодня, 15:24
      До русофобствавались laughing
      Венд
      1. Venceremos Сегодня, 15:32
        Цитата: Венд
        До русофобствавались laughing

        Мы на очереди.
        А то ведь в 14м-15м доходило до того,что украинские коллекторы умудрялись дозвониться в окопы,угрожая "приехать" "разобраться".
        Да приезжайте,разберёмся. Есть чем и есть кому yes
        Venceremos
        1. cniza Сегодня, 15:35
          Сергей hi , как то эту проблему надо было решать , а на счетах и депозитах украинские банки много денег утащили?
          cniza
          1. Татьяна Сегодня, 16:09
            Из статьи неясно следующее.
            Получается, что общий долг крымских должников украинским банкам ИТОГО составляет:
            5 млн. руб. х 50 000 юр. и физ. лиц = 250 млрд. рублей.

            За чей счёт в РФ погашение этих долгов украинским банкам будет произвдён?
            Если за счёт бюджета РФ, то это будет означать не что иное, как поддержание "штанов" и укрепление фашистского режима в Киеве!!!
            Т.е. Россия - в лице власть имущих - в вооружённом противостоянии против самой себя поможет на свои кровные деньги крепнуть и вооружаться своему врагу и потенциальному агрессору в войне - Украине под руководством Пентагона в союзе с НАТО ?!
            Интересно, а за чей счёт? Из госбюджета?!
            Татьяна
            1. cniza Сегодня, 16:12
              Тут много вопросов , ещё не понятно , кто у кого больше уведет.
              cniza
              1. Татьяна Сегодня, 16:25
                С Гитлеровской Германией перед ВОВ такие аналогичные "расчёты" СССР уже проходил!
                Татьяна
                1. Татьяна Сегодня, 16:41
                  250 млрд. руб. : 60 руб./$ = примерно 4 млрд.$ живых денег!
                  И это при последней суперагрессивной риторике Порошенко по Крыму!!!
                  При отжатии дип. собственности РФ в США с их теперешними условиями по Крыму к России по её возврату!!!
                  При таких международных условиях нормальные, а не компрадорские власти страны исходят из принципа "Все, кому я должен, я свой долг прощаю!"
                  Татьяна
                  1. Татьяна Сегодня, 16:58
                    Невольно вспомнишь Бжезинского - его слова о "российской элите"!

                    Татьяна
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:28
              Цитата: Татьяна
              За чей счёт в РФ погашение этих долгов будет?

              И я про это тоже думаю...Скорее всего мы будем гасить! Эх Россия щедрая душа..
              ОТДЕЛ
            3. Venceremos Сегодня, 16:36
              Цитата: Татьяна
              Получается, что общий долг крымских должников украинским банкам ИТОГО составляет:
              5 млн. руб. х 50 000 юр. и физ. лиц = 250 млрд. рублей.

              Ну,вы насчитали... 50 000 рублёвых миллионеров...
              Venceremos
              1. Татьяна Сегодня, 17:12
                Раз РФ обязуется выплатить до 5 млн. каждому, значит на то есть основания!
                Я исхожу из этого.
                А почему нет-то, по вашему? Люди с Украины продавали и покупали ту же жилую недвижимость в Крыму и на материке. О них Вы подумали? Наверное, нет.
                Татьяна
            4. Околоточный Сегодня, 17:02
              Татьяна, в статье сказано ДО 5 МЛН. Не факт, что у всех 50 тыс. долги по 5 млн. При присоединении Крыма была инфа о том, что украинец . банкам должны более 1 млрд. гривен.
              Околоточный
          2. Venceremos Сегодня, 16:15
            Цитата: cniza
            Сергей hi , как то эту проблему надо было решать , а на счетах и депозитах украинские банки много денег утащили?

            А как решить ?
            Отдать ,допустим,то что должен по кредиту,означает финансировать "АТО"...
            Да и с чего людям отдавать ?
            Пока "на верху",Захарченко декларирует то,что "никто никому ничего не должен".
            Ну это опять же пока. Кто знает,куда кривая выведет. Ведь у денег(долга) впоследствии могут появиться "новые хозяева",к примеру перекупившие долги российские банки или те же российские банки-партнёры-совладельцы. Есть у людей такие опасения. Деньги то не любят быть бесхозными.
            Поэтому, пока всё "подвешено"...
            Но нам и не к спеху. Решим проблему с Киевом,потом к хлебу насущному.
            Ведь и в Крыму, подобная проблема формально "висит" до сих пор. Как видите,только ЗАКОНОПРЕКТ одобрен...
            Venceremos
    2. Partyzan Сегодня, 15:30
      что власти планируют списать все долги на сумму до 5 млн руб.
      это типа банкам укропии фигвам - жилище индейцев laughing
      Partyzan
      1. cniza Сегодня, 15:35
        Пусть их "Скво" им готовит. laughing hi
        cniza
        1. Venceremos Сегодня, 16:29
          Цитата: cniza
          Пусть их "Скво" им готовит.

