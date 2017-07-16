Как украинские нацисты убивали Донбасс в годы Великой Отечественной войны

В прошлом году уже сообщалось о карателях 118-го полицейского батальона, почти целиком созданного из украинских националистов. На счету этого батальона -уничтоженная, вместе со всеми жителями, белорусская деревня Хатынь.Так же писалось и о карателе Владимире Катрюке, одном из палачей Хатыни, который до недавнего времени спокойно жил в Канаде. «Центр Симона Визенталя», который уже много лет занимается розыском беглых военных преступников и который, собственно, обнаружил этого упыря, обратился к мировой общественности с требованием лишить Катрюка канадского гражданства и выслать его в Белоруссию для суда.Однако Украина тогда подняла настоящий протестный вой!МИД Украины заявил, что официальный Киев не располагает никакими документами о преступной деятельности Катрюка – потому, мол, преследовать его не за что. А в самой республике началась компания по защите палача, объявленного «носителем истинного украинского духа». Компания активно проводилась партиями «Свобода» (лидер – Олег Тягнибок) и «Батькивщина» (лидер – Юлия Тимошенко). Им удалось добиться своего – власти Канады оставили Катрюка в покое...Знаете, после этого я нисколько не удивляюсь жестокости бандеровских выкормышей, устроивших бойню в одесском Доме профсоюзов или на Донбассе. В стране, где целое поколение выросло на воспевании «героизма» палачей Хатыни, эта трагедия стала вполне закономерной...Впрочем, 118-й батальон – это далеко не единственное позорное пятно на знамени украинского национализма в военные годы. Можно сказать, сотрудничество бандеровцев и нацистов на Украине было массовым и повсеместным. Известна, например, эпопея одного из нынешних «героев Украины», бандеровского сподвижника Романа Шухевича.В начале войны он командовал батальоном «Нахтигаль», который двигался в авангарде немецких войск группы армий «Юг». Ворвавшись во Львов, батальон устроил массовую резню местного еврейского населения, от описания которой и сегодня волосы становятся дыбом. Позднее это подразделение было преобразовано в 201-й охранный батальон, который отправили в ту же многострадальную Белоруссию. По донесениям самого Шухевича, только за девять месяцев каратели из этого батальона уничтожили больше двух тысяч мирных жителей.Любопытно, но эмблема 201-го батальона - меч, наложенный на трезубец, стала символикой нынешнего «Правого сектора» (запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация).А вот эпопея другого поборника «украинской незалежности». До войны в украинском городе Ромны тихо проживал некий гражданин Иван Юхновский. В молодости он воевал в армии Петлюры, но потом вроде как смирился с победившей Советской властью. Однако это примирение оказалось только видимым. На самом деле Юхновский только ждал удобного момента, чтобы поквитаться с «клятыми москалями и жидами». В таком же националистическом духе он и воспитал своего сына Александра.Тут прямо так и напрашиваются аналогии с более поздними временами. Точно также - до распада Советского Союза - тихо ждали своего времени бывшие бандеровцы и ветераны легиона СС «Галичина», которым советская власть даровала прощение. Увы, это доброта дорого потом обошлась. Вся эта националистическая мразь нагло повылазила из своих нор после 1992 года, чтобы ввергнуть Украину в пучину самого зверского национализма.А время Юхновских пришло летом 1941 года, когда на Советский Союз напала нацистская Германия. С приходом немцев Юхновский-старший стал бургомистром в Ромнах, а 16-летнего сына направил служить переводчиком в немецкую тайную полевую полицию, так называемую ГФП-721. Это карательное подразделение занималось борьбой с советскими партизанами, подпольщиками и парашютистами.