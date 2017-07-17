Ручной противотанковый гранатомет AirTronic PSRL (США / СССР)



Гранатомет PSRL без дополнительного оснащения с выстрелом типа ПГ-7В



Для большего удобства оружие может оснащаться дополнительным прикладом



Облегченный гранатомет GS-777



Другой вариант GS-777, отличающийся расположением планок



GS-777 без прицелов и т.п. оборудования GS-777 без прицелов и т.п. оборудования



Один из вариантов конфигурации гранатомета семейства PSRL



Предлагаемые производителем аксессуары

По материалам сайтов:

http://airtronic-usa.com/

http://defense-update.com/

http://armyrecognition.com/

http://militaryfactory.com/

http://diana-mihailova.livejournal.com/



Рекламная листовка:

http://airtronic-usa.com/wp-content/uploads/cutsheet-psrl.pdf

Модернизация старых, но удачных образцов вооружения позволяет сравнительно быстро и просто получить определенный прирост характеристик и затем обновить арсеналы. Такой подход к развитию оружия активно используется в разных сферах и не является чем-то необычным. Тем не менее, некоторые образцы вооружения, созданные по такому принципу, могут представлять большой интерес. К примеру, любопытным примером модернизации старой и широко распространенной системы является американский противотанковый гранатомет AirTronic PSRL.В основе проекта PSRL лежало желание компании-разработчика предложить потенциальным покупателям обновленный вариант давно известного и распространенного оружия. При этом предполагалось не осваивать производство готового образца, но создать на его основе обновленную и улучшенную конструкцию. В ходе разработки такого оружия можно было применять современные материалы и комплектующие того или иного рода.В качестве основы для нового проекта американские инженеры из компании AirTronic USA взяли старый советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Это изделие появилось еще в начале шестидесятых годов и с тех пор остается на вооружении многих армий мира. За полвека с лишним с конвейера сошло более 9 млн таких гранатометов, а произведенные для них боеприпасы попросту не поддаются подсчету. Тем не менее, несмотря на большое количество и особую популярность среди армий, РПГ-7 в базовой конфигурации и существующие его модификации могут не в полной мере устраивать эксплуатанта.Авторы перспективного проекта посчитали, что гранатомет советской разработки слишком тяжел и неудобен в эксплуатации, показывает недостаточную дальность стрельбы, а кроме того, имеет недостаточный ресурс. Таким образом, развитие существующего образца должно было пойти по пути технологической переработки конструкции, улучшения эргономики и боевых показателей. Для решения такой задачи можно было сохранить общие особенности архитектуры, но все основные элементы конструкции следовало заменить.Новый проект модернизации РПГ-7 получил название PSRL (Precision, Shoulder-fired Rocket Launcher – «Высокоточная ракетная пусковая установка для стрельбы с плеча»). В дальнейшем, в связи с появлением новых модификаций были введены названия PSRL-1 и PSRL-2. Еще одним результатом развития оригинальных идей стало появление модернизированного гранатомета под названием GS-777. Нетрудно заметить, что авторы новых проектов по неким причинам отказались от любых намеков на базовую модель семейства.Проект PSRL был завершен в 2015 году, и вскоре на военно-технических выставках стали демонстрироваться опытные образцы двух гранатометов, отличающихся некоторыми характеристиками и возможностями. По разным данным, в дальнейшем фирме AirTronic USA удалось найти заказчиков и продать некоторое количество серийных гранатометов. Таким образом, оригинальной версии существующего оружия удалось в определенной мере подтвердить свой потенциал.Одной из главных целей проекта PSRL являлось сохранение полной совместимости со всеми существующими выстрелами для РПГ-7. Для этого было решено не подвергать серьезным доработкам имеющуюся конструкцию ствола. Как и ранее, предлагалось использование гладкого ствола калибром 40 мм. Дульная часть этого изделия имеет цилиндрическую форму и диаметр, соответствующий калибру. В средней части ствола располагается крупная зарядная камера, необходимая для правильного использования пороховых газов. Задняя часть ствола вновь имеет сокращенный диаметр и завершается небольшим соплом-раструбом. Общая длина такого ствола – 915 мм. Для увеличения прочности и повышения ресурса ствол предлагалось изготавливать из стали марки 4140/4150 без использования литья.На внешней поверхности ствола при помощи хомутов и других креплений устанавливаются различные дополнительные устройства. Часть навесных агрегатов уже присутствовала в базовом проекте, тогда как некоторые использовались впервые. На своем месте, в передней части ствола непосредственно перед зарядной камерой, сохранилась пистолетная рукоять с ударно-спусковым механизмом.