Иван Кожедуб открывает счет

6 июля 1943 года на Курской дуге летчик-истребитель Иван Кожедуб сбил первый немецкий самолетСвой первый вылет в небо Иван Никитович Кожедуб совершил в 19 лет, в 1939 году, тогда он состоял в Шосткинском аэроклубе. Каждый полет, в котором он совершенствовал технику пилотирования и производил шлифовку фигур, доставлял ему ни с чем несравнимую радость.Отточенное мастерство летчика как нельзя более пригодилось в годы начавшейся Великой Отечественной войны. По собственному призванию пилота, его сильно вдохновила речь Сталина, произнесенная 7 ноября 1941 года, в ней Верховный главнокомандующий назвал СССР единственной силой, способной «уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков», единственной страной, на которую возложена «великая освободительная миссия».Сталин призвал весь русский народ брать пример с «великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова».Иван Кожедуб, выпускник Чугуевского военного авиационного летного училища, стал таким воином, ставшим в один ряд с легендарными защитниками Отечества.И хотя первый боевой вылет чуть не обернулся трагедией и смертью летчика, 6 июля 1943 года младший лейтенант Кожедуб открыл счет своим боевым победам. Как раз началась тяжелейшая битва на Курской дуге. Наступление немецких войск поддерживали крупные силы Люфтваффе, стремившиеся захватить господство в воздухе.В тот день советские истребители поднялись в воздух на рассвете и сразу же встретили группу немецких бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Завязался бой, главной задачей советских летчиков являлось уничтожение бомбардировщиков. Вот как сам летчик описывает этот момент:«Под огнем противника снова веду самолет в атаку. Захожу «юнкерсу» в хвост. Сближаюсь. Ловлю в прицел.По-моему, дистанция подходящая. Нажимаю на гашетки. Пушки заработали. А «юнкерс» не падает. Снова стреляю. Немецкий бомбардировщик начал маневрировать.Забываю обо всем, что творится вокруг. Вижу лишь «юнкерс» и продолжаю стрелять. Решил так: «Не собью, буду таранить. Как Вано Габуния».— Бей, батя, прикрываю! — раздается уверенный голос моего побратима, Василия Мухина.Почти вплотную сближаюсь с противником. «Юнкерс» по-прежнему маневрирует. Нет, теперь не уйдешь! Еще длинная очередь. Самолет вспыхнул и упал в районе западнее Завидовки».«Лаптежник», так мы называли «Junkers Ju 87», стал первым в списке Кожедуба. 7 июля Иван Никитович сбил еще один вражеский самолет, 9 июля – два истребителя Bf-109, 2 октября – уже четыре самолета.Всего за годы войны Кожедуб провел 330 боевых вылетов, 120 воздушных боев, лично сбил 62 самолета противника. Среди сбитых самолетов бомбардировщики «Ju 87», «Ju-88», «He-111», истребители «Bf-109», «Fw-190», штурмовики «Hs-129» и реактивный истребитель «Me-262».Кожедуб показал лучший результат в авиации союзников.Несмотря на то, что противник его подбивал самолет, Кожедуб не потерял ни одной машины, он всегда сажал ее.За боевые заслуги Иван Никитович Кожедуб представлен к многочисленным наградам, он является Трижды Героем Советского Союза.