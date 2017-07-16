Даже муха не пролетит

Попытки создания зенитных ракет делались еще во время Второй мировой войны, но в тот момент ни одна страна не достигла соответствующего технологического уровня. Даже война в Корее прошла без зенитных ракетных комплексов. Впервые они всерьез были применены во Вьетнаме, оказав колоссальное влияние на исход этой войны, и с тех пор являются одним из важнейших классов боевой техники, без их подавления невозможно завоевать превосходство в воздухе.За более чем полвека свыше 20 типов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) имеют реальные боевые успехи. При этом в большинстве случаев точные результаты выяснить очень непросто. Зачастую объективно сложно установить, чем именно были сбиты конкретный самолет и вертолет. Иногда воюющие стороны целенаправленно врут в пропагандистских целях, а установить объективную истину не представляется возможным. Из-за этого ниже будут показаны только наиболее проверенные и подтвержденные всеми сторонами результаты. Истинная результативность почти всех ЗРК выше, причем в некоторых случаях – в разы.Первым ЗРК, добившимся боевого успеха, причем очень громкого, стал советский С-75. 1 мая 1960 года он сбил над Уралом американский разведывательный самолет U-2, что вызвало грандиозный международный скандал. Затем С-75 сбили еще пять U-2 – один в октябре 1962 года над Кубой (после чего мир оказался в одном шаге от ядерной войны), четыре – над Китаем с сентября 1962-го по январь 1965 года.«Звездный час» С-75 случился во Вьетнаме, куда с 1965 по 1972 год было поставлено 95 ЗРК С-75 и 7658 зенитных управляемых ракет (ЗУР) к ним. Расчеты ЗРК сначала были полностью советскими, но постепенно их стали заменять вьетнамцы. По советским данным, они сбили то ли 1293, то ли даже 1770 американских самолетов. Сами американцы признают потерю от этого ЗРК примерно 150–200 самолетов. На настоящий момент подтвержденные американской стороной потери по типам самолетов следующие: 15 стратегических бомбардировщиков В-52, 2–3 тактических бомбардировщика F-111, 36 штурмовиков A-4, девять A-6, 18 A-7, три А-3, три А-1, один АС-130, 32 истребителя F-4, восемь F-105, один F-104, 11 F-8, четыре разведчика RB-66, пять RF-101, один О-2, один транспортный С-123, а также один вертолет СН-53. Как было сказано выше, реальные результаты С-75 во Вьетнаме заведомо гораздо больше, но каковы они – сказать уже невозможно.Сам Вьетнам потерял от С-75, точнее от его китайского клона HQ-2, один истребитель МиГ-21, который в октябре 1987 года случайно вторгся в воздушное пространство КНР.Арабские зенитчики по уровню боевой подготовки никогда не шли ни в какое сравнение ни с советскими, ни с вьетнамскими, поэтому их результаты оказались значительно ниже.Во время «войны на истощение» с марта 1969 по сентябрь 1971 года египетские С-75 сбили над Суэцким каналом не менее трех израильских истребителей F-4 и один «Мистер», один штурмовик А-4, один транспортный «Пайпер Куб» и один воздушный командный пункт (ВКП) С-97. Реальные результаты могут быть выше, но в отличие от Вьетнама ненамного. Во время октябрьской войны 1973 года на счету С-75 было как минимум по два F-4 и А-4. Наконец, в июне 1982 года сирийский С-75 сбил израильский истребитель «Кфир-С2».Иракские С-75 во время войны с Ираном 1980–1988 годов сбили как минимум четыре иранских F-4 и один F-5E. Реальные результаты могли быть в разы больше. Во время «Бури в пустыне» в январе-феврале 1991 года на счету иракских С-75 были один истребитель-бомбардировщик ВВС США F-15E (бортовой номер 88-1692), один палубный истребитель ВМС США F-14 (161430), один английский бомбардировщик «Торнадо» (ZD717). Возможно, к этому числу надо добавить еще два–три самолета.