Зарядная камера лишилась штатной деревянной накладки. На верхней и нижней поверхностях ствола PSRL-1 предлагается устанавливать планки Пикатинни разной длины. Верхняя предназначается для монтажа прицела, а нижнюю предложено использовать для установки второй вертикальной рукоятки. Таким образом, подобно советскому гранатомету, обновленное оружие сохраняет двуручный хват, но теперь гранатометчик может установить рукоятки в наиболее удобное положение в соответствии со своими пожеланиями и требованиям. Также демонстрировался вариант гранатомета, оснащенного телескопическим прикладом по типу винтовочного. Такой приклад позволяет более удобно опереть оружие на плечо.Задняя часть зарядной камеры, сопряженная с ней часть ствола и раструб оснащаются новым теплозащитным кожухом. Вместо дерева, использовавшегося на РПГ-7, теперь предлагается применять пластик. Как и ранее, кожух состоит из двух основных деталей полукруглого сечения, скрепляемых вместе несколькими хомутами.Ударно-спусковой механизм без значительных изменений заимствуются из базового проекта. Как и РПГ-7, новый PSRL должен вести огонь при помощи УСМ куркового типа. Собственно курок помещается в задней части рукоятки и взводится вручную. Управление огнем ведется при помощи спускового крючка, прикрытого крупной защитной скобой. Под корпусом УСМ помещается пистолетная рукоятка. Для упрощения производства эту деталь заимствовали у серийных винтовок семейства AR15.Определяя облик перспективного гранатомета, специалисты компании AirTronic USA посчитали штатный прицел советской разработки недостаточно эффективным и несоответствующим современным требованиям. Для решения этой проблемы ими был создан собственный вариант прицела с повышенными характеристиками. Как утверждается, новый оптический прицел типа PSRL 3.5 X 24mm позволяет вести огонь на дальности 2500 футов (около 800 м) с вероятностью поражения цели первым выстрелом на уровне 90%. В пресс-релизе производителя отмечалось, что серийный РПГ-7 показывал такую эффективность только на вдвое меньших дистанциях. Приемлемая точность сохраняется и на больших дистанциях, как утверждается, вплоть до 1000-1200 м.К проекту PSRL с самого начала предъявлялось важнейшее требование: несмотря на все изменения, модернизированный гранатомет должен был сохранять полную совместимость с существующими выстрелами для РПГ-7. Сохранение калибра, конструкции ствола и ударно-спускового механизма позволяет американским гранатометам использовать существующие надкалиберные гранаты с разными боевыми частями.Компания-разработчик ранее заявила о своем намерении разработать новый боеприпас, совместимый с гранатометом своей конструкции. Вести подобные работы предполагалось совместно с компанией Chemring Ordnance. Новый боеприпас предполагалось создать на основе существующих реактивных гранат и оснастить средствами наведения. За счет этого эффективную дальность стрельбы предполагалось довести до 1,5-2 км. Новые сообщения о ходе такого проекта не публиковались. Вероятно, проект управляемой гранаты столкнулся с теми или иными трудностями и, как следствие, пока не доведен даже до испытаний.Позже компания AirTrinoc USA представила новый вариант гранатомета Precision, Shoulder-fired Rocket Launcher, имевшего некоторые отличия от предыдущей разработки. Так, новым доработкам подвергся ствол. Теперь его ресурс был доведен до 1000 выстрелов. Кроме того, были дополнены имеющиеся средства монтажа дополнительного оснащения. В проекте PSRL-2 предлагается установка большего числа планок Пикатинни. Теперь эти устройства располагаются на верхней, нижней и боковых частях ствола, как около дульного среза, так и на зарядной камере.В соответствии с задумкой конструкторов, передние планки могут использоваться для монтажа прицельных устройств (верхние и боковые) или сошки (передняя нижняя). Аналогичным образом можно использовать и четыре планки на зарядной камере. Все это позволяет установить дополнительное оборудование наиболее удобным образом.В зависимости от конфигурации и модификации, реактивный противотанковый гранатомет PSRL имеет длину не более 950 мм (без учета гранаты) и весит 14 фунтов (6,35 кг). Таким образом, по своим габаритам модернизированный гранатомет почти не отличается от базового оружия советской разработки.В некоторых ситуациях подобное оружие может быть недостаточно удобным в эксплуатации. В связи с этим на основе наработок по программе PSRL и некоторых новых идей компанией AirTronic USA был создан еще один вариант развития противотанкового гранатомета РПГ-7. Это изделие получило обозначение GS-777. От предыдущих американских разработок такое оружие отличается сокращенным весом.