Новые корабли и ракеты: ударная мощь Каспийской флотилии



Сторожевой корабль "Дагестан"



Малый ракетный корабль "Углич", 26 июля 2015 г.



МРК "Великий Устюг", 5 августа 2016 г.



Запуск ракеты "Калибр" кораблем Каспийской флотилии, 7 октября 2015 г.

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://flot.com/

http://flotprom.ru/

http://rbase.new-factoria.ru/

По известным причинам, в течение долгих лет Каспийская флотилия военно-морского флота Российской Федерации оставалась в тени других оперативно-стратегических объединений, отличающихся большими размерами и боевой мощью. Тем не менее, не так давно флотилия самым громким образом заявила о себе, в один момент показав высочайшую ударную мощь и большой потенциал, способный оказывать самое серьезное влияние на близлежащие регионы. Естественно, новые возможности появились не сразу и стали результатом длительной работы по модернизации флотилии, в первую очередь, группировки надводных кораблей с ударным вооружением.Громкий повод для новых обсуждений текущего состояния и будущего Каспийской флотилии появился 7 октября 2015 года. В этот день четыре корабля флотилии присоединились к борьбе с террористами в Сирии, отправив 26 ракет к объектам противника. Удар с применением крылатых ракет «Калибр», до сих пор не использовавшихся в реальных операциях, закономерно привлек внимание специалистов и широкой общественности. Кроме того, важной темой обсуждений стали показатели дальности запущенных ракет, а также военно-политические последствия появления подобного оружия.20 ноября того же года группа в составе четырех кораблей двух типов вновь атаковала объекты незаконных вооруженных формирований на сирийской территории. Как сообщало министерство обороны, все 18 крылатых ракет успешно поразили указанные цели. В дальнейшем ракеты семейства «Калибр» неоднократно использовались российскими кораблями и подлодками, но теперь запуски осуществлялись без участия Каспийской флотилии. При этом нельзя исключать, что ракетные корабли, несущие службу на Каспийском море, в любой момент могут получить приказ и вновь выполнить пуски.В силу известных факторов развитие Каспийской флотилии до недавнего времени не было приоритетной задачей военного ведомства. Тем не менее, несколько лет назад ситуация заметным образом изменилась, в результате чего объединение получило массу новой материальной части и техники. Рекордными в этом отношении стали 2014 и 2015 годы – всего за два года флотилия получила 10 кораблей и вспомогательных судов разных классов и типов. В боевой состав флотилии были приняты несколько малых ракетных кораблей, оснащенных самыми современными вооружениями. Имеющиеся корабли, в свою очередь, проходили модернизацию.Подобное обновление привело к примечательным результатам. По официальным данным, в начале прошлого года доля новых кораблей, катеров и судов в составе Каспийской флотилии достигала 85%. Это соответствующим образом сказывалось на боевом потенциале оперативного объединения. Особый интерес в этом контексте представляют новые ракетные корабли, отличающиеся высочайшими боевыми качествами и широкими возможностями.Наиболее крупными и мощными в боевом отношении кораблями Каспийской флотилии являются два сторожевика проекта 11661 «Гепард». В последний день лета 2003 года в состав флотилии был принят головной корабль этого типа, получивший имя «Татарстан». В конце осени 2012-го флотилия получила второй корабль «Дагестан». Он строился по обновленному проекту и потому получил иной комплекс вооружения. Такая модернизация привела к тому, что «Дагестан» по ряду боевых характеристик, прежде всего по максимальной дальности стрельбы ракетами, в разы превосходит «Татарстан». Как следствие, именно ракетный корабль обновленного проекта привлекался к нанесению ударов по объектам террористов.Корабли базового и обновленного проекта «Гепард» имеют полное водоизмещение более 1900 т и наибольшую длину 102 м. Наибольшая ширина – 13,2 м. Корпус и надстройка кораблей имеют особую форму, образованную большим числом прямых поверхностей. Для облегчения конструкции и сокращения радиолокационной заметности широко используются сплавы алюминия и магния.Корабли оснащаются двухвальной главной энергетической установкой, имеющей в своем составе дизельные и газотурбинные двигатели. Для работы на крейсерских режимах корабли должны использовать дизель мощностью 8000 л.с. Полный ход достигается при помощи двух газотурбинных систем мощностью по 14500 л.с. Энергоснабжение бортовых систем обеспечивается тремя дизель-генераторами мощностью по 600 кВт. Основные двигатели соединены с двумя валами гребных винтов. Экономическая скорость «Гепарда» составляет 14 узлов, крейсерская – 21 узел, максимальная – 28 узлов. Максимальная дальность плавания достигает 4 тыс. морских миль.Корабли «Татарстан» и «Дагестан» имеют разные комплексы ракетного вооружения. Так, головной корабль получил противокорабельную систему «Уран» с ракетами Х-35, способную поражать цели на дальностях до 260 км. На борту имеется две счетверенные пусковые установки. Модернизированный вариант проекта 11661 подразумевает применение универсального ракетного комплекса «Калибр-НК», способного использовать ракеты различного назначения, в том числе противолодочные и предназначенные для уничтожения береговых объектов. Боекомплект корабля состоит из восьми ракет. Как показала текущая сирийская операция, ракеты «Калибр» могут применяться по целям на расстояниях порядка 1500 км.Корабли оснащаются различным ствольным вооружением. Они несут по одной 76-мм артиллерийской установке АК-176М и по два зенитных автомата АК-630М. Также предусматривается использование тумбовых установок с крупнокалиберными пулеметами. Защита от нападения с воздуха возлагается на зенитный ракетный комплекс «Оса-МА-2» («Татарстан») или систему «Палаш» («Дагестан»). Также на борту имеются переносные ракетные комплексы.В отличие от более нового «Дагестана», сторожевик «Татарстан» имеет противолодочный бомбомет РБУ-6000, два сдвоенных торпедных аппарата калибром 533 мм и площадку для вертолета.На данный момент в составе Каспийской флотилии имеется только два ракетных корабля проекта 11661 «Гепард». Ранее упоминалась возможность строительства новых кораблей этого типа, но соответствующий контракт до сих пор не появился. Продолжится ли строительство подобных кораблей для Каспийской флотилии – пока до конца не ясно.В мае 2010 года был подписан контракт на строительство пяти малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М». Три таких корабля в дальнейшем предполагалось передать в состав Каспийской флотилии. Летом того же года состоялась закладка головного корабля «Град Свияжск». Через год началась постройка двух других кораблей. В 2013-14 годах три «Буяна-М» для Каспийской флотилии были спущены на воду, достроены и выведены на испытания. В конце июля 2014-го боевой состав ВМФ России пополнили корабли «Град Свияжск» и «Углич». В декабре начал свою службу «Великий Устюг».Корабли «Буян-М» отличаются от «Гепардов» меньшими размерами, однако сопоставимы по некоторым боевым характеристикам. Проектом 21631 предусматривается строительство кораблей длиной 74 м максимальной шириной 11 м с водоизмещением 950 т. Обводы корпуса соответствуют идеям «река-море», а форма надстройки и открыто размещенных агрегатов выполнены с учетом сокращения заметности для радиолокационных систем.Корабли оснащаются четырьмя дизельными двигателями общей мощностью более 9800 л.с. Такая силовая установка через редукторы соединяется с водометным движителем. «Буян-М» способен развивать скорость до 25 узлов. Максимальная дальность плавания в 2500 морских миль достигается при вдвое меньшей экономической скорости. Автономность плавания заявлена на уровне 10 суток.Внутри надстройки кораблей проекта 21631 помещается универсальная вертикальная пусковая установка 3С14 с восемью ячейками для транспортно-пусковых контейнеров ракет. В качестве основного ударного вооружения корабль может использовать ракеты комплексов «Оникс» или «Калибр». Первые предназначаются для атаки надводных кораблей, тогда как семейство вторых включает изделия различного назначения.Защита от нападения с воздуха возлагается на комплекс «Гибка-Р», оснащенный ракетами семейства «Игла». Также с этой целью могут использоваться два артиллерийских комплекса АК-630М-2 «Дуэт». Перед надстройкой размещается башенная артиллерийская установка А-190 с орудием калибра 100 мм. По периметру корабля располагаются две тумбовые установки для крупнокалиберных пулеметов и три аналогичных устройства для оружия винтовочного калибра.В составе Каспийской флотилии служит три корабля проекта 21631 «Буян-М»: «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». Еще два таких корабля («Зеленый Дол» и «Серпухов») в конце 2012 года были переданы Черноморскому флоту. Шестой корабль серии уже спущен на воду, а еще четыре находятся на разных стадиях строительства. Имеются контракты на два других ракетных корабля. Таким образом, в общей сложности ВМФ России в обозримом будущем получит 10-12 «Буянов-М».Все «каспийские» корабли проекта 21631 уже успели поучаствовать в реальной боевой операции. Ракетные удары 7 октября и 20 ноября 2015 года осуществлялись корабельной группой в составе сторожевика «Дагестан» и трех кораблей типа «Буян-М». В ходе первого удара четыре корабля выпустили 26 ракет, во время второй боевой стрельбы – 18. Следует отметить, что корабли проекта 21631 из состава Черноморского флота тоже не остались без возможности опробовать свое оружие. «Серпухов» и «Зеленый Дол» отстрелялись по противнику в августе прошлого года.