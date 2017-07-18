Легкие бронемашины 4x4. Часть 4

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Первой страной, разработавшей минозащищенные машины, стала Южная Африка. И связано это было с тем типом боевых действий, которые ее вооруженные силы были вынуждены вести. Denel является эталонной оборонной компанией этой страны, ее машины хорошо известны. Кроме того, благодаря покупке южноафриканского отделения BAE Systems по производству машин в ее портфолио добавились новые модели. В настоящее время производством бронированных машин в группе Denel заняты две фирмы: Denel Vehicle Systems, бывшая BAE Land Systems South Africa, и Denel Mechem, специализирующаяся на системах обнаружения и обезвреживания мин и в том числе машинами для разминирования. Среди изделий Denel Vehicle Systems можно отметить патрульную машину RG32M с полной массой 9,5 тонн и грузоподъемностью 2 тонны. В зависимости от конфигурации в ней могут разместиться водитель и 4 или 6 десантников. Сидящие в машине защищены от пуль калибров 7,62 и 5,56 мм, защита от бронебойных пуль калибра 7,62 мм обеспечивается за счет дополнительного бронирования. Что касается мин, то машина защищена от противопехотных осколочных мин DM31. На машине установлен двигатель Steyr M16CTA мощностью 180 л.с. На базе основного варианта был разработан легкая тактическая машина LTV (Light Tactical Vehicle) с такой же полной массой, но уменьшенной грузоподъемностью, поскольку был повышен базовый уровень защиты. Экипаж четыре человека защищен от пуль в соответствии с Уровнем 1 STANAG 4569 и от мин в соответствии с Уровнем 2а/b. Ее силовой блок также был обновлен, новый двигатель М16 SCI имеет мощность 268 л.с. Во всем мире было продано свыше 800 машин RG32 в различных вариантах; самыми крупными операторами этого семейства машин за пределами Южной Африки являются Швеция, Египет и Финляндия. Далее по возрастанию массы мы видим вмещающую до 12 человек минозащищенную машину RG21 с полной массой 15 тонн и грузоподъемностью 5,2 тонны. На этой машине с двигателем мощностью 240 л.с. широко используются готовые коммерческие компоненты. Экипаж защищен от огня стрелкового оружия вплоть до пуль калибра 5.56x45 мм, а также от мин мощностью 21 кг (под колесом) и 12 кг (под корпусом) в тротиловом эквиваленте.Что касается компании Mechem, то кроме заслуженной минозащищенной машины Casspir компания предлагает Casspir NG2000 в вариантах А, В и MPV. Все эти машины базируются на сварном несущем V-образном корпусе с мощными мостами (предельная нагрузка 9 тонн) от Mercedes-Benz, используемыми в военных грузовиках Mercedes Zetros. На варианте Casspir А установлен двигатель Mercedes-Benz OM906LA мощностью 231 л.с., тогда как на варианте В установлен двигатель Steyr WD10.290 мощностью 290 л.с. Размеры обеих моделей с собственной массой 11,5 тонн и полной массой 14,5 тонн идентичны, в них могут разместиться до 12 солдат. Корпус толщиной 9 мм, изготовленный из стали Armox 500, обеспечивает защиту Уровень В6, при этом может выдержать подрыв 14-кг мины под днищем и 21-кг мины под любым колесом. Компания Denel Mechem в своем портфолио держит устаревшую модель Casspir, которая до сих пор пользуется успехом на рынке, хотя новые варианты уже были поставлены нескольким заказчикам, включая Анголу, Бурунди и ООН.Компания Paramount разработала несколько бронированных машин в последние несколько лет. Эта южноафриканская группа также охотно сотрудничает с зарубежными странами, среди них можно назвать Казахстан и Иорданию. Это вполне соответствует философии компании, которая во многом основана на передаче технологий. Три машины этой компании попадают в нужную нам категорию. Бронемашина Marauder имеет полную массу 17 тонн и грузоподъемность 4 тонны. В однообъемном корпусе несущего типа размещаются экипаж 2 человека и до 8 десантников, разнесенное бронирование обеспечивает базовый уровень баллистической защиты в соответствии с уровнем В7 (бронебойная пуля 7,62x51 мм). Противоминная защита бронемашины Marauder соответствует уровню STANAG 4569 Level 3а/b. На машине установлен турбодизель мощностью 285 л.