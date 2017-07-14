21:37 14 июля

Британца осудили на пять лет за участие в конфликте в Донбассе

Британский суд признал гражданина страны Бенджамина Стимсона виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы, передает интернет-газета "Взгляд" со ссылкой на Би-би-си .

Стимсон участвовал в конфликте на стороне ДНР и ЛНР. При этом судья уточнил, что приговорен он к восьми годам заключения, однако треть срока вычли за признание вины.

Британца осудили на пять лет за участие в конфликте в Донбассе



При этом суд не нашел доказательств, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте, хотя и вступил в ряды ополчения. Также суд постановил, что британец не имеет экстремистских взглядов и не представляет опасности для жителей Британии. Сняли с него обвинения и в подготовке терактов.

Сам Стимсон заявил осенью 2015 года, что отправился в Донбасс, так как не видел никаких перспектив дома и не имел работы, а также считал происходящее на Украине западной империалистической агрессией против России.

На суде Стимсон отрицал свое участие в военных действиях, утверждая, что работал водителем скорой помощи.

Суд над Стимсоном начался осенью 2016 года.

Использованы фотографии: http://www.livejournal.com/
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Комментарии 42

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  1. oleg-gr Сегодня, 20:01
    Вот это "террорист". При этом суд не нашел доказательств, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте, хотя и вступил в ряды ополчения.
    Действительно, правосудие на недосягаемой высоте.
    oleg-gr
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:04
      Держись брат , поможем! hi Судя по фото НАШ человек..
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 20:06
        .а если бы отправился в игил, британские власти ему бы ещё и пособие платили...вот ткая она, британская демократия...
        Чёрный
        1. п-к Опарышев Сегодня, 20:22
          нЕт Не платили бы.Счас связь с Россией,как бы стрёмная.Лучше перебдеть чем не добдеть.Воаги,только и ждут когда мы застремаемся.
          п-к Опарышев
          1. 210окв Сегодня, 21:28
            Почему бы не платили бы.В Лондоне полно религиозных тусовок где ВСЁ это оплачивается.Я имею в виду ИГИЛовцев..А стремнее связи с Россией(для них,не для нас)есть только та чушня которая льется там в СМИ..А нам боятся нечего..Тем более "плешивого аглицкого льва"
            Цитата: п-к Опарышев
            нЕт Не платили бы.Счас связь с Россией,как бы стрёмная.Лучше перебдеть чем не добдеть.Воаги,только и ждут когда мы застремаемся.
            210окв
        2. Zibelew Сегодня, 20:36
          Ни за что мужика посадили.
          Zibelew
          1. Anglorussian Сегодня, 21:36
            Выйдет через 2 с половиной года(автоматом УДО за поведение) получит квартиру и пособие да еще и подкачается. Мог бы институт заочно-времени мало. Словом все не так и плохо. hi
            Anglorussian
      2. МПК105 Сегодня, 20:07
        Ярошенко своему сколько лет помочь никак не получается,а Стимсону поможем?
        МПК105
      3. п-к Опарышев Сегодня, 20:19
        Ну и как ты поможешь?Наблюдаю.что Вы публицист.Не знаю смысла этого слова,но считаю,что оно публичное.
        п-к Опарышев
      4. Partyzan Сегодня, 20:43
        Держись брат , поможем!
        чем? адвоката отправить, давай искать кто возмется, адекват к ним, фсб должно отслеживать, они все пиарятся - и на колыму в рУдники am
        Partyzan
      5. vovanpain Сегодня, 21:07
        Цитата: ОТДЕЛ
        Держись брат , поможем

        Виталий только один вопрос-КАК? request
        vovanpain
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:27
          Цитата: vovanpain
          Цитата: ОТДЕЛ
          Держись брат , поможем

          Виталий только один вопрос-КАК? request

          НИКАК ! hi Все потом будет в тишине...
          ОТДЕЛ
    2. п-к Опарышев Сегодня, 20:34
      Суд никак не найдёт ничего.Почему не признались,что ничего не нашли.Есть только данные,когда и где переходил границу.Но автор нас обделил такой информацией.Если не знаешь,когда переходил клиент границу,вообще не нужно высовываться.
      п-к Опарышев
      1. fzr1000 Сегодня, 21:02
        Есть надежда, что выйдет раньше. У них тоже есть УДО.
        fzr1000
    3. Partyzan Сегодня, 20:40
      Вот это "террорист"
      а грузли, или пшеки, снайпера - сам бы сними по упрожнялся, - это не наемник? что мы на их суды смотрим, они в соц сетях все осветились, на граниуе брать и в зону - машками negative
      Partyzan
    4. сибиралт Сегодня, 20:44
      Воевал бы на стороне ВСУ, ничего бы ему не было.
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 20:54
        Воевал бы на стороне ВСУ, ничего бы ему не было.
        он выразил свое мировоззрение, он исполнил свой гражданский долг, надо его обменять на их утырков
        Partyzan
        1. vovanpain Сегодня, 21:12
          Цитата: Partyzan
          он выразил свое мировоззрение, он исполнил свой гражданский долг, надо его обменять на их утырков

