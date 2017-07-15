09:54 15 июля

Иван Кожедуб открывает счет

Иван Кожедуб открывает счет


6 июля 1943 года на Курской дуге летчик-истребитель Иван Кожедуб сбил первый немецкий самолет

Свой первый вылет в небо Иван Никитович Кожедуб совершил в 19 лет, в 1939 году, тогда он состоял в Шосткинском аэроклубе. Каждый полет, в котором он совершенствовал технику пилотирования и производил шлифовку фигур, доставлял ему ни с чем несравнимую радость.


Отточенное мастерство летчика как нельзя более пригодилось в годы начавшейся Великой Отечественной войны. По собственному призванию пилота, его сильно вдохновила речь Сталина, произнесенная 7 ноября 1941 года, в ней Верховный главнокомандующий назвал СССР единственной силой, способной «уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков», единственной страной, на которую возложена «великая освободительная миссия».

Сталин призвал весь русский народ брать пример с «великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова».

Иван Кожедуб, выпускник Чугуевского военного авиационного летного училища, стал таким воином, ставшим в один ряд с легендарными защитниками Отечества.

И хотя первый боевой вылет чуть не обернулся трагедией и смертью летчика, 6 июля 1943 года младший лейтенант Кожедуб открыл счет своим боевым победам. Как раз началась тяжелейшая битва на Курской дуге. Наступление немецких войск поддерживали крупные силы Люфтваффе, стремившиеся захватить господство в воздухе.

В тот день советские истребители поднялись в воздух на рассвете и сразу же встретили группу немецких бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Завязался бой, главной задачей советских летчиков являлось уничтожение бомбардировщиков. Вот как сам летчик описывает этот момент:

«Под огнем противника снова веду самолет в атаку. Захожу «юнкерсу» в хвост. Сближаюсь. Ловлю в прицел.

По-моему, дистанция подходящая. Нажимаю на гашетки. Пушки заработали. А «юнкерс» не падает. Снова стреляю. Немецкий бомбардировщик начал маневрировать.

Забываю обо всем, что творится вокруг. Вижу лишь «юнкерс» и продолжаю стрелять. Решил так: «Не собью, буду таранить. Как Вано Габуния».

— Бей, батя, прикрываю! — раздается уверенный голос моего побратима, Василия Мухина.

Почти вплотную сближаюсь с противником. «Юнкерс» по-прежнему маневрирует. Нет, теперь не уйдешь! Еще длинная очередь. Самолет вспыхнул и упал в районе западнее Завидовки».

«Лаптежник», так мы называли «Junkers Ju 87», стал первым в списке Кожедуба. 7 июля Иван Никитович сбил еще один вражеский самолет, 9 июля – два истребителя Bf-109, 2 октября – уже четыре самолета.

Всего за годы войны Кожедуб провел 330 боевых вылетов, 120 воздушных боев, лично сбил 62 самолета противника. Среди сбитых самолетов бомбардировщики «Ju 87», «Ju-88», «He-111», истребители «Bf-109», «Fw-190», штурмовики «Hs-129» и реактивный истребитель «Me-262».

Кожедуб показал лучший результат в авиации союзников.

Несмотря на то, что противник его подбивал самолет, Кожедуб не потерял ни одной машины, он всегда сажал ее.

За боевые заслуги Иван Никитович Кожедуб представлен к многочисленным наградам, он является Трижды Героем Советского Союза.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/ivan-kojedub-otkryivaet-30138.html


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Комментарии 12

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:55
    Читал его книгу...очень понравилась...такая судьба у человека подарок от БОГА.
    Тот же ЛЕХА
    1. Ольгович Сегодня, 08:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Читал его книгу...очень понравилась...такая судьба у человека подарок от БОГА.

      Воспоминания Покрышкина, Лавриненкова, Голубева гораздо интереснее-на мой взгляд.

      Человек же действительно, удивительный-по высочайшему мастерству пилотирования и смелости
      Ольгович
  2. avva2012 Сегодня, 06:02
    А начинал прославленный лётчик в аэроклубе. Государство знало куда правильно вкладывать деньги. В простых людей, в их образование, воспитание, развитие. Не заботилась бы власть о народе, не защищал бы он ее, не было бы Победы!
    avva2012
  3. parusnik Сегодня, 07:52
    За войну Кожедуб сменил 6 Лавочкиных, и ни один самолёт не подвел его. И он не потерял ни одной машины.Кожедуб ни разу не был сбит сам, хотя и неоднократно приводил повреждённый истребитель на аэродром.
    parusnik
    1. avva2012 Сегодня, 08:11
      В отличии от другого прославленного лётчика, Покрышкина, Кожедуб выбирал отечественного производителя. smile
      avva2012
      1. parusnik Сегодня, 08:13
        Поэтому Покрышкина и сняли в советско-американском фильме "Неизвестная война" wink
        parusnik
        1. avva2012 Сегодня, 08:20
          Было его интервью, где он рассказывал, что "Аэрокобра" отличный самолёт, но пулеметы и пушки были на разных гашетках. Так по его просьбе, наши умельцы их объединили на одну и, говорил ас, нажмёшь и только огненный шар вместо вражеского самолёта.
          avva2012
          1. parusnik Сегодня, 08:22
            Так в этом фильме его интервью тож есть - Б.Ланкастеру рассказывает...
            parusnik
            1. avva2012 Сегодня, 09:12
              В люфтваффе, все больше фоны да бароны были, элита фу ты, ну ты. А наваляли им наши дети рабочих и крестьян! И алоизыч понял в конце войны, говоря о наших маршалах, что в них ощущается природная народная сила. Крепка, Советска власть!
              avva2012
              1. алексеев Сегодня, 09:40
                Цитата: avva2012
                ощущается природная народная сила. Крепка, Советска власть!

                Да... пролетарий крестьянский.
                Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!
                Из-за таких крепких на голову и сгинули миллионы советских солдат в годы Великой Отечественной.
                алексеев
  4. kvs207 Сегодня, 09:11
    Цитата: avva2012
    В отличии от другого прославленного лётчика, Покрышкина, Кожедуб выбирал отечественного производителя.

    Меня всегда удивляло, почему Кожедуб получил третью Звезду Героя позже Покрышкина, хотя счёт больше. И на мой взгляд, Кожедуб "эффективнее" Покрышкина: июль 43 - май 45 - 62 самолёта и июнь 41 - май 45 - 59 самолётов. Но, безусловно, они оба внесли неоценимый вклад в Победу.
    kvs207
    1. avva2012 Сегодня, 09:23
      Как известно у Кожедуба были ещё две победы которые не афишировались. Над союзниками. Может поэтому, дали позже, ждали, мало ли чего, вдруг скандал?
      avva2012
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