с. Количество дверей в бронированном корпусе три: две по бортам и одна в корме. Имея такую же полную массу, но грузоподъемность 3,6 тонны бронемашина Matador имеет такой же уровень противоминной защиты, но повышенный уровень баллистической защиты Level 3+, поскольку выдерживает попадание пуль, включая бронебойные зажигательные 7,62x54R и обычные 12,7x99. В Matador может разместиться кроме экипажа из двух человек до 12 полностью экипированных бойцов, доступ в машину осуществляется через две боковых двери и распашную кормовую дверь. Эта бронемашина категории MRAP с двигателем мощностью 289 л.с. отличается большими боковыми и задними стеклами, обеспечивающими хорошую обзорность. Что касается модели Mbombe 4, известной на некоторых рынках под торговой маркой Marauder XT, то эта бронемашина отличается более высокими уровнями защиты: противоминная соответствует Level 4a/b и баллистическая - Level 3+. Плоское днище, обеспечивающее хорошую противоминную защиту, позволило уменьшить высоту машины до 2,45 метра, что благотворно сказалось на ее признаках заметности. Бронемашина Mbombe 4 имеет полную массу 15 тонн и грузоподъемность 2 тонны, корпус несущий с независимой подвеской. Двигатель мощностью 400 л.с. позволяет развить максимальную скорость 150 км/ч. В машине могут разместиться до 10 человек, доступ в салон обеспечивается через две боковых и одну кормовую двери.Компания Nimr из ОАЭ считается одной из самых быстроразвивающихся компаний в сфере бронированных машин. Компания, основанная в 2004 году компанией Bin Jaber Group, в настоящее время она входит в EDIC (Emirates Defence Industries Company), которая объединяет 16 крупных оборонных компаний из ОАЭ. В конце 2015 года компания Nimr открыла свой основной завод в промышленном парке Tawazun и уже в июне 2016 года уже 1000 машин вышли из стен нового завода. В портфолио Nimr входит семейство легких машин Ajban. Под этим именем мы обнаружим там шесть разных вариантов, среди них есть машины для специальных сил, есть и для полиции. Все варианты объединены общим шасси с колесной базой 3,3 метра с двигателем Cummins мощностью 296 л.с., соединенным с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Allison 3000SP. Благодаря топливному баку объемом 180 литров запас хода составляет 650 км при скорости 100 км/ч.Все бронированные варианты, предлагаемые для военного рынка, имеют одинаковые размеры - длину 5,65 метра и ширину 2,3 метра, при этом компоновка кабины существенно отличается. Модель Ajban 420 при полной массе 9000 кг имеет максимальную полезную нагрузку 3500 кг, она оборудована двухместной бронированной кабиной и большой грузовой платформой, этот вариант предназначен для общих задач и материально-технического снабжения. Вариант Ajban 440A имеет полную массу 9200 кг и грузоподъемность 1100 кг, удлиненная кабина с защитой от подрывов мин и взрывных устройств вмещает четырех человек, в задней части имеется слегка укороченная грузовая платформа. Вариант Ajban 450 при полной массе 9000 кг имеет максимальную полезную нагрузку 2000 кг; бронированная кабина также вмещает четырех человек. Удлиненные кабины обоих вариантов могут оборудоваться турельными установками с вооружением для самозащиты. Все варианты могут бронироваться дополнительно, максимальный уровень баллистической защиты составляет Level 4, а противовзрывной защиты вплоть до Level 3а/b.Совершенно другая по типу бронемашина N35 представляет собой модификацию платформы RG35 южноафриканской компании Denel Vehicle Systems, она производится эмиратской компанией в соответствии с контрактом, подписанным в ноябре 2015 года. При полной массе 18500 кг и грузоподъемность 4300 кг (защита второго уровня) машина колесной конфигурации 4х4 может иметь уровни баллистической и противовзрывной защиты соответственно Level 4 и Level 4a/b. В машине установлен двигатель мощностью 450 л.