          Bob hi drinks Надо ловить именно подданных британцев,хохолята бриттам и даром не нужны и ловить их среди наемников ВСУ или нацгадов. hi
          vovanpain
      2. п-к Опарышев Сегодня, 21:06
        Может тебя в щоколадный глазик процесс засадить?Поц позорный!Модераторы обозрения выкинте эту гадость с ресурса
        п-к Опарышев
    5. biserino Сегодня, 21:20
      Чего искал- то и нашел- "адреналин". Пусть посидит, все таки на Домбассе не зашел гамбургерьi продавать, а украинцам убивать! Пусть благодарит, что пули в башку не получил, да ладно- в британской тюрьме каждой день- мясо на грилле дают- проживет.
      biserino
      1. 210окв Сегодня, 21:32
        Убивать он не украинцев пришел(как это сделать на "неотложке"?!)..А самых ярых извергов рода человеческого-бандеровских бандитов.
        Цитата: biserino
        Чего искал- то и нашел- "адреналин". Пусть посидит, все таки на Домбассе не зашел гамбургерьi продавать, а украинцам убивать! Пусть благодарит, что пули в башку не получил, да ладно- в британской тюрьме каждой день- мясо на грилле дают- проживет.
        210окв
  2. Million Сегодня, 20:08
    Нормальный мужик!Оказывается и такие в Англии встречаются
    Million
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:08
    Мужик, не евролибер, и не толераст. Достоин чтобы мы похлопотали о его выпуске по амнистии, или же как минимум тюрьму пусть заменят на домашний арест.
    Изгоняющий либероидов
  4. п-к Опарышев Сегодня, 20:11
    НЕ берите в голову,это показательный процесс,типа мы британцы,за то же,что и все.Кто то полченца сдал,узнать бы кто и поквитаться.
    п-к Опарышев
    1. APASUS Сегодня, 20:29
      Цитата: п-к Опарышев
      НЕ берите в голову,это показательный процесс,типа мы британцы,за то же,что и все.Кто то полченца сдал,узнать бы кто и поквитаться.

      Это не меняет сути .Посмотрите статистику ,сколько посадили бармалеев за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.Или как после каждого теракта идет доклад от Scotland Yard ,что человек находиться под надзором,не сидит ,а наблюдается полицией!
      APASUS
      1. п-к Опарышев Сегодня, 20:53
        Извините вы пацан.Не меняет сути!Ещё как меняет,когда вам яица отстрелят.Вы забудете о Военном обозрении и станете петь немецкие марши.А этот наш человек выдержал.Честь и хвала ему.Може укропитеки сбоялись пытать его как всех
        п-к Опарышев
  5. faiver Сегодня, 20:14
    я не понял, так ему пять лет дали за то что скорую водил? кровавый берия курит в сторонке....
    faiver
  6. п-к Опарышев Сегодня, 20:27
    Ну вот так всегда.На соседней улице идёт бой,а сам сидишь и куришь.
    п-к Опарышев
    1. андрей юрьевич Сегодня, 20:30
      жаль что у вас так всегда.
      андрей юрьевич
      1. п-к Опарышев Сегодня, 20:40
        думаю у вас кучка выше.по сравнению с нашей
        п-к Опарышев
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 20:29
    Зря он вернулся.Домой.Там у правительства и судей мозгов уже нет.Для них- Русские-страшный сон.Главное-к окошку поближе.И,чтоб этаж был повыше.
    ВЕРЕСК
    1. п-к Опарышев Сегодня, 20:43
      ничего не зря,вернулся,его право,отдохнуть раны залечить.Но где же западная демократия?Человеку отдохнуть надо,а его закрывают,что то не вяжется.И вообще,что то русские доброхоты,кажутся жёшьче,чем заподное правосудие.
      п-к Опарышев
  8. Василенко Владимир Сегодня, 20:38
    а когда ДНР и ЛНР признали террористическими образованиями?
    Василенко Владимир
  9. faterdom Сегодня, 20:40
    У бриттов какая-то иррациональная боязнь России. Уже более 200 лет. Похоже, им что-то известно из будущего... Кто их прихлопнет, когда достанут уже окончательно... Я кажется, тоже догадываюсь, кто от "над Британской империей никогда не заходит солнце" доведет дело до того, что "солнце безуспешно 24 часа в сутки ищет где же британская империя... ну хоть кусочек?"
    faterdom
    1. п-к Опарышев Сегодня, 20:49
      Это ваши последние высказывания против бриттов,спишем их за молодостью.Бритты с 43 года толкают Россию впереди себя.Только ВВП знает куда толкают,пот.,что он у руля этого мирового процесса.Я вам этого не писал,это секрет для избранных.ТССС!.
      п-к Опарышев
    2. Толстоевский Сегодня, 20:54
      англо-саксы наш старинный, закоренелый враг. мира с ними не будет никогда
      Толстоевский
  10. samarin1969 Сегодня, 20:46
    Наверное спич Захарченко про "дойдём до Ла-Манша" британцы сильно приняли к сердцу.... wink
    ...Ответить на эту гадость нечем. Против "мекки "золотой молодёжи" контрсанкции никто не введёт. Стимпсон, он же не "магницкий", он даже не человек гуманной профессии "юрист".
    samarin1969
  11. biserino Сегодня, 20:59
    A чего натворил тот англосакс на Домбассе? По какой статьи он защищал "своя" земля и своей семьи? Статья не дает ответ.
    biserino
  12. anjey Сегодня, 21:01
    да уж англосаксы те еще ,а сколько британских подданых в стане головорезов игил воюет ,100% что их никто не осудит за реальные преступления и кровь,просто эти твари и убийцы их "товар и бренд" в Сирии...
    anjey
  13. biserino Сегодня, 21:07
    Кстати и по закона УК РФ есть статья за участие русского боевика в вооруженом конфликте против законной власти в чужое госсударства. Технически територия Домбаса для Москву вроде как рассматриваеться как провинция Украиньi. Как то так...
    biserino
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:17
      Не в этом случае.Малость сложнее.Тут закон-как рыба в воде.Оплывает опасные зоны.Где щуки есть. sad ДоНбасса.
      ВЕРЕСК
  14. Черный_Ватник Сегодня, 21:29
    А вот нефиг было лезть в самостийную. Подался бы лучше в даиш, приехал бы домой в статусе героя и борца с режимом редиски-Асада
    Черный_Ватник
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