Как пишет по этому поводу издание «Независимое военное обозрение»:«На совести ГФП-721 массовые убийства советских граждан в Донбассе, Ростовской области, на Харьковщине, Черниговщине, а потом и в Молдавии. Именно ГФП-721 уничтожила в районе шахты № 4/4-бис в Калиновке 75 тыс. человек, чьи тела заполнили ствол этой не самой маленькой шахты Донбасса почти доверху... Как попутно выяснилось, деятельность Алекса-Юхновского была связана не только с ГФП-721, но и с двумя не менее знаменитыми на территории Украины карательными организациями: Зихергайтединент-11 и Зондеркомандой № 408».После войны нашлись многочисленные свидетели преступлений фашистов и их пособников, которые часто бросали в шурф живых и мёртвых, согнав к месту казни толпы людей.Слесарь Авдеев рассказал:«В мае 1943 года два немецких офицера вытащили из легковой машины девочку лет 10-12 и поволокли к стволу шахты. Она упиралась изо всех сил и кричала: «Ой, дядечка, не стреляйте!» Крики раздавались долго. Потом я услышал выстрел, и девочка перестала кричать».Другой слесарь сообщил о том, как в шахту сбросили двух живых детей. Сторож видел, как привозили к шурфу женщин с грудными детьми. Матерей убивали, младенцев живыми бросали в шурф вслед за ними. В шурф шахты сыпали каустическую соду для уплотнения и трамбовки человеческих тел.Перед отступлением немцы завалили ствол шахты. После освобождения Донбасса шахты начали восстанавливать. Первым делом, конечно же, извлекали тела казнённых советских людей. Никто не ожидал, что в шахте «Калиновка» погребено такое невероятно огромное количество людей! Из 365 метров глубины шахты 330 метров были завалены трупами. Ширина шурфа - 2,9 метра. По приблизительным подсчетам, «Калиновка» стала местом казни 75 тысяч человек. Ни до этого, ни после нигде не было столь массового захоронения на нашей планете. Опознать удалось только 150 человек...Как видим, самый свой страшный след эта зондеркоманда тайной полиции оставила не где-нибудь, а на территории Донбасса, где сегодня творят зверства батальоны Нацгвардии, эти настоящие духовные и идейные преемники ГФП-721!Юный националист Александр Юхновский стал очень активно сотрудничать с оккупантами. Несмотря на юный, почти подростковый возраст!Свидетель Хмиль, наверное, до конца жизни не смог забыть личность этого юного палача:«Юхновский бил женщину резиновой дубинкой по голове и спине, а ногой ударял её в низ живота, таскал её за волосы. Примерно через два часа я видел, как Юхновский вместе с другими сотрудниками ГФП волокли эту женщину из комнаты допросов в коридор, идти или стоять она не могла. Из низа её живота текла кровь. Я просил Сашу, чтобы он меня не бил, говорил, что ни в чём не виноват, даже вставал перед ним на колени, но он был неумолим. Переводчик Саша допрашивал и избивал меня с азартом, с инициативой».Другие свидетели говорили примерно то же самое:«Алекс избивал резиновым шлангом сбежавшего из лагеря и пойманного в облаве пленного, ломал ему пальцы»... «На моих глазах Юхновский расстрелял какую-то девушку. Ей было лет семнадцать. За что – не сказал»... «Летом 1943 года он избил какую-то женщину до бессознательного состояния. Потом её выбросили во двор, потом увезли»...Не зря Александр за свою жестокость получил от людей прозвище Алекс Лютый.Впрочем, увлекался он не только истязаниями людей. В перерывах между пытками и расстрелами Лютый писал стихи в украинскую националистическую прессу, где очень поэтично славил родную землю, избавившуюся при помощи «батьки Гитлера» от «жидо-московского ига»...Надо сказать, что немцы очень ценили этого верного националистического холуя. По данным «Независимого военного обозрения»:«Единственный изо всех «хиви» (аббревиатура от нем. «Hilfswilliger»: персонал вермахта и иных германских ведомств, набранный из жителей оккупированных территорий), состоявших в ГФП-721, он был награждён немецкой медалью «За заслуги для восточных народов». Более того, как вспоминали его сослуживцы, все полицаи очень боялись Алекса – и это при том, что многие из них годились ему в отцы. То же самое, как и тот факт, что полицаи беспрекословно выполняли указания Александра Юхновского, отмечают и свидетели. В показаниях одного из них сообщалось, как в каком-то городке Алекс Лютый дал по морде пытавшемуся что-то возражать бургомистру, и присутствовавший заместитель начальника ГФП-721 Мюллер не возражал. Другие вспоминали, как развязно временами он вёл себя с оккупантами: как свой или «почти свой»... В 1943 году Юхновский был премирован поездкой в Третий рейх»...