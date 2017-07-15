Нардеп ВРУ Дейдей отправлен в госпиталь Днепропетровска после ранения на Донбассе

Всего за прошедшую неделю противник 251 раз нарушил режим прекращения огня, и применил по территории Донецкой Народной Республики 556 артиллерийских, танковых снарядов и мин.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган накануне сообщила в Фейсбуке о том, что в районе конфликта на Донбассе осколочное ранение получил депутат Верховной рады Евгений Дейдей. Ранение, как утверждается, получено в районе промзоны Авдеевки. Дейдея в срочном порядке госпитализировали, перевезя в Днепропетровск.В госпитале была проведена операция. Из тела украинского народного избранника был извлечён осколок. Заявлено, что это осколок боеприпаса калибра 82 мм.Известно, что нардеп Дейдей входит во фракцию «Народного фронта» Украины (партия, созданная Аваковым и Яценюком). Рейтинг «НФУ» на сегодняшний день находится на уровне статистической погрешности.В ВРУ ранее требовали снять неприкосновенность с Дейдея, так как он и несколько других украинских «народных избранников» подозреваются в крупной финансовой афере.По некоторым данным, депутат Дейдей отправился на Донбасс с целью возможного пересечения линии соприкосновения. Депутат, как сообщается, осознавал, что в итоге депутатская неприкосновенность может быть снята и на основании обвинений ему грозит до 10 лет тюрьмы на Украине.Другие источники эту версию опровергают, заявляя, что нардеп Дейдей занимается кураторском одного из нацбатов, усилия которого использует для своей фактической защиты от уголовного преследования.На этом фоне командование НМ ДНР сообщает о числе нарушений режима прекращения огня за сутки украинскими силовиками. ДАН приводит заявление Эдуарда Басурина: