Как немецкие субмарины тянут на дно израильского премьера Нетаньяху
В Израиле разгорелся коррупционный скандал, который в стране известен как «Дело 3000». Скандал связан с израильско-немецким контрактом на закупку трёх подводных лодок и четырёх военных катеров для ВМС Израиля. В ходе журналистского расследования представителю израильских СМИ Равиву Друкеру удалось выяснить, что контракт заключался с существенной коррупционной составляющей.
В частности, со стороны немецкого производителя Thyssen Krupp переговоры с представителями израильского кабинета министров вёл израильский бизнесмен Мики Ганор, а его компания MG 2015 Ltd числилась в качестве фирмы-посредника. За посредничество Ганор взял около 30 млн долларов.
Однако вовсе не посреднические услуги Ганора при сделке на общую сумму в 1,5 млрд евро заинтересовали израильских журналистов и спецслужбы страны. Выяснилось, что Ганор при осуществлении операций пользовался консультациями израильского юриста Давида Шимрона, который является личным адвокатом израильского премьера Биньямина Нетаньяху и его двоюродным братом.
Это дало повод говорить в Израиле о том, что Нетаньяху мог иметь прямой личный интерес к совершению сделки с немецкими производителями. Поводов для подозрений Нетаньяху в коррупционном сговоре добавляет, по мнению израильских журналистов то, что именно Нетаньяху настаивал на необходимости приобретения субмарин у Германии для нужд израильского флота. Это притом, что бывший министр обороны Моше Яалон был категорически против, заявляя, что не видит необходимости в расширении подводного флота Израиля.
В итоге спецслужбы Израиля вызвали на допрос Ганора, бывшего командующий ВМФ Израиля Элиезера Марома и других лиц. Допросы в отношении каждого длились не менее 12 часов.
Расследованием этого дела заинтересовались уже и в США. Американское издание DefenseNews пишет о том, что из-за коррупционного скандала, контракт между Израилем и Германией срывается.
Мало того, если роль Нетаньяху в схеме приобретения субмарин и катеров в Германии через фактически агента влияния правительства Израиля будет доказана, то он (Нетаньяху) может сменить кресло премьера на скамью подсудимых.
В частности, со стороны немецкого производителя Thyssen Krupp переговоры с представителями израильского кабинета министров вёл израильский бизнесмен Мики Ганор, а его компания MG 2015 Ltd числилась в качестве фирмы-посредника. За посредничество Ганор взял около 30 млн долларов.
Однако вовсе не посреднические услуги Ганора при сделке на общую сумму в 1,5 млрд евро заинтересовали израильских журналистов и спецслужбы страны. Выяснилось, что Ганор при осуществлении операций пользовался консультациями израильского юриста Давида Шимрона, который является личным адвокатом израильского премьера Биньямина Нетаньяху и его двоюродным братом.
Это дало повод говорить в Израиле о том, что Нетаньяху мог иметь прямой личный интерес к совершению сделки с немецкими производителями. Поводов для подозрений Нетаньяху в коррупционном сговоре добавляет, по мнению израильских журналистов то, что именно Нетаньяху настаивал на необходимости приобретения субмарин у Германии для нужд израильского флота. Это притом, что бывший министр обороны Моше Яалон был категорически против, заявляя, что не видит необходимости в расширении подводного флота Израиля.
В итоге спецслужбы Израиля вызвали на допрос Ганора, бывшего командующий ВМФ Израиля Элиезера Марома и других лиц. Допросы в отношении каждого длились не менее 12 часов.
Расследованием этого дела заинтересовались уже и в США. Американское издание DefenseNews пишет о том, что из-за коррупционного скандала, контракт между Израилем и Германией срывается.
Мало того, если роль Нетаньяху в схеме приобретения субмарин и катеров в Германии через фактически агента влияния правительства Израиля будет доказана, то он (Нетаньяху) может сменить кресло премьера на скамью подсудимых.
Использованы фотографии: пресс-служба правительства Израиля
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