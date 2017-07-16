16:56 16 июля

Россия: оказать военную помощь Америке

Россия: оказать военную помощь Америке

Русская эскадра на рейде Нью-Йорка. Иллюстрация из журнала «Harpers Weekly» от 17 октября 1863 года

В тяжелый час американской истории, когда вся Европа отвернулась от США, лишь одна Россия оказала молодому государству помощь. Две российские военно-морские эскадры были готовы принять участие в Гражданской войне

В 1863 году в Америке была в разгаре Гражданская война, обе стороны, Север и Юг, искали союзников. Одно время казалось, что для Юга таким союзником может стать Англия, имеющая с южными штатами общие экономические интересы.


Английская промышленность нуждалась в хлопке, поставки которого прекратились из-за морской блокады северян, в то время как армии южан требовалось оружие, производимое в Англии. С промышленными северными штатами Англия находилась скорее в состоянии конкуренции.

Отношения России с Англией в этот момент оставляли желать лучшего. Еще свежа была память о Крымской войне, а в 1863 году Англия поддержала Январское восстание в Польше. На тот момент Британия являлась для России и североамериканских штатов общим врагом.

Глава внешнеполитического ведомства Александр Горчаков точно отмечал: союз России и США «существует de facto в силу совпадения наших политических интересов и принципов».

Поэтому Россия откликнулась на просьбу правительства Линкольна о военной помощи, согласно указу императора Александра II от 25 июня (старого стиля) 1863 года в США были направлены две военные эскадры.

Одна, под командованием контр-адмирала Степана Лесовского, состояла из восьми кораблей, другая, которой командовал контр-адмирал Андрея Попова, из девяти кораблей. Эскадры прибыли в США осенью 1863 года и находились там до апреля 1864-го.

Американский историк Каллахан писал о помощи России: «В этот тяжелый час американской истории, когда целостность Союза (а, следовательно, и мир во всем мире) была в опасности, а державы Западной Европы, казалось, взирали на эту угрозу со спокойным безразличием (если не с заинтересованным одобрением)… Россия… послала свои флоты в американские воды для доказательства миру ее симпатий делу Союза».

По мнению авторитетного американского исследователя Нормана Е. Сола, русское присутствие «было даже более очевидной демонстрацией поддержки дела Союза и роста морского потенциала России». На англичан это произвело отрезвляющее действие, они не пришли на помощь Югу. Также Британия и Франция отказались от своих намерений вмешиваться в польские дела.

После подавления Январского восстания, русские моряки отправились домой. За время визита они успели познакомиться со страной, тогда мало известной в России, увидели Нью-Йорк, Вашингтон, Ниагарский водопад и поучаствовали в тушении пожара в Сан-Франциско.

Демонстрация русской силы у берегов США способствовало победе Севера и поражению рабовладельческого Юга.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/rossiya-okazat-voennuyu-30133.html


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Комментарии 9

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  1. Region-25.rus Сегодня, 15:21
    Я таки извиняюсь! А не при Екатерине II все это происходило случаем?
    Region-25.rus
    1. moskowit Сегодня, 15:47
      Цитата: Region-25.rus
      Я таки извиняюсь! А не при Екатерине II все это происходило случаем?

      Вы, дружище, путаете с войной за независимость, которая велась с 1775 по 1783 годы.... Наш Русский флот в те времена так далеко ещё не плавал.... Первая кругосветка была при Александре 1 в 1803-1806 годах.... Про Ивана Фёдоровича Крузенштерна слышали? Вот с рабовладельческими судами наш флот боролся... Была заключена по этому поводу международная конвенция... Станюковича "Максимку" читали, смотрели? Как раз середина 19 века, вторая половина....
      moskowit
      1. Котище Сегодня, 15:57
        При Екатерине II, Россия приняла несколько политических "телодвижений" которые были как гвоздь в шроб Британии. Несчастным англичанам осталось только облизнутся и грустно повизгивать. К примеру в их аппетиты входило взять в аренду русских солдат для подавления востания в колониях. Екатерина их обломала. Первые граждане ССША были ей благодарны несколько личностей служили даже в нашем флоте и участвовали в Русско-Турецких войнах.
        Котище
  2. parusnik Сегодня, 16:01
    В тяжелый час американской истории, когда вся Европа отвернулась от США, лишь одна Россия оказала молодому государству помощь. Две российские военно-морские эскадры были готовы принять участие в Гражданской войне
    ..Вообще-то не собирались принять участие в Гражданской войне..У двух эскадр были другие цели..А то ,что Северным соединенным штатам Америки оказали помощь, наверное самая большая ошибка России...
    parusnik
    1. svp67 Сегодня, 16:23
      Цитата: parusnik
      Вообще-то не собирались принять участие в Гражданской войне..

      Вопрос действительно спорный. Наши крейсера, сведенные в две оперативные эскадры должны были нарушить коммуникации английский экспедиционных войск, в случаи принятия решения Англией на интервенцию.
      Цитата: parusnik
      А то ,что Северным соединенным штатам Америки оказали помощь, наверное самая большая ошибка России...

      Как то тяжело "переписывать" прошлое. Мне так кажется, что мы не знаем сколько бы нашей стране было бы пользы от Конфедеративных Штатов Америки, полностью подчиненных Англии...
      svp67
      1. parusnik Сегодня, 16:34
        А если два государства было..На Севере и на Юге?..Южане боролись за свою независимость и не территории Северных штатов не претендовали..Но опять же, история не знает сослагательных наклонений произошло, то что произошло..
        parusnik
        1. svp67 Сегодня, 16:36
          Цитата: parusnik
          А если два государства было..На Севере и на Юге?

          Нет, при поддержке Англии Юга, этого не произошло бы. Север между собой бы поделили Юг и Канада, но не оставили бы в покое. как то не любит Англия оставлять своих врагом живыми...
          svp67
  3. andrewkor Сегодня, 16:36
    "И помнит Мир спасенный.."-вечные слова??Кого только не спасали:грузин,армян,болгар
    andrewkor
  4. Оператор Сегодня, 16:41
    У РФ нет объективных геополитических противоречий с США - территории России и США (вместе с областью их национальных интересов - Северной и Южной Америк) сопоставимы, экономики двух стран имеют в том числе ресурсодобывающий характер (особенно по нефти и газу), у нас территориальных споров, в обоих мировых войнах мы воевали на одной стороне, у нас нет сегодня идеологических конфликтов и т.д.

    Единственное субъективное противоречие между РФ и США - это различный подход к выстраиванию других стран: Америка хочет поставить себя над всеми, Россия пропагандирует отсутствие единственного центра.
    Как только внешняя политика США потерпит крах (при давлении со стороны Китая, Индии, Германии и т.д.), так сразу же мы "сольемся в экстазе" с американцами, как и 150 лет назад laughing
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