Наконец, 19 марта 1993 года во время войны в Абхазии грузинский С-75 сбил российский истребитель Су-27.В целом на счету С-75 не менее 200 сбитых самолетов (за счет Вьетнама их может быть на самом деле не менее 500, а то и за тысячу). По этому показателю комплекс превосходит все остальные ЗРК в мире вместе взятые. Не исключено, что этот советский ЗРК останется «чемпионом мира» навсегда.Зенитный ракетный комплекс С-125 был создан немного позже, чем С-75, поэтому не успел во Вьетнам и дебютировал во время «войны на истощение», причем с советскими расчетами. Летом 1970 года они сбили до девяти израильских самолетов. Во время октябрьской войны на их счету было как минимум два А-4, по одному F-4 и «Мираж-3». Реальные результаты могли быть значительно выше.Эфиопские С-125 (возможно, с кубинскими или советскими расчетами) во время войны 1977–1978 годов сбили как минимум два сомалийских МиГ-21.Иракские С-125 имеют на своем счету два иранских F-4Е и один американский F-16С (87-0257). По крайней мере иранских самолетов они на самом деле могли сбить не менее 20, но прямых подтверждений теперь не найти.Ангольский С-125 с кубинским расчетом в марте 1979 года сбил юаровский бомбардировщик «Канберра».Наконец, на сербские С-125 приходятся все потери авиации НАТО во время агрессии против Югославии в марте–июне 1999 года. Это бомбардировщик-«невидимка» F-117 (82-0806) и истребитель F-16С (88-0550), оба принадлежали ВВС США.Таким образом, количество подтвержденных побед С-125 не превышает 20, реальное может быть больше в 2–3 раза.Самая дальнобойная в мире зенитная ракетная система (ЗРС) С-200 не имеет на своем счету ни одной подтвержденной победы. Возможно, что в сентябре 1983 года сирийский С-200 с советским расчетом сбил израильский самолет ДРЛО Е-2С. Кроме того, есть предположения, что во время конфликта между США и Ливией весной 1986 года ливийские С-200 сбили два американских палубных штурмовика А-6 и бомбардировщик F-111. Но даже не все отечественные источники согласны со всеми указанными случаями. Поэтому не исключено, что единственной «победой» С-200 является уничтожение украинской ЗРС этого типа российского пассажирского Ту-154 осенью 2001 года.Наиболее современная ЗРС бывших Войск ПВО страны, а ныне ВВС РФ, С-300П, никогда в бою не применялась, соответственно ее высокие тактико-технические характеристики (ТТХ) не получили практического подтверждения. Это же относится к С-400.Разговоры «диванных экспертов» о «провале» российских ЗРС в апреле с.г. при обстреле американскими «Томагавками» сирийской авиабазы Шайрат свидетельствуют лишь о полной некомпетентности «экспертов». Никто еще не создал и никогда не создаст РЛС, способную видеть сквозь землю, ибо радиоволны не распространяются в твердом теле. Американские КРМБ прошли очень далеко от позиций российских ЗРС, с огромным значением курсового параметра и, главное, под складками местности. Российские РЛС просто не могли их увидеть, соответственно, не было обеспечено наведение на них ЗУР. С любой другой ЗРС тоже случилась бы подобная «беда», ибо отменить законы физики еще никому не удавалось. При этом базу Шайрат ЗРС не прикрывали ни формально, ни фактически, поэтому при чем тут провал?Широко применялись в бою советские ЗРК войсковой ПВО. В первую очередь речь идет о ЗРК «Квадрат» (экспортный вариант использовавшегося в ПВО сухопутных войск СССР ЗРК «Куб»). По дальности стрельбы он близок к С-75, поэтому за рубежом чаще использовался для стратегической ПВО, чем для ПВО сухопутных войск.