с., в ней могут разместиться кроме двух членов экипажа до семи десантников, защищенный объем составляет 11 м3. Довольно компактная кабина бронемашины N35, менее 6 метров длиной и 2,7 метра шириной, незначительно выступает за мосты, что позволяет иметь хорошие углы переднего и заднего свесов, соответственно 45° и 61°. Что касается огневой мощи, то на машину могут устанавливаться обитаемые и необитаемые системы с мало- и среднекалиберным вооружением. Бронемашина N35 впервые была представлена в цветах ОАЭ в декабре 2016 года на параде в честь Национального дня. Машина была оборудована дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) FeWas от Dynamit Nobel Defence 120, вооруженным 12,7-мм пулеметом. Машина Ajban также принимала участие в параде, но не в защищенном варианте для специальных сил. С самого начала при разработке машины в сотрудничестве с Иорданией эмиратская компания рассчитывала на экспортные продажи своей бронемашины Nimr (кстати, разработана при участии российских специалистов). Например, в Алжире ведется лицензионная сборка бронеавтомобиля Nimr 2, небольшое количество машин было продано Ливию, а вот заказ для Ливана, по-видимому, был приостановлен. Компания из ОАЭ в настоящее время расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии.Таиландская компания Chaiseri разработала свой собственный бронеавтомобиль First Win с колесной формулой 4x4 собственной массой 8,5 тонн, полезной нагрузкой 1,5 тонны и пассажировместимостью до 11 человек. Двигатель Cummins мощностью 250 л.с. соединен с автоматической трансмиссией Allison 2500, водитель может выбирать привод на одну ось или полный привод. V-образный несущий корпус стальной обеспечивает баллистическую защиту Level 2 и противоминную Level 4a/3b. На машину, доступную с одной или двумя дверями на борт плюс кормовая дверь, могут устанавливаться различные турели и ДУМВ. Тайская армия уже эксплуатирует эти машины, заказав 229 штук. Первым зарубежным заказчиком стала Малайзия, местная компания Deftech изготавливает машины по лицензии. Этот пример демонстрирует то, как новые игроки заходят на рынок легких бронемашин и начинают поставлять свою продукцию не только национальным вооруженным силам, но также добиваются успеха в других странах.Компания Thales Australia является одним из ключевых игроков на поле легких бронемашин. Австралийские вооруженные силы закупили более 1000 ее машин Bushmaster, Нидерланды также не остались в стороне, чья армия и морская пехота развернули 98 этих машин. При этом меньшее количество этих машин стоит на вооружении Великобритании, Индонезии, Ямайки и Японии. Бронемашины Bushmaster были развернуты в свое время в австралийском и голландском контингентах в Афганистане. В машине полной массой 15 тонн, из которых 4 полезная нагрузка, и с защищенным объемом 11 м3 могут разместиться до 10 солдат, включая двух членов экипажа. Полезная нагрузка машины может быть частично использована для повышения уровня баллистической и противоминной защиты до третьего. Платформа Bushmaster с двигателем Caterpillar мощностью 300 л.с. доступна в различных вариантах, включая транспортер личного состава, оперативного управления, санитарный, расчистки путей, тяжелого вооружения, минометный транспортер, зенитный ракетный комплекс, мастерская. Она предлагается для подпрограммы по легкому бронетранспортеру VBMR Leger программы Scorpion французской армии. Кроме того, прошлой осенью Австралия и Индонезия подписали соглашение на разработку машина на базе Bushmaster с учетом индонезийских требований.В развитие своего успеха с машиной Bushmaster компания Thales Australia разработала меньший по размерам и более легкий автомобиль Hawkei (фото внизу), спроектированный с целью соответствия требованиям австралийской программы Land 121 Phase 4, которой предусматриваются поставка 1100 машин PMV-L (Protected Mobility Vehicles - Light) для общих, командирских, коммуникационных и разведывательных задач. Автомобиль Hawkei был объявлен предпочтительным кандидатом в октябре 2011 года; в конечном счете, после испытаний шести прототипов и одного прицепа в 2012-2014 годы в октябре 2015 года был выдан контракт на 700 миллионов евро, который включал также поставку 1058 прицепов. Последние две из начальной партии 10 машин сошли с производственной линии в городе Бендиго и поставлены в австралийскую армию в ноябре 2016 года. При полезной грузоподъемности три тонны и полной массе 10 тонн машина может принять до 6 солдат в четырехдверном варианте и трех в двухдверном. На машине установлен дизельный двигатель Steyr M16 SCI мощностью 270 л.