В течение пяти последних лет Каспийская флотилия ВМФ России получила четыре новейших корабля с универсальными ракетными комплексами, позволяющими решать разнообразные боевые задачи. Подобное обновление корабельной группировки должно было привести к увеличению доли современной техники и вооружений, положительным образом сказаться на боеспособности флотилии и повлиять на соотношение сил в регионе. Все эти результаты строительства кораблей были ожидаемыми, но до определенного времени только узкий круг военных специалистов мог знать, как именно новые корабли смогут повлиять на обстановку.Вряд ли стоит напоминать, какой эффект произвели запуски крылатых ракет «Калибр» в октябре позапрошлого года. Точные данные об этом оружии до того времени отсутствовали, а опубликованные характеристики относились к экспортной версии комплекса. Уже первый массированный ракетный удар показал, что дальность стрельбы новыми ракетами может достигать 1500 км. Кроме того, по некоторым данным, максимальная дальность пуска значительно больше. Таким образом, сравнительно небольшие корабли Каспийской флотилии в один момент превратились в мощный военно-политический инструмент.Два ракетных удара по объектам террористов в Сирии наглядно показали радиус зоны ответственности кораблей, находящихся в Каспийском море. Оказалось, что, даже не выходя за пределы этой акватории, российские корабли могут атаковать цели на Ближнем Востоке или в других районах. Ракеты «Калибр» способны долететь до значительной части ближневосточного региона, северной части Аденского залива или Аравийского моря. Также под контролем Каспийской флотилии оказываются некоторые районы Центральной Азии и даже часть Восточной Европы.Ранее командование российского флота говорило о наличии ракетного вооружения с дальностью пуска до 2600 км. Если речь шла именно о крылатых ракетах «Калибр», то такие характеристики позволяют им долетать до восточных районов Средиземного моря, Центральной Европы и Скандинавии. При этом основной зоной ответственности Каспийской флотилии может быть южное и восточное направление, так как Север и Запад могут с большей эффективностью контролироваться кораблями и подлодками Черноморского флота.Благодаря новым кораблям с перспективным вооружением, Каспийская флотилия ВМФ России резко нарастила свой боевой и военно-политический потенциал, став серьезным инструментом влияния на обстановку не только на Каспийском море, но и в весьма крупном регионе вокруг него. Продолжение эксплуатации и модернизация имеющихся кораблей, а также строительство новых позволят сохранять и наращивать имеющийся потенциал.Кроме того, экипажам всех ударных кораблей необходимо отрабатывать необходимые навыки и регулярно тренироваться. Последние учебные мероприятия с применением бортового вооружения прошли буквально несколько дней назад. В середине прошлой недели все три корабля типа «Буян-М» вышли на один из каспийских морских полигонов для проведения учебных стрельб. Как сообщает пресс-служба министерства обороны, в ходе этих учений экипажи должны были уничтожить корабельную группу условного противника.Во время стрельб были поражены надводные, воздушные и наземные условные цели. Часть целей при этом находилась за пределами прямой видимости. Некоторые из объектов условного противника были уничтожены при помощи имеющихся на борту артиллерийских систем. Другие следовало атаковать ракетами «Калибр». Любопытно, что из соображений экономии ракетные стрельбы проводились методом электронного пуска. Экипажи выполнили все необходимые процедуры по подготовке ракетного комплекса к стрельбе, но пуск и полет ракеты имитировался соответствующей электроникой. Реальные боеприпасы не покидали пусковую установку.Уже имея опыт реального боевого применения ракетного вооружения в ходе полноценной операции, экипажи кораблей «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» успешно справились с учебной задачей. Корабельная группа условного противника была успешно уничтожена, а моряки проверили свои навыки и подтвердили умения.Четыре новых ракетных корабля двух проектов, способные нести крылатые ракеты с уникально высокими характеристиками, будут оставаться в строю в течение нескольких следующих десятилетий. Кроме того, нельзя исключать, что в будущем группировка таких кораблей в составе Каспийской флотилии будет пополняться. Таким образом, самое немногочисленное оперативное объединение российского военно-морского флота, несмотря на известные ограничения, уже стало эффективным инструментом военного и политического характера, и будет сохранять такой статус в будущем.Текущая модернизация вооруженных сил, подразумевающая разработку, производство и поставку новых вооружений и техники, приводит к самым разным результатам. В первую очередь, достигается увеличение доли новых образцов, положительно сказывающееся на боеспособности армии в целом. В контексте развития Каспийской флотилии реализованные программы привели к более интересным результатам. Благодаря им на защиту южных рубежей страны заступила обновленная и усиленная структура.