В ходе октябрьской войны 1973 года египетские и сирийские «Квадраты» суммарно сбили как минимум семь А-4, шесть F-4, один истребитель «Супер Мистер». Реальные результаты могут быть значительно выше. Кроме того, весной 1974 года сирийские «Квадраты», возможно, сбили еще шесть израильских самолетов (впрочем, это односторонние советские данные).На счету иракских ЗРК «Квадрат» как минимум по одному иранскому F-4Е и F-5Е и один американский F-16С (87-0228). Скорее всего к этому количеству можно добавить один-два десятка иранских самолетов и, возможно, 1–2 американских.В ходе войны за независимость Западной Сахары от Марокко (эта война не закончена до сих пор) на стороне сражающегося за эту независимость Фронта ПОЛИСАРИО выступал Алжир, который передал повстанцам значительное количество средств ПВО. В частности, с помощью ЗРК «Квадрат» был сбит как минимум один марокканский F-5А (в январе 1976 года). Кроме того, в январе 1985 года «Квадрат», принадлежащий уже самому Алжиру, сбил марокканский истребитель «Мираж-F1».Наконец, в ходе ливийско-чадской войны 1970-х – 1980-х годов чадцы захватили несколько ливийских «Квадратов», одним из которых в августе 1987 года сбили ливийский же бомбардировщик Ту-22.Сербы активно применяли ЗРК «Квадрат» в 1993–1995 годах в ходе войны в Боснии и Герцеговине. В сентябре 1993 года был сбит хорватский МиГ-21, в апреле 1994 года – английский «Си Харриер» FRS1 с авианосца «Арк Ройял» (впрочем, по другим данным, этот самолет был сбит ПЗРК «Стрела-3»). Наконец, в июне 1995 года жертвой сербского «Квадрата» стал F-16С ВВС США (89-2032).Таким образом, в целом по результативности среди отечественных «больших» ЗРК «Квадрат», по-видимому, обходит С-125 и занимает второе место после С-75.Созданный в развитие «Кубы» ЗРК «Бук» и сегодня считается достаточно современным. На его счету есть сбитые самолеты, хотя у нас его успехи радости вызвать не могут. В январе 1993 года во время войны в Абхазии российским «Буком» был ошибочно сбит абхазский штурмовик L-39. Во время пятидневной войны на Кавказе в августе 2008 года грузинские ЗРК «Бук», полученные с Украины, сбили российские бомбардировщики Ту-22М и Су-24 и, возможно, до трех штурмовиков Су-25. Наконец, вспоминается история с гибелью малазийского «Боинга-777» над Донбассом в июле 2014 года, но здесь слишком много неясного и странного.Войсковым ЗРК «Оса» сирийской армии, по советским данным, с апреля 1981-го по май 1982 года было сбито восемь израильских самолетов – четыре F-15, три F-16, один F-4. Ни одна из этих побед, к сожалению, не имеет никаких объективных подтверждений, видимо, все они полностью выдуманы. Единственным подтвержденным успехом сирийских ЗРК «Оса» является израильский F-4Е, сбитый в июле 1982 года.Фронт ПОЛИСАРИО получал средства ПВО не только от Алжира, но и от Ливии. Именно ливийскими «Осами» в октябре 1981 года были сбиты марокканский «Мираж-F1» и транспортный самолет С-130.Ангольским (точнее, кубинским) ЗРК «Оса» в сентябре 1987 года был сбит юаровский АМ-3СМ (легкий самолет-разведчик итальянского производства). Возможно, на счету «Осы» еще несколько южноафриканских самолетов и вертолетов.Возможно, иракской «Осой» в январе 1991 года был сбит британский «Торнадо» с бортовым номером ZA403.Наконец, в июле–августе 2014 года трофейной «Осой» донбасские ополченцы сбили, предположительно, штурмовик Су-25 и военно-транспортный Ан-26 ВВС Украины.В целом успехи ЗРК «Оса» являются достаточно скромными.Весьма ограничены успехи также и у ЗРК «Стрела-1» и его глубокой модификации «Стрела-10».