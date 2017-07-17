Легкие бронемашины 4x4. Часть 3

На выставке IDEF 2015 компания FNSS (совместное предприятие Nurol Holding и BAE Systems) представила прототип PARS 4x4, своеобразную машину с задним расположением двигателя. Полная масса плавающего бронеавтомобиля составляет 10 тонн, которая может быть увеличена до 12 тонн, если плавучесть не требуется. Движение на воде обеспечивается двумя водометами, высота надводного борта составляет 350 мм, что позволит машине входить в воду без подготовки. FNSS заявляет, что заднее расположение двигателя улучшает характеристики машины на воде по сравнению с конкурентными платформами. Информация по двигателю не представлена, но заявляется об удельной мощности 25-30 л.с./т, таким образом, выходная мощность должна быть порядка 250-300 л.с. PARS 4x4 оснащена независимой подвеской с двойными поперечными рычагами и гидропневматическими рессорами. Система регулирования давления в шинах и большие колеса позволяют снизить удельное давление на грунт и обеспечить максимальную проходимость. В машине могут разместиться пять солдат: водитель с командиром впереди, а три сиденья сзади расположены в шахматном порядке с целью оптимизации ситуационной осведомленности, при этом машина отличается большим лобовым стеклом. Позади мест экипажа может устанавливаться мачта с сенсорным комплектом видовой разведки или установками противотанковых ракет, общая грузоподъемность машины составляет 3 тонны. В июне 2016 года FNSS получила от Подсекретариата оборонной промышленности проект контракта на семейство STA (Sikh Tasiyici Arac, противотанковая машина), в которое войдут и гусеничные и колесные платформы, последняя как раз базируется на PARS 4x4. Машина определенно соответствует турецким требованиям, но окончательная конфигурация пока не утверждена. Проектирование, разработка и квалификационные испытания прототипа будут завершены в 2018 году, а поставки запланированы на последующие два года.Когда турецкие военные захотели получить на вооружение новые машины категории MRAP, контракт был выдан компании ВМС, которая предложила свою бронемашину Kirpi 4x4, базирующуюся на израильском проекте. На тот момент страны тесно сотрудничали в оборонной сфере и поэтому ничто не помешало компании ВМС обратиться к Hatehof (ныне Carmor), которая предоставила свою платформу Navigator. При полной массе 16 тонн бронемашина Kirpi отличается несущим кузовом, установленным на шасси грузовика ВМС с двигателем Cummins мощностью 375 л.с. По защите этой машины нет официальных данных, хотя понятно, что это полноценный третий уровень. В машине могут разместиться 10-15 солдат, включая ее экипаж. Кроме турецкого контракта 2009 года для армии и жандармерии, который был приостановлен на некоторое время из-за финансовых проблем в компании, бронемашина Kirpi, тем не менее, оказалась вполне стала успешной экспортной платформой после контрактов с Пакистаном и Тунисом. Последняя страна получила партию 40 машин и еще 60 будут поставлены позднее. Туркменистан также стал покупателем MRAP 4x4 турецкого производства. В портфолио ВМС имеется еще одна платформа конфигурации 4x4. Бронемашина Vuran, показанная на выставке IDEF 2015, в основном ориентирована на полувоенизированные формирования.Стоит отметить еще одну турецкую компанию, выпускающую бронированные машины 4x4. Katmerciler предлагает две своих платформы, Khan и Hizir, последняя предназначена для военных. Бронеавтомобиль Hizir полной массой 16 тонн, представленный в конце 2016 года, может вместить до 9 человек. Машина имеет несущий корпус и днище V-образной формы, при этом деталей по уровням защиты компания не предоставляет. Экипаж с десантом садятся через две боковые и одну заднюю двери. Машина, представленная на выставке в Стамбуле в ноябре прошлого года, была оборудована дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) Aselsan SARP, бойницы оборудованы в дверях и по бортам корпуса.