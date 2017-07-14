Севастополь отметил 50-летие создания Средиземноморской эскадры ВМФ

Ровно 50 лет назад 14 июля 1967 годы было создано первое оперативное объединение - Средиземноморская эскадра, от имени командующего Краснознаменным Черноморским флотом (ЧФ) и Военного совета я горячо и сердечно поздравляю, прежде всего, наших дорогих ветеранов (эскадры ) с этим юбилеем, весь личный состав кораблей, которые выполняли и выполняют задачи в дальней морской зоне

Двадцать пять лет эскадра своими действиями в Средиземном море поддерживала мир и порядок в этом регионе. История показывает значение эскадры в этот период: как только вывели эскадру, так и начались все катаклизмы на Ближнем востоке. История не терпит пустоты, ушли мы - туда пришли агрессоры, которые нарушают мир