В декабре 1983 года, в период боев между ВС Сирии и стран НАТО, сирийской «Стрелой-1» был сбит американский палубный штурмовик А-6 (бортовой номер 152915).В ноябре 1985 года юаровские спецназовцы трофейной «Стрелой-1» сбили над Анголой советский транспортный самолет Ан-12. В свою очередь, в феврале 1988 года юаровский «Мираж-F1» был сбит на юге Анголы либо «Стрелой-1», либо «Стрелой-10». Возможно, на счету этих двух типов ЗРК в Анголе было еще несколько южноафриканских самолетов и вертолетов.В декабре 1988 года американский гражданский DC-3 был ошибочно сбит над Западной Сахарой «Стрелой-10» Фронта ПОЛИСАРИО.Наконец, во время «Бури в пустыне» 15 февраля 1991 года иракской «Стрелой-10» были сбиты два штурмовика А-10 ВВС США (78-0722 и 79-0130). Возможно, на счету иракских ЗРК этих двух типов было еще несколько американских самолетов.Наиболее современный российский войсковой ЗРК малой дальности «Тор» и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Тунгуска» и «Панцирь» участия в боевых действиях не принимали, соответственно самолетов и вертолетов не сбивали. Хотя есть совершенно непроверенные и ничем не подтвержденные слухи об успехах «Панцирей» в Донбассе – один бомбардировщик Су-24 и один ударный вертолет Ми-24 ВС Украины.Успехи западных ЗРК гораздо скромнее, чем советских. Объясняется это, впрочем, не только и не столько их ТТХ, сколько особенностью выстраивания ПВО. Советский Союз и ориентировавшиеся на него страны в борьбе с авиацией противника традиционно делали упор на наземные средства ПВО, а западные страны – на истребители.Наибольших успехов добился американский ЗРК «Хок» и его глубокая модификация «Усовершенствованный Хок». Почти все успехи пришлись на израильские ЗРК этого типа. Во время «войны на истощение» они сбили один Ил-28, четыре Су-7, четыре МиГ-17, три МиГ-21 ВВС Египта. В ходе октябрьской войны на их счету были четыре МиГ-17, один МиГ-21, три Су-7, один «Хантер», один «Мираж-5», два Ми-8 ВВС Египта, Сирии, Иордании и Ливии. Наконец, в 1982 году над Ливаном были сбиты сирийский МиГ-25 и, возможно, МиГ-23.Во время ирано-иракской войны иранские ЗРК «Хок» сбили два-три своих истребителя F-14 и один F-5, а также до 40 иракских самолетов.В сентябре 1987 года над столицей Чада Нджаменой французским ЗРК «Хок» был сбит ливийский бомбардировщик Ту-22.2 августа 1990 года кувейтские ЗРК «Усовершенствованный Хок» сбили один Су-22 и один МиГ-23БН ВВС Ирака во время вторжения иракских войск в Кувейт. Все кувейтские ЗРК были захвачены иракцами и применялись затем против США и их союзников, но без успеха.В отличие от С-300П, ее американский alter ego, американская ЗРС большой дальности «Пэтриот» применялась в ходе обеих иракских войн. В основном ее целями были устаревшие иракские баллистические ракеты советского производства Р-17 (небезызвестный «Скад»). Эффективность «Пэтриотов» оказалась весьма низкой, в 1991 году именно от пропущенных Р-17 американцы понесли наиболее серьезные потери в людях. Во время второй иракской войны весной 2003 года на счету «Пэтриота» появились первые два сбитых самолета, что, однако, не доставило американцам удовольствия. Оба они были своими: британский «Торнадо» (ZG710) и F/А-18С авиации ВМС США (164974). Тогда же F-16С ВВС США уничтожил противорадиолокационной ракетой РЛС одного из батальонов «Пэтриота». По всей видимости, американский летчик сделал это не случайно, а намеренно, иначе он бы стал третьей жертвой своих зенитчиков.