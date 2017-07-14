Экспедиционная мобильная база ВМС США USNS Lewis B. Puller

USNS Lewis B. Puller (T-ESB-3) - экспедиционная мобильная база. 10 июля этого года судно впервые вышло "на боевую".Мобильная база предназначена для комплексного обеспечения действия сил на берегу в отсутствии оборудованных пунктов базирования, а также действий сил на море (в том числе противоминные действия, ликвидации последствий стихийных бедствий и гумантираная помощь). Может перевозить и содержать различные виды запасов, боеприпасы, ЗИП, ремонтные мастерские. Располагает каютами на 250 пассажиров.На судне базируются 4-х тяжелых вертолета, также есть возможность приема конвертопланов Osprey.Имеет длину 240 метров и 40 000 тонн водоизмещение. За основу проекта взят танкер типа "Аляска".