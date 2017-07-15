Егери - родоначальники армейского спецназа

Слово «егерь» происходит от немецкого слова Jager, что означает стрелок, охотник, специалист в охотничьем хозяйстве, обслуживающий охотников-любителей и следящий за соблюдением правил охоты. Военное значение слова егерь относится к воину легкой пехоты или кавалерии в армиях большинства европейских государств. Егери как вид войск специального назначения появились в европейских армиях в XVII - XIX вв. В качестве боеспособных войсковых подразделений егери зарекомендовали себя еще в 30-летней войне 1618-1648 гг. Такие отряды формировались из бывших охотников и хороших стрелков.Первые европейские подразделения рейнджеров (от староанглийского «ranger» - лица, совершающие большие пешие переходы), в которые, в основном, входили егери, охотники и лесники, появились в 1756 году в британской колониальной армии в Северной Америке. Инициатором создания этого вида войсковых подразделений и командиром первого отряда был майор Ричард Роджерс. Созданные им несколько рот королевских рейнджеров комплектовались по принципу добровольности и предназначались главным образом для борьбы с индейскими племенами. В основу их тактики были положены заимствованные у индейцев правила действий на вражеской территории. Свою известность рейнджеры получили в 1759 году после похода отряда численностью около 400 человек по территории противника. В ходе вылазки они уничтожали французские гарнизоны и поселения индейцев-гуронов. Однако по уровню воинской дисциплины отряд Роджерса мало чем отличался от банды разбойников. Поэтому, когда началась война за независимость, Дж. Вашингтон заявил, что бандитам - рейнджерам не место в регулярной армии колонистов, и отказался от услуг Роджерса, ставшего к тому времени генералом. Позднее, уже в США, Роберт Эдвард Ли – самый знаменитый американский генерал, командовавший армией конфедератов Северной Вирджинии в Гражданской войне 1861-65 гг., нанес ряд чувствительных поражений северянам. При этом Ли активно применял глубокие рейды конницы и партизанскую тактику кавалеристов-рейнджеров.В русской армии первый экспериментальный батальон егерей был сформирован фельдмаршалом графом Петром Румянцевым в 1761 году. А в начале 1763 года в армии России появилась регулярная легкая стрелковая пехота, именуемая егерями. Впервые такие подразделения были созданы в Финляндской дивизии, которой командовал будущий участник убийства императора Павла I граф Панин. Это был контингент, сформированный из отборных стрелков в количестве 300 человек - по 5 человек на роту. Опыт этот увенчался успехом, и уже в 1765 году при 25 пехотных полках (примерно половина от их общего числа) были заведены отдельные егерские команды в составе одного офицера и 65 егерей. В 1769 году такие егерские команды были введены во всех пехотных полках, а через год началось сведение егерских команд в батальоны, а затем и в корпуса. Последние составили специальные егерские полки.Назначение егерей заключалось в служении «застрельщиками», т.е. идущими впереди поисковиками, которые должны были уметь драться в рассыпном бою. При этом они должны были «производить огонь», но не по прусскому образцу в 30 темпов, а по собственной «ручной сноровке» с максимальной скоростью заряда и цельностью приклада, что означало умение осуществлять т.н. «выборочную прицельность», т.е. вести снайперский огонь «по приоритетным целям поражения».Егери были одеты в особую форму – темно-зеленый доломан со шнурами, темно-зеленые же брюки в обтяжку, а также маленькую егерскую шапочку и сапоги до колен.В этот период организация пехотных полков оставалась той же, что и при Петре III - два батальона в шесть рот, состоящих из одной гвардейской и пяти мушкетерских команд, одной команды пушкарей (четыре орудия - по два на батальон) и с 1765 по 1769 гг. егерской команды. В дополнение к гвардейцам и мушкетерам с января 1788 года во всех легкоконных полках российской армии были введены конно-егерские команды, позднее переформированные в конно-егерские полки. Всего на декабрь 1801 года в российской армии числилось 19 егерских полков, отличавшихся особой храбростью.В 1798 году, когда войска Суворова штурмовали перевал Сен-Готард, который защищали 9 тысяч французских солдат, маневрированием егерского полка под командованием Багратиона была решена судьба Чертова моста, повисшего на 22-метровой высоте над пенящимся потоком горной реки. Часть французских солдат успела перебежать Чертов мост и закрепиться. Прямая атака моста была немыслима. Но неожиданно для неприятеля в его тылу оказалась обходная колонна русских егерей, перешедших вброд бурную горную речку. Солдаты, разобрав находившееся поблизости деревянное строение, добрались ползком до разрушенной во время сражения части моста и перекинули бревна и доски через провал, связав их офицерскими поясными шарфами. Егери под пулями перебежали мост и с ходу вступили в бой. Их поддержали солдаты любимого Суворовым Апшеронского полка...................