Израильские «Пэтриоты» также с сомнительным успехом стреляли в том же 1991 году по иракским Р-17. В сентябре 2014 года именно израильский «Пэтриот» сбил первый для этой ЗРС самолет противника – сирийский Су-24, случайно залетевший в воздушное пространство Израиля. В 2016–2017 годах израильские «Пэтриоты» неоднократно стреляли по прилетавшим из Сирии беспилотникам, в большинстве случае – без успеха (притом что цена всех обстрелянных беспилотных летательных аппаратов вместе взятых была ниже, чем одной ракеты ЗРС «Пэтриот»).Наконец, саудовские «Пэтриоты», возможно, сбили одну или две Р-17, запущенные йеменскими хуситами в 2015–2017 годах, однако гораздо больше ракет этого типа и все более современные ракеты типа «Точка» успешно поразили цели на саудовской территории, нанеся чрезвычайно значительный ущерб войскам аравийской коалиции.Таким образом, в целом эффективность ЗРС «Пэтриот» следует признать крайне низкой.Западные ЗРК малой дальности имеют весьма скромные успехи, что, как было сказано выше, отчасти объясняется не техническими недостатками, а особенностями боевого применения.На счету американского ЗРК «Чапарэл» всего один самолет – сирийский МиГ-17, сбитый израильским ЗРК этого типа в 1973 года.Также один самолет сбил английский ЗРК «Рапира» – аргентинский истребитель израильского производства «Даггер» над Фолклендами в мае 1982 года.Немного более ощутимые успехи имеет французский ЗРК «Роланд». Аргентинским «Роландом» над Фолклендами был сбит британский «Харриер-FRS1» (ХZ456). На счету иракских «Роландов» как минимум два иранских самолета (F-4Е и F-5Е) и, возможно, два британских «Торнадо» (ZA396, ZA467), а также один американский А-10, однако все эти три самолета не являются полностью подтвержденными победами. В любом случае интересно, что все самолеты, сбитые французским ЗРК на разных ТВД – западного производства.Особой категорией средств ПВО являются корабельные ЗРК. Боевые успехи имеют лишь британские ЗРК благодаря участию английских ВМС в войне за Фолкленды. ЗРК «Си Дарт» сбил один аргентинский бомбардировщик английского производства «Канберра», четыре штурмовика А-4, один транспортный самолет «Лирджет-35», один вертолет французского производства SA330L. На счету ЗРК «Си Кэт» – два А-4С. С помощью ЗРК «Си Вулф» сбиты один истребитель «Даггер» и три А-4В.Отдельно следует остановиться на переносных зенитных ракетных комплексах, которые стали особой категорией средств ПВО. Благодаря ПЗРК сбивать самолеты и тем более, вертолеты получили возможность пехотинцы и даже партизаны и террористы. Отчасти благодаря этому установить точные результаты конкретного типа ПЗРК еще труднее, чем для «больших» ЗРК.Советские ВВС и армейская авиация в Афганистане потеряли от ПЗРК в 1984–1989 годах 72 самолета и вертолета. При этом афганские партизаны применяли советские же ПЗРК «Стрела-2» и их китайские и египетские копии HN-5 и «Айн-аль-Сакр», американские ПЗРК «Ред Ай» и «Стингер», а также британские «Блоупайп». Далеко не всегда можно было установить, из какого конкретно ПЗРК сбит тот или иной самолет или вертолет. Аналогичная ситуация имела место в ходе «Бури в пустыне», войн в Анголе, Чечне, Абхазии, Нагорном Карабахе и т.д. Соответственно приведенные ниже результаты всех ПЗРК, особенно советских и российских, следует считать существенно заниженными.При этом, впрочем, нет никаких сомнений, что среди ПЗРК советский комплекс «Стрела-2» находится в том же статусе, что и С-75 среди «больших» ЗРК – абсолютного и, не исключено, недостижимого чемпиона.