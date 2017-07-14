17:57 14 июля

Севастополь отметил 50-летие создания Средиземноморской эскадры ВМФ

Сегодня исполняется 50 лет со дня создания 5-й Средиземноморской эскадры кораблей ВМФ СССР. В честь знаменательной даты на кораблях Черноморского флота в Севастополе были подняты Военно-морской флаг и флаги расцвечивания, а на причале у Минной стенки состоялся торжественный митинг, передает ТАСС .

Ровно 50 лет назад 14 июля 1967 годы было создано первое оперативное объединение - Средиземноморская эскадра, от имени командующего Краснознаменным Черноморским флотом (ЧФ) и Военного совета я горячо и сердечно поздравляю, прежде всего, наших дорогих ветеранов (эскадры ) с этим юбилеем, весь личный состав кораблей, которые выполняли и выполняют задачи в дальней морской зоне
- обратился к собравшимся ветеранам эскадры, действующим офицерам, мичманам и матросам замкомандующего ЧФ РФ контр-адмирал Юрий Ореховский.




Он также зачитал поздравление от главнокомандующего ВМФ и Военного совета, в котором сказано, что Средиземноморская эскадра является одной из ярких страниц в истории флота, она обеспечивала военную безопасность страны на юго-западном стратегическом направлении в годы холодной войны.

Последний командир эскадры, адмирал Юрий Сысуев рассказал журналистам о значении присутствия ВМФ на Средиземном море.

Двадцать пять лет эскадра своими действиями в Средиземном море поддерживала мир и порядок в этом регионе. История показывает значение эскадры в этот период: как только вывели эскадру, так и начались все катаклизмы на Ближнем востоке. История не терпит пустоты, ушли мы - туда пришли агрессоры, которые нарушают мир
- сказал он.

Пятая (Средиземноморская) эскадра кораблей ВМФ СССР просуществовала с 1967 по 1992 год и была расформирована уже после распада СССР. 22 сентября 2013 года была создана Средиземноморская эскадра ВМФ РФ, в состав которой входят корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

Приказом главнокомандующего ВМФ РФ 14 июля объявлено памятной датой в ВМФ - Днем Средиземноморской эскадры.


Использованы фотографии: https://vk.com/magazine_garnizon
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Комментарии 8

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 17:08
    Так! Ишь разгулялись! А у Пети разрешение на празднества спросили?
    Черный_Ватник
    1. cniza Сегодня, 17:15
      Воспользовались , что Петя готовится к поездке в Грузию , для изучения опыта грузин и под шумок... laughing
      cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:18
      Наши там сейчас дежурят ! Нас мало пока ,но мы в тельняшках..Все возродится обязательно! С праздником морячки ВМФ России в Средиземном море ! drinks

      Мы за вас молимся и ждем вас на побывку..
      ОТДЕЛ
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:22
      Ему магар поставили wassat -цистерну "паленки "! wassat Он занят -плавает в ней wassat
      Изгоняющий либероидов
  2. Кокос Сегодня, 17:16
    Ребята с праздником ! Гордимся Вами
    Кокос
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:19
    Вот когда в Николаеве начнут строить авианосец для Российского флота, это будет конец НАТО, может внуки наши до этого доживут! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 17:23
      Думаю и мы доживем.
      cniza
  4. Masya Masya Сегодня, 17:24
    Моряки-братушки, слава флота русского!
    Сколько битв серьезных выиграли вы!
    Так приятно силу ратную почувствовать,
    Как приятно видеть в море корабли! love
    наши корабли...
    Masya Masya
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