          Они сами,в позиции "Скво"...
          Venceremos
          1. cniza Сегодня, 16:31
            Нет Сергей , они в позе бегущего оленя...
            cniza
    3. Владимир Постников Сегодня, 16:37
      Предполагаю, что никто ничего не понял.
      За чей счет списать? Почему до 5 млн. рублей? Почему только перед банками Украины?
      Что-то тут не так во всей этой новости.
      Владимир Постников
    4. Vadivak Сегодня, 17:00
      Коломойский укуси себя в зад
      Vadivak
  2. IV19S Сегодня, 15:21
    good Хорошая новость.
    IV19S
    1. мордвин 3 Сегодня, 16:00
      Цитата: IV19S
      good Хорошая новость.

      Кому как. Мне, к примеру, никто долги не прощает. sad
      мордвин 3
      1. dauria Сегодня, 16:49
        Мне, к примеру, никто долги не прощает


        Тю, а Вы своруйте 2 мрд, погуляйте 5 лет , смело возвращайтесь - за истечением срока давности должны "простить". laughing
        dauria
        1. мордвин 3 Сегодня, 16:55
          Цитата: dauria
          Тю, а Вы своруйте 2 мрд, погуляйте 5 лет , смело возвращайтесь - за истечением срока давности должны "простить".

          Точна? Давайте на пару, один мне, а один - Вам. Я на шухере постою. fellow
          мордвин 3
        2. Околоточный Сегодня, 17:03
          Можно не 5 лет. Срок исковой давности 3 года.
          Околоточный
  3. Alex777 Сегодня, 15:21
    Еще один рычаг давления на Крым отваливается.
    С водой не вышло, со светом не вышло, теперь до арестов дошли.
    Тема не совсем прозрачная, но большинство воспримет положительно.
    Alex777
  4. Василенко Владимир Сегодня, 15:24
    ну чёёё вполне, хохлопитеки на всех форумах и ток шоу заявляют что доги ни кому отдавать не будут, ну вот и им простить
    Василенко Владимир
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 15:27
    ... походу очередная зрада для укронацистов...
    a.s.zzz888
    1. avt Сегодня, 15:36
      Цитата: a.s.zzz888
      походу очередная зрада для укронацистов...

      Вообще то у тех российских бизнюсюков, которые выкупили долги и всё это время кошмарили заёмщиков крымских коллекторами.
      avt
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:39
        Вообще то у тех российских бизнюсюков, которые выкупили долги и всё это время кошмарили заёмщиков коллекторами.

        ... а Вы знаете, этих мне их тоже не жалко....
        a.s.zzz888
  6. ded100 Сегодня, 15:31
    Почему до 5 лямов а не полностью?
    ded100
    1. mayday Сегодня, 15:43
      Это проверочные 5 лямов, авось олигархи встрепыхнуться.. А если нет, и остальное простим, у русского человека душа широкая))
      mayday
  7. komrad buh Сегодня, 15:42
    Офигеть. Три года че делали? Интересно, а гражданам РФ не хотят списать банковские долги перед выборами?
    komrad buh
    1. Delink Сегодня, 15:54
      Хорошая идея! Надо Путину написать, пусть прощает.
      Delink
      1. stas Сегодня, 16:18
        У вашей хорошей идеи только один ответ из Кремля - Фигвам, самим мало.
        stas
  8. АКС Сегодня, 16:14
    Цитата: komrad buh
    Офигеть. Три года че делали? Интересно, а гражданам РФ не хотят списать банковские долги перед выборами?

