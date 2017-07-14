21:36 14 июля

Экспедиционная мобильная база ВМС США USNS Lewis B. Puller

USNS Lewis B. Puller (T-ESB-3) - экспедиционная мобильная база. 10 июля этого года судно впервые вышло "на боевую".

Мобильная база предназначена для комплексного обеспечения действия сил на берегу в отсутствии оборудованных пунктов базирования, а также действий сил на море (в том числе противоминные действия, ликвидации последствий стихийных бедствий и гумантираная помощь). Может перевозить и содержать различные виды запасов, боеприпасы, ЗИП, ремонтные мастерские. Располагает каютами на 250 пассажиров.

На судне базируются 4-х тяжелых вертолета, также есть возможность приема конвертопланов Osprey.


Имеет длину 240 метров и 40 000 тонн водоизмещение. За основу проекта взят танкер типа "Аляска".











Первоисточник: http://navy.mil/


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Комментарии 13

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:52
    Ну что чернь!
    Экспедиционная мобильная база ВМС США USNS Lewis B. Puller
    Готова к наказанию непослушных.Нужно быть полным fool Чтобы продолжать боготворить США.Очередной раз убеждаюсь .Россия это последний оплот свободного человечества.Иначе вот подобное будет наводить порядок на планете.
    Наблюдатель2014
  2. andr327 Сегодня, 19:52
    Надо отдать должное, что идея не плохая. Может иметь и мирное и военное назначение. Нам такой не помешал. Решение даже интересней чем Мистрали.
    И сейчас около берегов Сирии такая база была бы не лишней.
    andr327
    1. Mystery12345 Сегодня, 20:23
      Цитата: andr327
      такая база была бы не лишней.

      "база" на воде- всегда лишняя. уязвимость в разы выше чем на суше,зачем ?
      Mystery12345
      1. andr327 Сегодня, 20:51
        а оперативность. И вообще это не боевой корабль, а корабль обеспечения.
        Получается и танкера, и буксиры, и разные транспортники тоже не нужны.
        Вдобавок у вас везде есть возможность наземную базу быстро развернуть?.
        andr327
  3. п-к Опарышев Сегодня, 20:09
    А отжать эту роскошь никак нельзя?Очень была бы ко двору.
    п-к Опарышев
    1. Mystery12345 Сегодня, 20:21
      Экспедиционная мобильная база ВМС США USNS Lewis B. Puller
      Имеет длину 240 метров и 40 000 тонн водоизмещение. За основу проекта взят танкер типа "Аляска".
      Цитата: п-к Опарышев
      А отжать эту роскошь никак нельзя?Очень была бы ко двору.

      ЭТО-роскошь??? это Мишень... у нас что,эскорт имеется для сопровождения этой лохани?
      Mystery12345
      1. п-к Опарышев Сегодня, 20:24
        мИшенями мы уже 60 лет ходим,так,что нам по этому поводу..продолжишь сам.
        п-к Опарышев
        1. Mystery12345 Сегодня, 20:27
          Цитата: п-к Опарышев
          мИшенями мы уже 60 лет ходим,

          продолжу,ясно с тобой...небрат по разуму...что с опарыша взять... общение обрывается.
          Mystery12345
          1. п-к Опарышев Сегодня, 20:31
            Ты не военный и с тобой расстаюсь с удовольствием.
            п-к Опарышев
            1. андрей юрьевич Сегодня, 20:32
              Цитата: п-к Опарышев
              Ты не военный и с тобой расстаюсь с удовольствием.

              дурилка...знал бы на кого хвост поднял..."не военный"...марш в пионерлагерь...
              андрей юрьевич
              1. п-к Опарышев Сегодня, 20:36
                мне время жалко преппираться с вами билоидами,есть посерьёзнее вопросы.
                п-к Опарышев
                1. андрей юрьевич Сегодня, 21:06
                  Цитата: п-к Опарышев
                  мне время жалко преппираться с вами билоидами,есть посерьёзнее вопросы.

                  ну да-семки и пивас... laughing папа за "успеваемость",явно не наказывал...эпистолярный жанр умирает...
                  андрей юрьевич
                  1. п-к Опарышев Сегодня, 21:14
                    Какой ты адрей юрьевич?,ты пыльная поднаровая утварь.
                    п-к Опарышев
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