Впервые «Стрелы-2» были применены египтянами в ходе «войны на истощение». В 1969 году они сбили над Суэцким каналом от шести (два «Миража», четыре А-4) до 17 израильских самолетов. В октябрьской войне на их счету еще как минимум четыре А-4 и вертолет СН-53. В марте–мае 1974 года сирийскими «Стрелами-2» было сбито от трех (два F-4, один А-4) до восьми израильских самолетов. Затем в период с 1978 по 1986 год сирийскими и палестинскими ПЗРК этого типа было сбито четыре самолета (один «Кфир», один F-4, два А-4) и три вертолета (два АН-1, один UH-1) ВВС Израиля и палубный штурмовик А-7 (бортовой номер 157468) авиации ВМС США.«Стрелы-2» были применены на заключительном этапе вьетнамской войны. С начала 1972 года до января 1973 года ими было сбито 29 американских самолетов (один F-4, семь О-1, три О-2, четыре OV-10, девять A-1, четыре А-37) и 14 вертолетов (один СН-47, четыре АН-1, девять UH-1). После ухода американских войск из Вьетнама и до окончания войны в апреле 1975 года на счету этих ПЗРК было от 51 до 204 самолетов и вертолетов ВС Южного Вьетнама. Затем, в 1983–1985 годах, вьетнамцы сбили над Камбоджей «Стрелами-2» не менее двух штурмовиков А-37 ВВС Таиланда.В 1973 году повстанцы Гвинеи-Бисау сбили «Стрелой-2» три португальских штурмовика G-91 и один транспортный самолет Do-27.В 1978–1979 годах бойцы Фронта ПОЛИСАРИО сбили из этих ПЗРК над Западной Сахарой французский штурмовик «Ягуар» и три марокканских истребителя (один F-5А, два «Мираж-F1»), а в 1985 году – немецкий научный Dо-228, летевший в Антарктиду.В Афганистане от «Стрелы-2» был потерян как минимум один советский штурмовик Су-25.Ливийскими «Стрелами-2» в июле 1977 года, возможно, был сбит египетский МиГ-21, в мае 1978 года – французский «Ягуар». В то же время трофейной ливийской «Стрелой-2» в августе 1982 года чадцы сбили ливийский же штурмовик Су-22.В Анголе ПЗРК этого типа также стреляли в обе стороны. Трофейной «Стрелой-2» юаровцы сбили ангольский (кубинский) истребитель МиГ-23МЛ. С другой стороны кубинцы сбили из этих ПЗРК как минимум два юаровских штурмовика «Импала». В реальности результат их был значительно выше.В октябре 1986 года в Никарагуа был сбит «Стрелой-2» американский транспортный самолет С-123 с грузом для контрас. В 1990–1991 годах ВВС Сальвадора потеряли от «Стрел-2», полученных местными партизанами, три самолета (два О-2, один А-37) и четыре вертолета (два «Хьюз-500», два UH-1).Во время «Бури в пустыне» иракскими «Стрелами-2» сбиты один британский «Торнадо» (ZA392 или ZD791), один «ганшип» АС-130 ВВС США (69-6567), один AV-8В авиации морской пехоты США (162740). Во время второй иракской войны в январе 2006 года иракские боевики сбили этим ПЗРК боевой вертолет АН-64D «Апач» армейской авиации (03-05395).В августе 1995 года над Боснией сербской «Стрелой-2» (по другим данным – «Иглой») сбит французский бомбардировщик «Мираж-2000N» (бортовой номер 346).Наконец, в мае-июне 1997 года курды сбили «Стрелами-2» турецкие вертолеты AH-1W и AS532UL.Более современным советским ПЗРК, «Стреле-3», «Игле-1» и «Игле», не повезло, за ними почти не зафиксировано побед. На «Стрелу-3» записан лишь британский «Харриер» в Боснии в апреле 1994 года, на который также претендует, как было сказано выше, ЗРК «Квадрат». ПЗРК «Игла» «делит» со «Стрелой-2» вышеупомянутый «Мираж-2000N» № 346. Кроме того, на счет «Иглы» записаны F-16С (84-1390) ВВС США в Ираке в феврале 1991 года, два грузинских боевых вертолета Ми-24 и один штурмовик Су-25 в Абхазии в 1992–1993 годах и, увы, российский Ми-26 в Чечне в августе 2002 года (погибли 127 человек). Летом 2014 года из ПЗРК неясного типа над Донбассом, предположительно, были сбиты три штурмовика Су-25, один истребитель МиГ-29, один разведывательный самолет Ан-30, три ударных вертолета Ми-24 и два многоцелевых вертолета Ми-8 ВС Украины.