Подразделение Ramta Division в компании Israeli Aerospace Industry занимается разработкой наземных и морских систем и поэтому не мудрено, что в ее портфолио входит легкий бронеавтомобиль под обозначением Ram Mk 3. Он имеет довольно нетрадиционную компоновку, поскольку его силовой блок, состоящий из шестицилиндрового турбодизеля воздушного охлаждения Deutz мощностью 185 л.с., агрегатированного с четырехступенчатой автоматической трансмиссией, расположен сзади. По данным компании IAI Ramta, двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением предлагается в качестве опции для тех заказчиков, которые хотят получить удельную мощность более 28 л.с./т. Бронеавтомобиль Ram Mk 3 отличается несущей капсулой экипажа, изготовленной из броневой стали. Доля готовых коммерческих компонентов составляет свыше 90%, что позволяет держать приемлемую стоимость и упрощает обслуживание, а заказчик не завязан на поставки запчастей от предприятия-изготовителя. Живучесть платформы находится на высоком уровне, все важные компоненты ходовой части и силового блока защищены листами броневой стали. Базовая защита соответствует уровню STANAG Level 2, но может быть повышена до Level 3, противоминная защита соответствует Level 2a/b. В компании IAI Ramta заявили, что нынешняя боевая масса 6,5 тонны, из которых на полезную нагрузку приходится 1,2 тонны, связана не с конструктивными ограничениями, а с желанием расширить возможности для будущих модернизаций. Компания IAI Ramta также предлагает так называемую «статистическую защиту» от РПГ в виде решетчатых и сетевых экранов. Компания постоянно следит за развитием решений в области защиты для того, чтобы своевременно интегрировать новейшие системы.Впрочем, если вы ищете цифровые или «гламурные» решения, не выбирайте Ram Mk 3. Философия компании заключается в простоте, все автомобильные системы аналоговые, а не цифровые, во главу угла поставлены надежность и простота обслуживания. То же самое относится к электрическим подсистемам, ведь на машине не реализована сложная и централизованная архитектура. Компания IAI Ramta предпочитает разрабатывать выбранные заказчиком решения, основанные на традиционной раскладке проводов в машине. Кроме стандартной конфигурации транспортера личного состава, в котором размещаются до 8 солдат, бронеавтомобиль Ram Mk 3 был разработан, по крайней мере, еще в 20 разных вариантах и подвариантах, включая разведывательный, оборудованный выдвигающейся мачтой с сенсорным комплектом видовой разведки; оперативного управления с меньшим количеством сидений с тем, чтобы освободить объем для компьютеров, дисплеев и дополнительного коммуникационного оборудования; противотанковый с убирающейся пусковой установкой с четырьмя ракетами малой дальности Nimrod. Все варианты имеют одинаковый внешний вид для того, чтобы противник не смог отличить машину со специальным оборудованием от остальных. Исключение составила новейшая разработка - санитарный автомобиль, который имеет немного поднятую крышу, что позволило увеличить внутренний объем для размещения медперсонала и оборудования; Этот вариант может перевозить до 4 носилок, при этом раненные загружаются через боковые двери, напомним, что силовой блок у этой машины расположен сзади. Бронеавтомобиль Ram Mk 3 был поставлен многочисленным заказчикам, как военным, так и полувоенным структурам. Последних привлекают относительно небольшие размеры машины, что не пугает мирное население в отличие от гигантских машин категории MRAP. Было продано почти 500 машин, при этом в последние несколько лет количество покупателей значительно увеличилось. Африка остается одним из основных рынков сбыта, о чем свидетельствует контракт, объявленный компанией IAI в феврале 2015 года. Два африканских заказчика купили 100 дополнительных бронеавтомобилей Ram Mk 3 для своих военных.