Николай Шилов – основоположник отечественной системы армейской противохимической защиты

К началу Первой мировой войны Николай Александрович Шилов был одним из самых известных российских физикохимиков. Научная и преподавательская карьера Шилова, начавшаяся в Императорском Московском университете, с успехом была продолжена в Императорском Московском техническом училище (ИМТУ) и Московском коммерческом институте (МКИ).В последнем Шилов выступил организатором кафедры физической химии, он сформировал ее костяк и оснастил лабораторию при кафедре современным оборудованием. Это оказалось непростым делом, ее формировали оборудованием из передовых лабораторий Европы. Шилов был не только выдающимся ученым, но и хорошим администратором.Вопросы адсорбции газов и электролитов на угле, хоть и не были основными, но все же входили в круг научных интересов Шилова.Багаж знаний Шилова, также как и знания Николая Зелинского, очень пригодились во время начавшейся Первой Мировой войны, она же стала первой войной, в которой полномасштабно было использовано химическое оружие. Вопреки Гаагской конвенции 1899 года оно было пущено в ход с обеих сторон, но больше других «отличилась» Германия, пустившая против русской армии слезоточивый газ в январе 1915 года в сражении при Болимове, а летом этого же года весь мир потрясла газовая атака русской крепости Осовец.В начавшейся химической войне нужно было срочно изыскивать защитные меры. Военное руководство для решения этой задачи привлекло вместе с Николаем Шиловым химика Николая Зелинского и ученого-гигиениста Григория Хлопина.Зелинский, используя наработки Шилова, экспериментальным путем выяснил, что лучшим адсорбентом отравляющих веществ является активированный уголь. Фильтр, вставленный в резиновый шлем, разработанный инженером-технологом Эдуардом Куммантом, и прошедший успешные испытания на фронте под руководством Шилова, стал первым противогазом, принятым на вооружение русской армией.На посту заведующего по технической части противогазного дела Западного и Юго-Западного фронтов Николай Шилов занимался обучением войск по использованию противогазов. К новому виду защиты – резиновому шлему еще нужно было привить доверие, и противогазные отряды Шилова занимались именно этим.Экспериментальным путем они показывали необходимость использовать противогазы во время боя.«Теперь немецкие газы нам не страшны!», - радостно восклицали солдаты и офицеры после учебных испытаний противогазов.Внедрение и использование этого средства химзащиты позволило значительно снизить людские потери от отравляющих веществ. Шилов отслеживал все «отзывы» о противогазах и на основании их и собственных наблюдений внес предложения по усовершенствованию этого вида химзащиты.Шилов применял свои знания на передовой, а в тылу тем временем к помощи рентгенологической лаборатории, организованной им при Коммерческом институте, прибегали различные медицинские учреждения.После октябрьской революции Шилов остался в стране, новые власти несмотря на его дружбу с сыном Александра III, великим князем Михаилом Романовым, разрешили ему заниматься преподавательской и научной работой. Шилов продолжил исследования по адсорбции и окислительно-восстановительным реакциям.Знаменитый ученый и создатель системы противогазовой защиты армии и гражданской обороны скончался скоропостижно, в возрасте 58 лет, в августе 1930 года.