Сразу после изгнания нацистов с Украины Юхновский-старший был арестован и повешен как военный преступник. А вот его сыну Лютому долго удавалось уходить от возмездия. В 1944 году поняв, что Третьему рейху приходит конец, Лютый сбежал от своих хозяев, и под фамилией Мироненко - на территории только что освобождённой Одесской области - был призван в ряды Красной Армии. Что дало ему возможность приобрести статус участника Великой Отечественной войны и даже сделать неплохую послевоенную карьеру, став главным редактором одного из московских издательств.Только в 1975 году его случайно на улице опознала одна из чудом уцелевших жертв. Между тем, органы советской государственной безопасности уже давно буквально шли по его следу. «Независимое военное обозрение» отмечает:«В ходе расследования сотрудники 7-го отдела 5-го управления Комитета государственной безопасности (специального отдела, занимавшегося розыском военных преступников) сумели проследить карьеру предателя, почти всю войну служившего в ГФП-721 – тайной полевой полиции. Оперативники и следователи проехали по 44 населенным пунктам, опросили множество людей и смогли досконально воссоздать жизненный путь Мироненко-Юхновского. Его везде вспоминали с ужасом. К делу даже подключили коллег из «Штази» – службы безопасности тогдашней ГДР (именно в их распоряжении, а вовсе не на Лубянке, была большая часть уцелевших архивов гестапо и прочих карательных структур рейха)».Когда его арестовали, Юхновский долго отпирался - мол, вступая в полицию, был лишь исполнителем чужой воли, сначала отца, потом немцев. Утверждал, что в казнях участия не принимал:«Я вообще старался помочь патриотам - водички принести или чего ещё. Я и впрямь стоял возле шурфа, когда людей туда сбрасывали: вдруг они захотят что-то сказать, я бы перевёл. Но сам-то никогда не стрелял».Да, типичный украинский националист, однако! Они обычно очень смелы, когда воюют с беззащитными мирными людьми, но как только попадают в плен, то сразу ведут себя как трусливые шакалы, всячески выкручиваясь и оправдываясь. Так ныне ведут себя и пойманные народным ополчением Донбасса нацгвардейцы, так вёл себя и Алекс Лютый на допросах в КГБ.Но свидетели приводили против него иные факты, и опровергнуть их было невозможно. Вот что он рассказывал о своей карательной службе на допросах в КГБ :«Служил я действительно честно, проникнутый новым сознанием и пониманием, покончив с сумятицей мыслей в голове в молодости, с прошлым, которое морально тяготило и удручало, вызывало какое-то самопрезрение. А тут первые послевоенные годы, неоднократно поступали приказы, говорилось по радио и писалось в газетах о расстрелах изменников, пособников фашистов. Все это страшило, сковывало волю. Так ещё поживёшь, а то разбираться не будут. Советоваться было не с кем. В состоянии крайнего малодушия я решил отдать себя на волю волн. Отсюда, когда потребовались автобиографические данные, их пришлось составить, где правдивость переплеталась с вымыслом».Следствие длилось несколько лет. В конце концов, припёртый многочисленными фактами и свидетельскими показаниями, Лютый сознался во всём. По приговору суда его приговорили к расстрелу...... Я иногда думаю, а что было бы, доживи он до сегодняшнего дня? Всё же к 1992 году он был бы ещё не очень старым - 67 лет, да и здоровьем, по свидетельству очевидцев, отличался отменным. Сложно сказать. Тем не менее, никто сегодня не даст гарантии, что не вылез бы он на свет божий в качестве «жертвы советского режима» и «старого борца за украинскую незалежность». Во всяком случае, его оставшиеся в живых подельники по сотрудничеству с нацистами ведут себя именно так, став новыми героями стран Прибалтики и той же Украины.