Израильская компания Carmor, ранее известная как Hatehof, имеет в своем портфолио полный спектр бронированных машин 4x4. Начнем с более тяжелых платформ. Бронемашина Navigator с собственной массой 15 тонн и грузоподъемностью 3 тонн вмещает до 13 солдат и имеет баллистическую защиту, соответствующую Уровню 4, и противоминную защиту, соответствующую Уровню 3а/b. На машине установлен дизельный двигатель Cummins мощностью 345 л.с, ее несущий корпус позволяет без проблем проводить в будущем модернизации; в компании утверждают, что полную массу вполне можно нарастить до 23 тонн. Далее идет бронемашина Xtream с полной массой 16,5 тонн, грузоподъемностью 4,7 тонны и сиденьями для 4-7 человек, уровни защиты соответствуют уровням защиты машины Navigator. Бронеавтомобиль с двигателем мощностью 325 л.с. Cummins имеет меньшие размеры, но лучшую подвижность, особенно касательно переднего и заднего углов свеса (углов въезда на препятствие и съезда с него). Чемпионом по этим углам (85° и 90° соответственно) является бронеавтомобиль Hurricane благодаря очень небольшому переднему и заднему свесам; при собственной массе 7,5 тонн и грузоподъемности 2,1 тонны эта бронемашина 4x4 обеспечивает семи солдатам на борту баллистическую защиту Уровня 3 и противоминную Уровня 2а/b. На машине установлен двигатель мощностью 245 л.с. Cummins.Последние успехи и достижения компании Carmor (по крайней мере, объявленные ею), относятся к платформе Wolf, которая имеет собственную массу 7,1 тонны и грузоподъемность 1,745 тонны. На машине установлен двигатель мощностью 300 л.с., она вмещает до 11 солдат и обеспечивает им баллистическую защиту Уровня 3 и противоминную Уровня 1. Бронеавтомобиль Wolf демонстрирует на своем примере постоянное развитие транспортных средств, выпускаемых компанией Carmor. Хотя прямое сравнение затруднительно, поскольку некоторые характеристики изменились, но, тем не менее, новейший вариант, который недавно выиграл контракты на поставки полицейским подразделениям Бразилии и Македонии, имеет грузоподъемность почти 25% от собственной массы, тогда как у предыдущих моделей эта цифра составляла около 18%. Бронированные машины компании Carmor предназначены как для военных, так и полувоенных структур. Подтверждением этому является бразильский контракт, по нему для полиции Сан-Паулу было куплено 4 бронемашины Wolf, которые были поставлены и уже принимали участие в подавлении беспорядков в этом самом крупном городе Бразилии.При полной массе 15 тонн бронемашина RG21 вмещает до 12 солдат и имеет очень хорошую защиту от мин и СВУКомпания IMI Systems (бывшая Israel Military Industries) предлагает свою платформу Wildcat, которая представляет собой разработанную IMI капсулу экипажа, установленную на шасси Tatra 4x4 с разрезными мостами, которые обеспечивают почти такую же подвижность, какую дает полностью независимая подвеска. На машине полной массой 18.5 тонны и собственной массой 11,4 тонны установлен двигатель Cummins мощностью 325 л.с. Полезная грузоподъемность 7,1 тонны может быть использована для значительного повышения уровня защиты: комплект Kit А гарантирует баллистическую защиту, соответствующую третьему уровню, комплект Kit В обеспечивает Уровень 4, тогда как комплект Kit С справляется с 14,5-мм бронебойными пулями и РПГ. Что касается мин, то V-образная форма днища Wildcat в комбинации с другими решениями обеспечивает противоминную защиту Уровня 3а/2b. Экипаж из трех человек попадает в машину через аппарель на левом борту, а 9 десантников садятся через кормовую аппарель. Машина, по всей видимости, до сих пор находится на стадии опытного образца, так как стартовый заказчик пока не появился. Еще одной интересная концепция компании IMI реализована в платформе CombatGuard, представленной на выставке Eurosatory 2014. Багги с полной массой 8 тонн разработан совместно с Центром внедорожной техники Ido. На машине установлен двигатель мощностью 300 л.