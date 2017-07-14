17:57 14 июля

Как немецкие субмарины тянут на дно израильского премьера Нетаньяху

В Израиле разгорелся коррупционный скандал, который в стране известен как «Дело 3000». Скандал связан с израильско-немецким контрактом на закупку трёх подводных лодок и четырёх военных катеров для ВМС Израиля. В ходе журналистского расследования представителю израильских СМИ Равиву Друкеру удалось выяснить, что контракт заключался с существенной коррупционной составляющей.

В частности, со стороны немецкого производителя Thyssen Krupp переговоры с представителями израильского кабинета министров вёл израильский бизнесмен Мики Ганор, а его компания MG 2015 Ltd числилась в качестве фирмы-посредника. За посредничество Ганор взял около 30 млн долларов.

Однако вовсе не посреднические услуги Ганора при сделке на общую сумму в 1,5 млрд евро заинтересовали израильских журналистов и спецслужбы страны. Выяснилось, что Ганор при осуществлении операций пользовался консультациями израильского юриста Давида Шимрона, который является личным адвокатом израильского премьера Биньямина Нетаньяху и его двоюродным братом.


Как немецкие субмарины тянут на дно израильского премьера Нетаньяху


Это дало повод говорить в Израиле о том, что Нетаньяху мог иметь прямой личный интерес к совершению сделки с немецкими производителями. Поводов для подозрений Нетаньяху в коррупционном сговоре добавляет, по мнению израильских журналистов то, что именно Нетаньяху настаивал на необходимости приобретения субмарин у Германии для нужд израильского флота. Это притом, что бывший министр обороны Моше Яалон был категорически против, заявляя, что не видит необходимости в расширении подводного флота Израиля.

В итоге спецслужбы Израиля вызвали на допрос Ганора, бывшего командующий ВМФ Израиля Элиезера Марома и других лиц. Допросы в отношении каждого длились не менее 12 часов.

Расследованием этого дела заинтересовались уже и в США. Американское издание DefenseNews пишет о том, что из-за коррупционного скандала, контракт между Израилем и Германией срывается.

Мало того, если роль Нетаньяху в схеме приобретения субмарин и катеров в Германии через фактически агента влияния правительства Израиля будет доказана, то он (Нетаньяху) может сменить кресло премьера на скамью подсудимых.

Использованы фотографии: пресс-служба правительства Израиля
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Комментарии 28

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  1. kpotr Сегодня, 17:04
    А так всё хорошо начиналось, даже скидку из Германии в 30% выбили.
    kpotr
    1. Vadivak Сегодня, 17:09
      Цитата: kpotr
      может лишиться сменить кресло премьера на скамью подсудимых.


      Велик и могуч
      Vadivak
      1. kpotr Сегодня, 17:11
        Узкий кабинет правительства Израиля по вопросам безопасности тайно утвердил 24 октября этого года решение о закупке у Германии трех современных подводных лодок класса "Дельфин", утверждает журналист Бен Каспит на сайте "Аль-Монитор".

        По данным Каспита, стоимость подлодок для Израиля составит 1,2 миллиарда евро после 30% скидки, которую предоставит правительство Германии.

        Еще в середине октября израильские СМИ сообщили, что Израиль ведет переговоры о закупке трех подлодок, которые должны поступить на вооружение к 2025 году и заменить первые подлодки класса "Дельфин", которые к тому времени будут в строю уже более 20 лет.

        Каспит утверждает, что многие офицеры выступают против закупки новых подлодок и считают, что эти средства следовало бы потратить на закупку новых БТР, систем активной защиты для танков и беспилотных самолетов, которые гораздо нужнее для борьбы с террором, чем самые современные подводные лодки.

        Загуглил, сами евреи пишут не о 1,5 млрд, а о 1,2
        kpotr
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:14
        Далеко не все словом могут сказать то, что у них есть в голове wassat ...
        Изгоняющий либероидов
    2. cniza Сегодня, 17:10
      Пусть разбираются это внутреннее дело Израиля , нам то что с этого , у нас своих проблем хватает.
      cniza
    3. Geisenberg Сегодня, 17:28
      Цитата: kpotr
      А так всё хорошо начиналось, даже скидку из Германии в 30% выбили.


      30% скидка говорит о том что накрутка была выше чем 60% и всё )))
      Geisenberg
      1. Лопатов Сегодня, 17:35
        Цитата: Geisenberg
        30% скидка говорит о том что накрутка была выше чем 60% и всё )))

        "Накрутка" на что?
        Построили на Кильских верфях подводную лодку. Она принадлежит частной компании. 70% вносит правительство Израиля, 30- власти Германии. Каков механизм "накруток"?
        Лопатов
    4. наблюдательный парень Сегодня, 17:32
      Цитата: kpotr
      А так всё хорошо начиналось, даже скидку из Германии в 30% выбили.

