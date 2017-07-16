«Космический корпус» США создается вопреки желанию военных

Американский Конгресс, ссылаясь на российский и китайский опыт, близок к принятию закона о создании так называемых космических войск. Однако самое интересное другое – американские генералы были активно против создания подобной структуры, в том числе сам глава Пентагона. Действительно ли США берут с России пример и почему Джим Мэттис этому сопротивлялся?Американские конгрессмены всерьез намерены реализовать свои военные амбиции в космосе. Комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США в среду отверг поправку к закону о полномочиях в области национальной обороны на 2018 год, с помощью которой правительство, а точнее Пентагон, пыталось заблокировать инициативу создания космического корпуса Соединенных Штатов. Таким образом, фактически был дан зеленый свет инициативе, которую подержит, судя по всему, весь американский парламент.Авторы поправки, противники создания нового рода войск, предлагали заменить в тексте формулировку о создании «Корпуса космических десантников», как его уже успели окрестить некоторые российские издания, на «изучение необходимости» такого шага. Причем в списке соавторов фигурировали сам шеф минобороны Джим Мэттис и его подчиненная – шеф (министр) ВВС Хизер Уилсон.Сама идея корпуса еще в июне пришла в голову членам подкомитета по стратегическим силам палаты представителей. Документально оформили ее в проекте закона о полномочиях в области национальной обороны на 2018 год. Согласно этому документу, минобороны должно будет сформировать новый род войск уже к 1 января 2019 года.«Мы должны сейчас предпринять шаги по укреплению национальной безопасности в космосе и заложить основу для защиты космического пространства как важнейшего элемента нацбезопасности», – подчеркнули авторы инициативы конгрессмены Майк Роджерс (республиканец) и Джим Купер (демократ). Они указали, что сейчас Минобороны не только не способно эффективно реагировать на вызовы нацбезопасности в космической сфере, но даже не осознает масштабы проблемы.Космический корпус структурно войдет в состав ВВС, но фактически как отдельное ведомство. Сами авторы идеи проводят аналогию со статусом Корпуса морской пехоты США, который номинально входит в состав ВМС. У нового подразделения будет собственный начальник штаба, равный по статусу начальнику штаба ВВС и входящий в Объединенный комитет начальников штабов. Он будет назначаться на шесть лет и подотчетен министру ВВС.Новый род войск предназначен для отражения угроз в космической сфере. В бюджете уже заложено формирование, подготовка и обеспечение снаряжением личного состава космических сил. Любители фантастики, конечно же, сразу представят себе батальоны космодесантников, бороздящих просторы Вселенной на кораблях звездного флота, однако в данном случае речь идет о тех, кто на земле осуществляет запуск космических аппаратов на орбиту, управление ими, например, в ходе спутниковой разведки и так далее.Казалось бы, идея вполне укладывается в ожидания руководства американских вооруженных сил. Опять же это неплохой способ выбить дополнительное финансирование у Конгресса. Однако внутри минобороны США, прежде всего в ВВС, уже и так существуют подразделения, отвечающие за космос, поэтому создание отдельного корпуса Мэттис назвал преждевременным. Он подчеркнул, что в данный момент военное ведомство как раз активно работает над повышением координированности и интегрированности всех своих сил. Создание же новых подразделений, напротив, приведет к более «узкому и местническому подходу к космическим операциям» вместо комплексного, считает министр.Шеф ВВС Хизер Уилсон также назвала данный шаг излишним. Военно-воздушные силы и так предложили увеличение финансирования космических программ в бюджете, а также объявили об их реформе в целях повышения их эффективности и скоординированности.Но конгрессмены возражают, что военное ведомство в целом и ВВС в частности не уделяют должного внимания космическим программам. Как сетуют депутаты, деньги, предназначенные на развитие космических программ ВВС, используют зачастую для других своих нужд.Бывший замглавкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев тоже считает идею вполне логичной и своевременной. Хотя отдельные элементы космических войск в США существуют давно, сейчас их хотят централизовать, объяснил он газете ВЗГЛЯД. Он согласен, что наличие собственного командования и особого финансирования позволит эффективнее расходовать деньги, а также управлять космическими силами.С другой же стороны, доводы Пентагона тоже не стоит игнорировать, признал российский эксперт. Создание нового подразделения усложнит и без того непростую структуру вооруженных сил США, усложнит взаимодействие между подразделениями, управление ими и усилит бюрократизацию. Мэттис же пытается реорганизовать и оптимизировать вооруженные силы, и инициатива Конгресса ему только мешает.Кроме того, не факт, что Конгресс выделит дополнительные деньги на корпус – деньги могут попросту забрать у ВВС, а Мэттису и так не хватает на все задуманные проекты.Военный эксперт Виктор Мураховский также считает нецелесообразным создание отдельного космического корпуса.«Практика показывает неэффективность такого подхода», – заявил он газете ВЗГЛЯД. «Сами по себе такие войска не могут действовать, они однозначно вынуждены пользоваться наземной инфраструктурой, системами связи и управления, системой материально-технического обеспечения других видов вооруженных сил, в первую очередь ВВС», – подчеркнул эксперт.Мураховский напомнил, что американские военные и так готовы развивать космические программы. Действия же Конгресса, по его мнению, могут быть связаны с активностью лоббистов аэрокосмических корпораций, которым создание отдельного космического подразделения с собственными программами только на руку.Интересно, что в Конгрессе активно апеллируют к опыту России и Китая, которые уже провели реорганизацию своих вооруженных сил, адаптировав их для отражения космических угроз. Вот только эти тезисы конгрессменов выглядят несколько странно. Россия в 2015 году, напротив, прибегла не к созданию отдельного рода войск, а к слиянию уже имеющихся Космических войск (КВ) с ВВС, создав Воздушно-космические силы.Как указал Мураховский, в России в свое время уже выделили КВ в самостоятельную структуру и убедились потом в неэффективности подобного шага. В этих условиях апеллировать к примеру Москвы было бы уместнее Мэттису, а не авторам проекта.Непонятно также, что конгрессмены имеют в виду, говоря об опыте Китая. Отдельные элементы космических войск у КНР существуют давно, впрочем, как и у самих американцев. А вот отдельного рода войск у него нет. В 2014 году в Поднебесной обсуждалась публично идея создания подобной структуры, но пока она так и не реализована. Отказался Пекин от таких планов совсем или только на время – неизвестно. Но апеллировать к опыту Китая, как и в случае с Россией, вряд ли уместно.