с., ее большие 54-дюймовые колеса позволяют развивать по шоссе скорость до 150 км/ч и на пересеченной местности до 120 км/ч. Колеса выступают за габариты корпуса, таким образом, углы свеса достигают 90°. Машина оборудована бронированной кабиной, вмещающей двух членов экипажа и 4-6 десантников, об уровнях защиты не сообщается. Вероятно машина разработана для специальных сил Израиля, но никаких новостей о возможном контракте и оперативном развертывании не появлялось.Компания Streit Group, отпраздновавшая свое 25-летие, все больше погружается в мир военных машин. Ее портфолио постоянно пополняется, поскольку на каждой выставке мы видим новые машины. Что касается защиты машин, то группа не придерживается исключительно стандарта STANAG 4569, она также работает с другими стандартами, например европейскими CEN 1063 и CEN 1522, поскольку не все заказчики придерживаются стандартов НАТО. К примерам можно отнести новейшие разработки компании Streit - бронеавтомобили Cobra и Couaar. Легкий патрульный автомобиль Cobra имеет собственную массу 4760 кг и грузоподъемность 1000 кг, базируется на шасси Toyota с дизельным двигателем мощность 232 л.с. Стандартная защита соответствует CEN B6 (7,62-мм пуля с мягким сердечником), но может быть повышена до уровня В7, тогда как противовзрывная защита может быть повышена со стандартного уровня 2xDM51 до 1xDM31. Машина доступна в трех- и пятидверной конфигурациях и может принять 8-9 солдат. Такие же уровни защиты предлагает бронеавтомобиль Spartan с собственной массой 7,3 тонны, грузоподъемностью 1,5 тонны и двигателем Ford V8 мощностью 300 л.с. В машине размещается экипаж два человека плюс восемь десантников с возможностью смены схемы рассаживания. На машину может устанавливаться ДУМВ, но будучи модульной конструкции, она может использоваться для специальных задач, например в качестве командирского или санитарного вариантов.Вышеупомянутые машины могут эксплуатироваться военными и полувоенными подразделениями. То же самое относится к бронеавтомобилю Gladiator, базирующемуся на шасси грузовика Renault 4x4 с двигателем мощностью 276 л.с., который имеет собственную массу 11 тонн и грузоподъемность 2 тонны. В корпусе машины с защитой, соответствующей STANAG 4569 Уровень 2, могут разместиться до 12 человек. Впрочем, она может получить дополнительное бронирование, повышающее уровень защиты до третьего. Бронеавтомобиль Scorpion 4x4 - это вторая машина производства компании Streit с несущим корпусом. На машине с независимой подвеской, собственной массой 11 тонн и грузоподъемностью 2 тонны установлен дизельный двигатель Cummins мощностью 300 л.с. Базовая противопульная защита соответствует уровню STANAG 4569 Level 3 и противоминная защита уровню Level 3а/b, опциональный комплект дополнительного бронирования поднимает уровень защиты до четвертого. В машине могут разместиться экипаж два человека и восемь человек десанта.Взяв за базу шасси КраЗ-5233ВЕ, компания Streit разработала бронемашину Shreck категории MRAP, в которой могут разместиться до 12 солдат при тех же уровнях базовой и опциональной защиты, что и у предыдущей модели. На машине установлен двигатель мощностью 330 л.с. она имеет собственную массу 15 тонн и грузоподъемность 3 тонны. Разработан вариант для обезвреживания взрывоопасных предметов с гидравлической рукой-манипулятором. В портфолио компании имеется еще одна машина MRAP, получившая обозначение Tornado. Она обеспечивает базовые баллистическую защиту Уровня 2 и противоминную Уровня 3а/b, при этом уровень баллистической защиты за счет комплекта бронирования можно повысить до четвертого. В машине с двигателем мощностью 300 л.с., собственной массой 13 тонн и грузоподъемностью 2 тонны могут разместиться до 10 солдат. И, наконец, бронемашина Typhoon категории MRAP: несущий корпус, независимая подвеска и дизельный двигатель Cummins мощностью 400 л.с. Она имеет такие же собственную массу, грузоподъемность, уровни базовой и опциональной защиты, как у бронемашины Tornado.