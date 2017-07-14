Британца осудили на пять лет за участие в конфликте в Донбассе
Британский суд признал гражданина страны Бенджамина Стимсона виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы, передает интернет-газета "Взгляд" со ссылкой на Би-би-си .
Стимсон участвовал в конфликте на стороне ДНР и ЛНР. При этом судья уточнил, что приговорен он к восьми годам заключения, однако треть срока вычли за признание вины.
При этом суд не нашел доказательств, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте, хотя и вступил в ряды ополчения. Также суд постановил, что британец не имеет экстремистских взглядов и не представляет опасности для жителей Британии. Сняли с него обвинения и в подготовке терактов.
Сам Стимсон заявил осенью 2015 года, что отправился в Донбасс, так как не видел никаких перспектив дома и не имел работы, а также считал происходящее на Украине западной империалистической агрессией против России.
На суде Стимсон отрицал свое участие в военных действиях, утверждая, что работал водителем скорой помощи.
Суд над Стимсоном начался осенью 2016 года.
Стимсон участвовал в конфликте на стороне ДНР и ЛНР. При этом судья уточнил, что приговорен он к восьми годам заключения, однако треть срока вычли за признание вины.
При этом суд не нашел доказательств, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте, хотя и вступил в ряды ополчения. Также суд постановил, что британец не имеет экстремистских взглядов и не представляет опасности для жителей Британии. Сняли с него обвинения и в подготовке терактов.
Сам Стимсон заявил осенью 2015 года, что отправился в Донбасс, так как не видел никаких перспектив дома и не имел работы, а также считал происходящее на Украине западной империалистической агрессией против России.
На суде Стимсон отрицал свое участие в военных действиях, утверждая, что работал водителем скорой помощи.
Суд над Стимсоном начался осенью 2016 года.
Использованы фотографии: http://www.livejournal.com/
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