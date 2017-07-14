17:57 14 июля

Нападение в Хургаде. Погибли украинские туристы

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что в египетском курортном городе Хургада осуществлено нападение на один из местных отелей. В Фейсбуке на официальной странице министерства внутренних дел сообщается о том, что в результате нападение есть жертвы. Это двое граждан Украины.

Ещё как минимум шесть постояльцев и сотрудников гостиницы в Хургаде получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых, как выясняется, гражданка России. Она получила несколько ножевых ранений, но, как сообщают в российском консульстве, угроз для её жизни нет.

Нападение в Хургаде. Погибли украинские туристы



По последним данным, неизвестный пробрался на пляж отеля с ножом и начал нападать на тех, кто попадался ему на глаза.

При этом в целом ряде египетских СМИ утверждается, что мужчина переплыл вокруг ограждений, попав на закрытый пляж отеля с соседнего пляжа. Пока нет данных, является ли соседний пляж открытым или принадлежит другом отелю.

Все раненые доставлены в центральную больницу Хургады. Нападавшего смогли обезвредить сотрудники полиции. Сейчас, как заявлено в МВД Египта, он даёт показания. О его национальности и мотивах на данный момент не сообщается.

В комментариях к заметке в Фейсбуке египтяне выражают соболезнования родственникам погибших и называют произошедшее террористическим актом и преступным недосмотром службы безопасности отеля.


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Комментарии 7

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  1. DEZINTO Сегодня, 17:45
    У меня насчёт Египта и прочих Турций давно два слова - ни ногой!

    Ну их в баню, каждый сезон в лучшем случае отравление палёным алкоголем, ограбления, заседание в отелях часами. В худшем - вот такие говнюки то с ножами то с автоматами бегают по пляжам. Ну их в баню всех! Не могут там обеспечить безопасность - не мо гут !!
    DEZINTO
    1. Венд Сегодня, 17:48
      Цитата: DEZINTO
      У меня насчёт Египта и прочих Турций давно два слова - ни ногой!

      Да предупреждали, но кого-то манит дешевый отдых.
      Венд
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:52
        Ну да, если уж и отдыхать, так сразу только на в укроине, или в Сомали fool ?
        Изгоняющий либероидов
      2. cniza Сегодня, 17:53
        Наших ничем не остановить , поэтому у каждого своя голова на плечах и пусть выбирают.
        cniza
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:56
          В те головы, да мозгов немного, тогда меньше на свой зад будут искать приключений!
          Изгоняющий либероидов
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:47
    Политика кругом, и тут сейчас найдут пресловутый "русский след ", или даже "руку Москвы "!
    Изгоняющий либероидов
  3. samarin1969 Сегодня, 17:56
    "Братья-мусульманам" проще всего будет раскачать Египет: экономические трудности, зависимость от курортов, транспортные потоки, большие социальные проблемы и море объектов для атаки (туристы, копты, ...).
    samarin1969
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