09:54 15 июля

Нардеп ВРУ Дейдей отправлен в госпиталь Днепропетровска после ранения на Донбассе

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган накануне сообщила в Фейсбуке о том, что в районе конфликта на Донбассе осколочное ранение получил депутат Верховной рады Евгений Дейдей. Ранение, как утверждается, получено в районе промзоны Авдеевки. Дейдея в срочном порядке госпитализировали, перевезя в Днепропетровск.

В госпитале была проведена операция. Из тела украинского народного избранника был извлечён осколок. Заявлено, что это осколок боеприпаса калибра 82 мм.

Известно, что нардеп Дейдей входит во фракцию «Народного фронта» Украины (партия, созданная Аваковым и Яценюком). Рейтинг «НФУ» на сегодняшний день находится на уровне статистической погрешности.


В ВРУ ранее требовали снять неприкосновенность с Дейдея, так как он и несколько других украинских «народных избранников» подозреваются в крупной финансовой афере.

Нардеп ВРУ Дейдей отправлен в госпиталь Днепропетровска после ранения на Донбассе


По некоторым данным, депутат Дейдей отправился на Донбасс с целью возможного пересечения линии соприкосновения. Депутат, как сообщается, осознавал, что в итоге депутатская неприкосновенность может быть снята и на основании обвинений ему грозит до 10 лет тюрьмы на Украине.

Другие источники эту версию опровергают, заявляя, что нардеп Дейдей занимается кураторском одного из нацбатов, усилия которого использует для своей фактической защиты от уголовного преследования.

На этом фоне командование НМ ДНР сообщает о числе нарушений режима прекращения огня за сутки украинскими силовиками.



ДАН приводит заявление Эдуарда Басурина:
Всего за прошедшую неделю противник 251 раз нарушил режим прекращения огня, и применил по территории Донецкой Народной Республики 556 артиллерийских, танковых снарядов и мин.

Использованы фотографии: Фейсбук/Дейдей
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Комментарии 20

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:11
    В ВРУ ранее требовали снять неприкосновенность с Дейдея, так как он и несколько других украинских «народных избранников» подозреваются в крупной финансовой афере.


    Как своевременно из него осколок вынули...теперь неприкосновенность останется при нем...пострадал человек за ридну УКРАИНУ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Тралл Сегодня, 06:13
      Теперь на нардеповской дупе - шрам, полученный на авдеевских фронтах laughing
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 06:37
        Стреляли а спину или дупу?
        Цитата: Тралл
        Теперь на нардеповской дупе - шрам, полученный на авдеевских фронтах laughing
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 06:46
          В область дупы героя бил сепарский миномет "Молот" smile
          В футболе за подобное жёлтую карточку дают.

          Инсценировка на подобии сирийской химатаки.
          Тралл
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:13
      Жалею что не склеил гад ласты! am
      Изгоняющий либероидов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:22
        Из тела украинского народного избранника был извлечён осколок.

        Из какой части тела интересно извлекли..? Как у Семенченко надеюсь.. wassat
        ОТДЕЛ
    3. vovanpain Сегодня, 06:17
      осколочное ранение получил депутат Верховной рады Евгений Дейдей.

      Ну да из жизни депутатов:-Падает в крыши кирпич и убивает пешехода. Народ вокруг:
      - Ну вот, время настало, на улицу не выйдешь, кругом кирпичи падают!
      Тут человек, склонившийся над трупом, вынимает у него из кармана документы, смотрит и говорит:
      - Граждане, это же депутат!
      Народ вокруг:
      - Ну вот, развелось этих депутатов, кирпичу уже некуда упасть! feel
      vovanpain
      1. п-к Опарышев Сегодня, 09:10
        Долго же посланцы из ВРУ,бегали за Дейдеем с миномётом и наконец попали в него.
        п-к Опарышев
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    осколочное ранение получил депутат Верховной рады Евгений Дейдей.
    ... поделом, однако bully
    a.s.zzz888
  3. Masya Masya Сегодня, 06:23
    В ВРУ ранее требовали снять неприкосновенность с Дейдея, так как он и несколько других украинских «народных избранников» подозреваются в крупной финансовой афере.

    сами убрать хотели... зараза, не получилось...
    Masya Masya
    1. Partyzan Сегодня, 06:38
      зараза, не получилось.
      вовремя отвезли в больничку, а если он, в благодарность, еще чевой и наговорит - во буде зрада laughing
      а вам love
      Partyzan
      1. Masya Masya Сегодня, 06:42
        Цитата: Partyzan
        а вам


        love
        Masya Masya
        1. Partyzan Сегодня, 06:46
          БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ С П А С И Б О love love love love
          Partyzan
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:49
          Мариночка love медведь "неправильный " lol -ни шапки -ушанки, lol ни балолайки lol ни автомата нету lol
          Изгоняющий либероидов
          1. Masya Masya Сегодня, 08:36

            так лучше? автомат само собой разумеется... laughing приветик! Витальевич love , на правах тезки, по отчеству, можно так называть? love
            Masya Masya
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:30
    Фамилия у него такая -типа дважды дова-лка wassat Два раза дай wassat
    Изгоняющий либероидов
  5. brasist Сегодня, 06:34
    Ещё один ради славы (получил ранение) в дупу . А можен оно совсем не осколочное а .....
    brasist
  6. злой партизан Сегодня, 07:56
    Самострел. 100% yes
    злой партизан
  7. 3vs Сегодня, 07:56
    Часом не в дупу ранение-то, как у одного депутата... laughing
    3vs
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 08:29
    Я не знаю политическую и другие деятельности данного украинец депутата ( со своими не всегда все ясно), но идея заложенная в данном инциденте неплохая... Может и наших десяток-другой на Донбасс отправим? Хоть там от них толк может выйти laughing
    Вождь краснокожих
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