Нелетальное смарт-оружие КРЭТ

Российский авиационный комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Хибины» стал известен даже домохозяйкам после случая с зашедшим в Черное море американским эсминцем «Дональд Кук». Коротко напомним суть дела.15 апреля 2014 года один из интернет-сайтов в разделе «Домыслы» опубликовал статью «Хибины» против «Иджис» или Что так сильно испугало Пентагон?». Автор рассказал об облете Су-24, имеющем комплекс «Хибины», боевого корабля США «Дональд Кук», который находился в Черном море. Работа аппаратуры на борту эсминца была напрочь подавлена комплексом «Хибины», что обезоружило корабль.Статья позже была удалена с сайта как некорректная. Российские военные все же признали: облет был, наш самолет не совершал никаких враждебных действий, комплекс «Хибины» на самолеты Су-24 не устанавливается. Последнее – спорный вопрос. Хотя бы потому, что макет Су-24М с контейнером аппаратуры радиоэлектронного противодействия КС-418 выставлялся на одном из авиасалонов МАКС.Реальность произошедшего косвенно подтвердил официальный представитель Пентагона, назвав действия пилота Су-24 провокационными. По его мнению, российский самолет, судя по всему, не имел на своем борту боевого вооружения, однако 12 раз прошел вблизи корабля ВМС США. Собственно, нет ничего странного, что далеко не новый фронтовой бомбардировщик без оружия прошел несколько раз вблизи новейшего, вооруженного до зубов средствами ПВО эсминца США. Такие облеты кораблей были раньше практически при каждой встрече вероятных противников.После инцидента, как сообщали СМИ, 27 человек экипажа «Дональда Кука» написали рапорты об увольнении. В заявлении Пентагона, кстати, утверждалось, что действия российского Су-24 деморализовали экипаж корабля. По мнению многих военных экспертов, причина – в использовании нашим бомбардировщиком комплекса «Хибины». А деморализовало американский экипаж собственное бессилие. По мнению экспертов, эсминец издали засек подход Су-24, привел оружие в состояние готовности к применению. И вдруг все его экраны погасли – так внезапно гаснет экран мобильного телефона. Система «Иджис» не работала. Экраны ожили, когда «сушка» ушла к российскому берегу.Скептики утверждают, что Су-24 не мог обездвижить эсминец по причине нехватки мощности помех, что случившееся – результат работы с берега другого комплекса – «Красуха-4». Но так или иначе, осадок остался. Причина, видимо, в том, что и российские военные, и создатели «Хибин» поскромничали, опасаясь «международного скандала».И еще один вывод из случившегося: оружие нелетального действия, каким является комплекс «Хибины», или, по-другому, смарт-оружие, по своей эффективности вполне может сравниться с оружием разрушения.Как говорят разработчики комплекса, он предназначен для радиопеленгации зондирующего сигнала источника облучения с последующей подменой параметров сигнала. То есть после приема излучения радара самолета или системы ПВО противника этот сигнал с помощью специальной аппаратуры искажается до неузнаваемости. В результате получивший его противник остается в недоумении: что же с «этим» делать? В итоге самолет – носитель КРЭП будет замечен с большим запозданием, если вообще замечен, так как он будет замаскирован на фоне ложных целей. Противник столкнется с большими затруднениями с определением расстояния до цели, его скорости и углового положения.Комплекс обеспечивает индивидуальную защиту самолетов от ракетных атак вражеских истребителей и наземных средств ПВО, создавая вокруг самолета защитное радиоэлектронное поле, в результате РЛС и управляемые ракеты теряют цель. Наши самолеты становятся невидимыми для противника. Технология реализации этого состоит в том, что, получив аналоговый СВЧ-сигнал от цели, комплекс РЭБ переводит его в цифровую форму, обрабатывает, «наделяет» помеховой модуляцией, вновь переводит в аналоговую форму и излучает в направлении цели – оружие противника «ослеплено».Комплексом «Хибины» оснащаются самолеты фронтовой авиации ВКС. По составу оборудования и аппаратуры, решаемым задачам и эффективности применения он превосходит практически все средства РЭБ, находящиеся на вооружении многих иностранных государств.А теперь немного истории. Работа по созданию прототипа КРЭП «Хибины» начались в Калужском научно-исследовательском радиотехническом институте (КНИРТИ входит в КРЭТ. – «НВО») в конце 80-х годов. Первые образцы «Хибин» по массогабаритным параметрам не подходили для установки на самолет, но КНИРТИ наладило тесное сотрудничество с КБ Сухого, в результате проблема была решена. В 1990 году первый образец «Хибин» прошел приемо-сдаточные испытания, но развал СССР, сокращение финансирования военных разработок значительно замедлили ход ОКР.Первый полет самолета с комплексом радиоэлектронного противодействия «Хибины» был совершен лишь в январе 1995 года.Помимо комплекса радиоэлектронного противодействия индивидуальной защиты создавался наращиваемый дополнительный состав «Хибин» в подвесных контейнерах для групповой защиты самолетов. В настоящее время КНИРТИ освоило серийное производство данных средств защиты и осуществляет их поставку в Минобороны России.Участвующие с 2014 года в операции ВКС России в Сирии самолеты оборудованы комплексами «Хибины» и «Хибины-М». В их состав входят системы радиотехнической разведки и постановки активных помех. Разработана и экспортная модификация комплекса «Хибины» – САП. Аппаратура комплекса «Хибины» устанавливается в контейнерах на концах крыльев, а также в закабинном отсеке.Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) официально заявлял, что самолеты российских ВКС массово оснащаются новейшими комплексами «Хибины»: на Су-34 устанавливаются средства индивидуальной и групповой защиты, на новейшем Су-35 и Су-27СМ3 устанавливается комплекс «Хибины-М». Именно в таком варианте Россия предлагает на экспорт самые современные средства РЭБ, «обкатанные» в боевых условиях в Сирии.В презентации авиационного комплекса индивидуальной защиты «Хибины-М», подготовленной концерном «Радиоэлектронные технологии» к МАКС-2017, говорится о назначении аппаратуры: обеспечение индивидуальной защиты самолетов Су-35 и Су-27СМ3 от атак авиационных ракетных комплексов перехвата и средств ПВО. Типы подавляемых объектов: бортовые РЛС самолетов F-14, F-22, F-35, «Рафаль», ЗРК «Пэтриот», TLVS, SAMP, управляемые ракеты AMRAAM. Вероятность срыва атаки оценивается на уровне не менее 0,9.Каждое изделие, выпускаемое АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», по-своему уникально и неповторимо. В них соединены самые высокие научно-технические достижения российского ВПК. Среди основных отечественных производителей средств РЭБ безусловно лидирует КРЭТ. Его доля на рынке – до 60%. Средствами и комплексами РЭБ, разработанными концерном, оснащаются самолеты Су-25, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С, Ил-76, Ил-78, Ил-96, Ту-214, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28, Ми-35 и Ка-52, надводные корабли проектов 1144, 1164, 1155, 956, 11540, 22350, 20380, 21631.Наиболее благоприятная для концерна ситуация складывается на рынке авиационных комплексов и средств РЭБ. Это объясняется ростом спроса на эти средства в мире. Условия диктует и ожидаемый рост поставок российских летательных аппаратов, а также увеличение доли летательных аппаратов, поставляемых со средствами РЭБ индивидуальной и групповой защиты. Кроме того, ожидается, что иностранные государства будут закупать средства РЭБ при модернизации собственного парка самолетов и вертолетов российского производства.