с., она оборудована независимой подвеской с пружинными амортизаторами и рулевым управлением четырех колес, что позволило уменьшить радиус поворота.С целью упрощения обслуживания корпус несущего типа сделан несварным, все детали прикручиваются друг к другу болтами. Уровень базовой защиты не раскрывается, но комплект B-kit массой около 900 кг, поставляемый израильской компанией Plasan, позволяет за полчаса значительно повысить уровень защиты этого транспортного средства. Вооружение состоит из легкого модуля вооружения, который может принять 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет. Австралийское требование состояло в том, чтобы собственная масса машины была менее 7 тонн. Это позволило бы транспортировать бронеавтомобиль Hawkei с комплектом бронирования на подвесе вертолета CH-47. Все машины будут оборудованы информационно-управляющей системой от Elbit Systems, которая была выбрана австралийской армией в качестве стандартной системы оперативного управления. Полномасштабное серийное производство должно начаться в 2018 году; компания Thales Group активно продвигает свои машины и на международном рынке.Кроме бронеавтомобиля JLTV, программа по которому определенно является самой крупной в сфере легких бронированных платформ, американские компании весьма активны в продвижении более тяжелых машин в конфигурации 4x4. Бронеавтомобиль M-ATV от Oshkosh Defense, разработанный в ответ на потребности американских военных в машине категории MRAP повышенной проходимости, способной работать в афганском сценарии, до сих остается популярной платформой в портфолио компании. Некоторые зарубежные страны, эксплуатирующие эту машину, получили ее по прямым межправительственным соглашениям; машины были получены из наличия американской армии как следствие сокращения парка MRAP после вывода войск из Афганистана. В общей сложности 8722 бронеавтомобиля M-ATV были поставлены в вооруженные силы США и более 1500 из них были выведены из эксплуатации. Афганистан, Хорватия, Ирак, Ливия, Польша и Узбекистан, по всей видимости, получили свои выгоды от реализации программы реализации излишков военной техники, тогда как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты приобрели новые машины по программе продаж военной техники за рубеж. Бронеавтомобиль, производимый в пяти вариантах - универсальный инженерный, штурмовой, командирский и для специальных сил, - также доступен в конфигурации с увеличенной колесной базой. M-ATV, вмещающий пять человек, имеет собственную массу 12,5 тонн и грузоподъемность 2,2 тонны, на нем установлен двигатель Cummins мощность 370 л.с. Бронеавтомобиль оборудован подвеской TAK-4 и базируется на системе защиты экипажа Advanced Core 180; запас хода составляет свыше 500 км.Компания Textron Systems поставляет свою бронемашину TAPV (Tactical Armoured Patrol Vehicle – тактическая патрульная бронемашина) канадской армии, которая получила первую из этих платформ в августе 2016 года. Эта машина массой 18,5 тонн базируется на машинах семейства Commando, она оборудована независимой подвеской и установленным сзади двигателем Cummins мощностью 365 л.с. Канадской армии 500 машин TAPV обошлись в 603 миллиона долларов, они предназначаются на замену парка RG-31, части парка LAV 2 и как дополнение к парку G-Wagen. Первые бронемашины TAPV были поставлены на канадскую военную базу Гейджтаун, еще 8 баз ждут своей очереди. Поставки последней партии намечены на начало 2018 года, а полная эксплуатационная готовность на 2020 год. И, наконец, еще одним тяжеловесом в мире американских платформ 4x4 является бронемашина MaxxPro от компании Navistar Defense с собственной массой 15,5 тонн и грузоподъемностью 4,5 тонны, что определенно позволяет отнести ее к категории MRAP.