Реально все советские/российские ПЗРК, включая «Стрелу-2», за счет войн в Ираке, Афганистане, Чечне, Абхазии, Нагорном Карабахе заведомо имеют на своем счету значительно больше побед.Из западных ПЗРК больше всего успехов у американского «Стингера». В Афганистане им сбито как минимум один штурмовик Су-25 ВВС СССР, один МиГ-21У ВВС Афганистана, советские транспортные самолеты Ан-26РТ и Ан-30, шесть боевых вертолетов Ми-24 и три транспортных Ми-8. Реальные успехи «Стингера» в этой войне в разы больше (например, только Ми-24 могло быть сбито до 30), хотя до общего результата «Стрелы-2» ему очень далеко.В Анголе юаровцы сбили «Стингерами» как минимум два МиГ-23МЛ.Англичане на Фолклендах этими ПЗРК уничтожили один аргентинский штурмовик «Пукара» и один транспортный вертолет SA330L.Более старый американский ПЗРК «Ред Ай» использовался израильтянами против ВВС Сирии. С его помощью было сбито семь сирийских Су-7 и МиГ-17 во время октябрьской войны и один МиГ-23БН в Ливане в 1982 году. Никарагуанские «контрас» сбили «Ред Аями» четыре вертолета Ми-8 правительственных войск в 80-е годы. Этим же ПЗРК было сбито несколько советских самолетов и вертолетов в Афганистане (возможно – до трех Ми-24), но конкретное соответствие их побед отсутствует.То же можно сказать про использование в Афганистане британских ПЗРК «Блоупайп». Поэтому на его счету лишь две точно установленные победы. Обе они достигнуты во время фолклендской войны, в которой этот ПЗРК использовался обеими сторонами. Англичане сбили им аргентинский штурмовик МВ339А, аргентинцы – английский истребитель «Харриер-GR3».«Свергнуть с пьедестала» С-75 и «Стрелу-2» удастся, только если в мире случится большая война. Правда, если она окажется ядерной, победителей в ней не будет ни в каком смысле. Если же это будет обычная война, то главными претендентами на «чемпионство» будут российские ЗРК. Не только из-за высоких ТТХ, но и из-за особенностей применения.Нельзя не отметить, что новой серьезнейшей проблемой ПВО становятся высокоскоростные малоразмерные высокоточные боеприпасы, которые исключительно сложно поразить именно из-за малых размеров и высокой скорости (особенно тяжело станет, если появятся гиперзвуковые боеприпасы). К тому же дальность этих боеприпасов постоянно растет, выводя носители, то есть самолеты, из зоны действия ПВО. Это делает положение ПВО откровенно безнадежным, ибо борьба с боеприпасами без возможности уничтожить носители заведомо проигрышна: рано или поздно это приведет к истощению боекомплекта ЗРК, после чего будут легко уничтожены как сами ЗРК, так и прикрываемые ими объекты.Еще одна не менее серьезная проблема – беспилотные летательные аппараты (БЛА). Как минимум это проблема потому, что их просто становится очень много, что еще более усугубляет проблему нехватки боекомплекта ЗРК. Гораздо хуже то, что значительная часть БЛА являются настолько малоразмерными, что никакие существующие средства ПВО не могут их ни обнаружить, ни тем более поразить, поскольку ни РЛС, ни ЗУР просто не рассчитаны на подобные цели.В этом плане очень показателен случай, произошедший в июле 2016 года. Чрезвычайно высокий уровень технической оснащенности и боевой подготовки личного состава ВС Израиля хорошо известен. Однако израильтяне ничего не смогли сделать с маленьким, тихоходным, невооруженным разведывательным российским БЛА, появившимся над северными районами Израиля. Сначала ракета «воздух-воздух» с истребителя F-16, а затем две ЗУР ЗРС «Пэтриот» прошли мимо, после чего БЛА беспрепятственно ушел в воздушное пространство Сирии.В связи с этими обстоятельствами критерии результативности и эффективности средств ПВО могут стать совершенно другими. Как и сами средства ПВО.