К числу подвигов действовавших в тылу наполеоновских войск партизан-охотников следует отнести героизм егерей, входивших в состав партизанских отрядов 1812 года.Получив разведданные от своих егерей, знаменитый партизан А. С. Фигнер в начале октября 1812 года доложил М. И. Кутузову разведсводку, в которой говорилось:«неприятельская армия стоит на прежнем месте в 15 верстах от Воронова к Калуге... в Москву недавно пошел отряд, который должен прикрывать большой транспорт с провизией... гвардия еще теперь находится в Москве... в Воронове стоят два пехотных полка, которые могут быть в 2 часа истреблены отрядом генерала Дорохова и моим, за истребление их ручаюсь головою».Когда 7 октября 1812 года Наполеон оставил Москву, в которую вошел отряд генерал-майора Иловайского IV-го, французская армия численностью в 100 тысяч человек с обозом в 40 тысяч повозок сделала попытку прорваться на обеспеченную продовольствием Калужскую дорогу.В возглавляемом Матвеем Платовым авангарде главных сил русской армии находился действовавший в качестве партизанского отряд егерей капитана Александра Никитича Сеславина, который первым доложил Кутузову разведсводку следующего содержания: «Император и гвардия находятся на всех дорогах между Боровскою и Калужскою дорогами». В это время разведчики другого партизанского отряда егерей полковника Н.Д. Кудашева захватили предписание маршала Бертье французскому генералу об отправлении всех тяжестей на Можайскую дорогу, после чего Кутузов отказался от преследования разбитого авангарда маршала Мюрата и сосредоточил основные силы на Калужской дороге, перекрыв французам путь на юг.Затем егери-партизаны Сеславина ворвались в город Борисов, взяв до 3 тысяч пленных, а отряд егерей полковника Егора Властова из авангарда Витгенштейна окружил отступавшую от Борисова дивизию французского генерала Луи Партуно.11 октября 1812 года между русскими и французскими войсками у реки Чернишня (приток реки Нара) к северу от села Тарутино (Калужская губерния) состоялся первый после Бородина бой. Армия Кутузова во взаимодействии с партизанскими отрядами егерей Дорохова и Фигнера заставила авангард французской армии, которым командовал зять Наполеона король Неаполитанский маршал Мюрат, отступить на прежние позиции. К этому времени Мюрат потерял 2,5 тысячи убитыми и 2 тысячи пленными. Русские при этом потеряли 300 человек убитыми и 904 ранеными.Егерями укомплектовывались и первые подразделения военной контрразведки, которые были созданы в июне 1815 года главнокомандующим М.Б. Барклаем-де-Толли. Во время Заграничного похода 1815 г. он издал приказ о выделении из каждого кавалерийского полка одного благонадежного офицера и пятерых рядовых, которые должны были следить за порядком на марше, бивуаках, отвечать за борьбу с мародерством, а также за отвод раненых во время сражений на перевязочные пункты. Приказ предписывал «...людям сих команд именоваться жандармами, на правой руке они должны носить красную повязку». Они составляли специальные мобильные (конные) формирования быстрого реагирования на любые угрозы боевым порядкам,находившимся на марше.Еще одной сферой деятельности егерей-рейнджеров была таможенно-пограничная стража. В августе 1827 года в России было утверждено «Положение об устройстве таможенной пограничной стражи». Вместо гражданских чиновников в стражу стали назначаться военные. Вскоре было введено обмундирование для пограничных частей и подразделений стражи, основу которой составили бригады, полубригады, роты и отряды...............................В современной России егери остались только в охотничьих хозяйствах и в тех подразделениях силовых структур, которые обеспечивают курьерскую связь. Последних называют фельдъегерями. История фельдъегерей берет свои истоки в Приказе тайных дел царя Алексея Михайловича. В те времена для выполнения скороходских функций отбирались наиболее способные и проверенные подьячие из других приказов, которые должны были пройти специальную школу обучения при Спасском монастыре. Они получали »зарплату», большую по сравнению с коллегами из других приказов. Следует напомнить, что в XVII веке в царской России существовало около 80 приказов, так что недостатка в кадрах не было.Иностранным послам особо важные письма царя доставлялись исключительно фельдъегерями из числа подьячих Приказа тайных дел. Обычно этой категории подьячих давались и дополнительные задания разведывательного характера, например, собрать сведения о настроении местного населения стран и областей, через которые им приходилось проезжать. Большое значение в Приказе тайных дел придавалось шифровальному делу и »тарабарской грамоте», как тогда именовались закодированные послания. За выполнение такого широкого профиля разведывательной и контрразведывательной деятельности фельдъегеря имели, выражаясь современным языком, значительное социальное обеспечение, о чем не стоит забывать современным руководителям российских спецслужб.