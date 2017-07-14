Нападение в Хургаде. Погибли украинские туристы
Информационное агентство Reuters сообщает о том, что в египетском курортном городе Хургада осуществлено нападение на один из местных отелей. В Фейсбуке на официальной странице министерства внутренних дел сообщается о том, что в результате нападение есть жертвы. Это двое граждан Украины.
Ещё как минимум шесть постояльцев и сотрудников гостиницы в Хургаде получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых, как выясняется, гражданка России. Она получила несколько ножевых ранений, но, как сообщают в российском консульстве, угроз для её жизни нет.
По последним данным, неизвестный пробрался на пляж отеля с ножом и начал нападать на тех, кто попадался ему на глаза.
При этом в целом ряде египетских СМИ утверждается, что мужчина переплыл вокруг ограждений, попав на закрытый пляж отеля с соседнего пляжа. Пока нет данных, является ли соседний пляж открытым или принадлежит другом отелю.
Все раненые доставлены в центральную больницу Хургады. Нападавшего смогли обезвредить сотрудники полиции. Сейчас, как заявлено в МВД Египта, он даёт показания. О его национальности и мотивах на данный момент не сообщается.
В комментариях к заметке в Фейсбуке египтяне выражают соболезнования родственникам погибших и называют произошедшее террористическим актом и преступным недосмотром службы безопасности отеля.
Ещё как минимум шесть постояльцев и сотрудников гостиницы в Хургаде получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых, как выясняется, гражданка России. Она получила несколько ножевых ранений, но, как сообщают в российском консульстве, угроз для её жизни нет.
По последним данным, неизвестный пробрался на пляж отеля с ножом и начал нападать на тех, кто попадался ему на глаза.
При этом в целом ряде египетских СМИ утверждается, что мужчина переплыл вокруг ограждений, попав на закрытый пляж отеля с соседнего пляжа. Пока нет данных, является ли соседний пляж открытым или принадлежит другом отелю.
Все раненые доставлены в центральную больницу Хургады. Нападавшего смогли обезвредить сотрудники полиции. Сейчас, как заявлено в МВД Египта, он даёт показания. О его национальности и мотивах на данный момент не сообщается.
В комментариях к заметке в Фейсбуке египтяне выражают соболезнования родственникам погибших и называют произошедшее террористическим актом и преступным недосмотром службы безопасности отеля.
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