      А чего такая маленькая скидка.Для евреев это как лохануться.К тому же,самое главное,Германия ОБЯЗАНА бесплатно всё отдавать стране победившего сионизма( все мы знаем почему).
      наблюдательный парень
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 17:44
      За посредничество Ганор взял около 30 млн долларов.

      Неплохая сделка...
      Ганор при осуществлении операций пользовался консультациями израильского юриста Давида Шимрона, который является личным адвокатом израильского премьера Биньямина Нетаньяху и его двоюродным братом.

      Я не удивлен ...
      С F-35 такая же схема будет работать , но в другом направлении..И суммы будут астрономические..
      Нетаньяху лучше отдать Хесболле , так будет справедливее.. wassat
      ОТДЕЛ
  2. винипух Сегодня, 17:05
    Хорошо российскому премьеру, можно просто не раеагировать а подобные обвинения. А прокуратура даже и пикнуть в сторону правительства не может.

    Но хорошо ли это...
    винипух
    1. Paranoid50 Сегодня, 17:11
      Цитата: винипух
      Хорошо российскому премьеру, можно просто не раеагировать а подобные обвинения.

      Опять мимо, Рабинович... Наш,в отличии от вашего, просто не палится. tongue laughing
      Paranoid50
      1. dauria Сегодня, 17:45
        Наш,в отличии от вашего, просто не палится.


        А по мне, так Нетаньяху святой. what Где тут он мог "навариться" ? Если Путин или Трамп способствуют сделкам по газу или оружию - это отлично. А бедного еврея проверяют. И кто ? Собственные прокуроры ? belay Совсем зажрались, господа евреи- честную страну строят. Посмотрите вокруг, как все живут.
        dauria
    2. мордвин 3 Сегодня, 17:14
      Цитата: винипух
      Хорошо российскому премьеру, можно просто не раеагировать а подобные обвинения. А прокуратура даже и пикнуть в сторону правительства не может.
      Но хорошо ли это...

      Рабинович, это опять Вы? request
      мордвин 3
    3. Лопатов Сегодня, 17:28
      Если бы наш премьер коррупционными методами выбивал 30% скидки, мы бы даже гордились им... Это вашим журналистам неизвестно что надо...
      Лопатов
      1. винипух Сегодня, 17:31
        Да у нас дурдом в этом плане. Змеиный клубок за борьбу за власть. Вместо занятием политики, арабами и армией - он вынужден заниматься всяким бредом.
        винипух
    4. Geisenberg Сегодня, 17:29
      Цитата: винипух
      Хорошо российскому премьеру, можно просто не раеагировать а подобные обвинения. А прокуратура даже и пикнуть в сторону правительства не может.
      Но хорошо ли это...


      Российский премьер не покупает подлодки у германии, по тому может и не реагировать. И это хорошо.
      Geisenberg
    5. san4es Сегодня, 17:36
      Цитата: винипух
      Хорошо российскому премьеру,...
      Но хорошо ли это...

      ...Х.з надо у него спросить laughing
      san4es
  3. kepmor Сегодня, 17:06
    модераторы! не многовато ли об израиле сегодня?...вторая тема, да ещё и коррупцией...
    ну держитесь, сыны земли обетованной...щааас попрёт...
    kepmor
    1. Geisenberg Сегодня, 17:30
      Цитата: kepmor
      модераторы! не многовато ли об израиле сегодня?...вторая тема, да ещё и коррупцией...
      ну держитесь, сыны земли обетованной...щааас попрёт...


      Челобитную надо на иврите подавать.
      Geisenberg
      1. kepmor Сегодня, 17:35
        да рад бы, но не владею-с...только русский устный,русский матерный и англицкий со словарём...
        kepmor
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:13
    Каких то вшивых 30лямов, позор а не взятка wassat орден ему дать, и публично извенится! !! wassat
    Изгоняющий либероидов
  5. DEZINTO Сегодня, 17:13
    Таки мимо небольшого бизнесочка Нетаньяху пройти не смог. )
    DEZINTO
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:16
    Страна без коррупции не страна wassat вот и Израиль это делом подтвердил wassat
    Изгоняющий либероидов
  7. Razvedka_Boem Сегодня, 17:20
    Если про "русских хакеров" скажут, явно слили его "свои"..
    Razvedka_Boem
  8. Баберметис Сегодня, 17:33
    началось с того, что в создании подлодок в Германии, выяснилось, что там замешаны и иранскии компании подрядчики. Конечно контракт надо отменять.
    Баберметис
    1. капрал Сегодня, 17:39
      Цитата: Баберметис
      в создании подлодок в Германии, выяснилось, что там замешаны и иранскии компании подрядчики

      Подводные лодки Германии и Иран??? Каким интересно боком?
      капрал
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:46
      Цитата: Баберметис
      началось с того, что в создании подлодок в Германии, выяснилось, что там замешаны и иранскии компании подрядчики. Конечно контракт надо отменять.

      А Иран бомбить... laughing
      ОТДЕЛ
  9. Alex20042004 Сегодня, 17:52
    А кто говорил, что евреи - святые ?!
    Alex20042004
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