    а граждан России кто то заставлял набирать кредитов. в таком размере что бы не смоли отдать? давайте я у Вас денег займу а потом не отдам!
    мне думается так делать нельзя, брали? брали!! так что отдавайте!!!
    комментаторы которые восхищаются этим решением! хочу обратить ваше внимание, на то что многие украинцы проживающие на Украине брали кредиты в банках РФ, поэтому там также будет принят аналогичный закон! и украинцы смогут не отдавать свои кредиты нашим банкам!!!!
    АКС
    1. komrad buh Сегодня, 16:44
      А я и не брал. Но знаю достаточно людей, которые до 2008 брали кредиты, платили, но после кризиса 2008 потеряли или работу, или до половины зарплаты. И платить стало тяжко. Пошли штрафы из банков, пени всякие. Вроде платишь кредит, а сумма идет в погашение этих штрафов. А кредит не списывают. И звонят всякие людишки, стращают, на мозг давят. ну и как быть в такой ситуации? А вот таких заемщиков большинство, по крейнем мере в моем городе.
      komrad buh
      1. АКС Сегодня, 16:55
        у человека есть голова, которая должна включатся и думать, оценивать свои возможности!!!!
        в 13 году мы хотели купить новую машину!!!!!! но взвесив все за и против решили остановится на б.у! сейчас я езжю на бу. но нет головной боли с выплатой кредитов!!!
        А по поводу всяких людишек! меня всегда удивляло почему коллекторы такие наглые, я думаю (могу ошибаться) что например на Кавказе они зная что в каждом доме ствол и не изжит такой институт как кровная месть. вряд ли будут применять те же средства как в республиках России. грубо говоря ждем когда кто нибудь из населения РФ. доведенный до точки порешит коллекторов, тогда оставшиеся успокоятся!!! У моего друга коллекторы пришли домой, а не знали что он охотник. у него дома арсенал и два кавказца (собаки)!!!
        АКС
        1. komrad buh Сегодня, 17:39
          По первой фразе согласен, но... Мне уже 3-4 года названивают банки и какие-то финансовые группы, не предлагают, но взахлеб навязывают взять деньги под "самые для вас лучшие условия". Я заколебался удалять с почты всю эту фигню.
          Ваш друг, если разобрался, молодец. Но вот в большинстве случаев разбор с коллекторами, если вы их троните, для вас кончится уголовкой. Спасибо за общение!
          komrad buh
  9. савкин марк Сегодня, 16:22
    Банальность может скажу - все это похоже на "Взятку".
    Давайте антикоррупционное расследование замутим, мы это умеем...
    (Освобождение от бремени долгов простых крымчан подкупает, ещё как подкупает)
    А платят за них не алигарХрены, пюа простой люд....
    Подкуп и социальное расслоение...
    Бонусом....
    савкин марк
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 16:30
    За чей счёт в РФ погашение этих долгов украинским банкам будет произвдён? Ни за чей.Как там ВВП сказал,когда его один мужик из Крыма по поводу взятой в кредит в украине, машины ,ответил?-Катайтесь.И забудте.Не будет расчёта с укробанками.
    ВЕРЕСК
  11. винипух Сегодня, 17:07
    Теперь будут платить Гоблину lol
    винипух
    1. Geisenberg Сегодня, 17:33
      Цитата: винипух
      Теперь будут платить Гоблину lol


      Не надо врать и втягивать сказочных персонажей. Просто платить не будут ... и всё.
      Geisenberg
  12. APASUS Сегодня, 17:14
    Вообще то не правильно это сделано изначально.Люди брали кредиты и готовы были платить ,какая разница в каком они брали банке украинском ,монгольском?
    Пользуясь данной логикой можно смело предположить что верховная Рада предложит вынести вопрос на заседании ,о том чтоб простить всем жителям Крыма вклады в украинских банках.А ведь пропали еще и деньги предприятий,пенсионные ,страховые ,да и куча моментов в финансовой сфере осталась.
    APASUS
  13. Geisenberg Сегодня, 17:32
    От сейчас кого то скрючило ... )))))))
    Geisenberg
  14. Екатерина II Сегодня, 17:45
    Данный законопроект расширяет возможности Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ) по реструктуризации задолженности жителей республики.Поправки предусматривают наделение Госсовета Крыма полномочиями по списанию долга с граждан, отметил глава региона Сергей Аксенов. Благодаря этому станет возможным списание кредитов до пяти миллионов рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами.
    По словам Аксенова, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего закона.
    Главное, чтобы работал закон.А то механизм пока туманен.
    Екатерина II
  15. PValery53 Сегодня, 17:56
    Кто бы сомневался! - Всё, что мы(Крым) должны Хохляндии, - мы им прощаем! - Вполне в духе "незалежных". А на что они расчитывали?
    PValery53
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