Основные идеи проекта GS-777 были связаны с конструкцией ствола. При сохранении формы и прочих параметров эта деталь теперь должна изготавливаться из более легкого металлического сплава и отличаться уменьшенной массой. Также приняты некоторые другие меры, направленные на сокращение веса оружия в сборе. Так, «легкий» гранатомет лишился пластиковой накладки в задней части ствола. Безопасность стрелка теперь должна обеспечиваться только планками Пикатинни, заметным образом выступающими над поверхностью ствола. Для установки прицела предназначается одна длинная планка на верхней или левой поверхности ствола. Дополнительная рукоятка может крепиться на единственной нижней планке, находящейся под зарядной камерой.Ручной противотанковый гранатомет GS-777 по своим габаритам почти не отличается от базовых РПГ-7 и PSRL. При этом его масса не превышает 8 фунтов – около 3,5 кг. Это значительным образом облегчает транспортировку и применение оружия, но не оказывает негативного влияния на боевые качества.Компания-разработчик уже открыла прием заказов на выпуск серийных гранатометов нескольких типов. Имеющиеся производственные мощности позволяют ей выпускать до 1000 изделий в месяц, в соответствии с установленным в контракте графиком. На гранатометы предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия, действующая в случае обнаружения заводского брака.Помимо собственно оружия американская компания предлагает потенциальным заказчикам большое количество различных аксессуаров к нему. Выпускаются чехлы и кейсы для гранатометов, специальные ранцы для переноски выстрелов, дополнительные средства для чистки, запасные детали и т.д.Главной целью программы Precision, Shoulder-fired Rocket Launcher было создание обновленной и переработанной версии ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 с последующим запуском серийного производства на заводе компании AirTronic USA. В качестве основного заказчика рассматривались военные ведомства США и дружественных государств. Дело в том, что в рамках программ помощи третьим странам Пентагон закупает некоторое недорогое оружие, в том числе РПГ-7, и передает его дружественным армиям. По такому принципу осуществляется помощь вооруженным силами Афганистана, Ирака и т.д.По объективным причинам, оружие для дружественных государств закупается, в первую очередь, у восточноевропейских стран – Польши, Болгарии и т.д. Схожим образом обстоит дело и с боеприпасами для такого вооружения. Новый гранатомет PSRL, полностью совместимый с существующими выстрелами, планировалось предложить американскому военному ведомству в качестве хорошей альтернативы зарубежным изделиям. В таком случае заказы на выпуск гранатометов и гранат для них могло бы получать отечественное предприятие, а не зарубежные заводы.Согласно имеющимся данным, компания AirTronic USA уже успела получить и выполнить несколько заказов на производство гранатометов нового семейства. Серийные изделия PSRL и GS-777 были переданы нескольким зарубежным странам, однако точный список эксплуатантов пока не разглашается. По-видимому, новые гранатометы были проданы или переданы ближайшим союзникам Соединенных Штатов, до сих пор использующим вооружение советского производства.Несколько дней назад появились сведения о получении некоторого количества гранатометов PSRL-1 одним из вооруженных формирований Украины. Каким образом и в каком количестве эти изделия попали в соседнюю страну – неизвестно. Опубликованная информация позволяет предполагать, что пока речь идет только об ознакомлении личного состава с зарубежной новинкой.Программа Precision, Shoulder-fired Rocket Launcher, реализуемая американскими компаниями AirTronic USA и Chemring Ordnance представляет определенный интерес. Исходя из желания отобрать будущие заказы у зарубежных производителей оружия, американские предприятия разработали несколько собственных вариантов уже существующего гранатомета. Для получения преимуществ перед конкурентами базовый образец был модернизирован. Итогом этого стало появление оружия с повышенным ресурсом и, в одной из модификаций, с уменьшенной массой. Кроме того, по данным разработчика, при помощи нового прицела удалось повысить точность стрельбы.В исходной конфигурации гранатометы американской разработки сохраняют основные характеристики на уровне базового РПГ-7, хотя и имеет определенные преимущества перед ним. В ходе последующего развития существующей конструкции планировалось создать управляемый боеприпас, способный повысить дальность и точность стрельбы. Сообщения об успешном решении такой задачи пока не появлялись.Американская модернизированная версия советского гранатомета предназначена для заполнения специфической ниши, пока занимаемой преимущественно продукцией восточноевропейского производства. Для получения своей доли такого рынка и обеспечения преимущества перед конкурентами базовая удачная конструкция подверглась определенной модернизации. Насколько известно, гранатометы нового семейства уже стали предметом нескольких заказов, что позволяет считать проект PSRL удачным.