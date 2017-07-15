09:54 15 июля

Пентагон объявил о ликвидации "афганского" главаря ИГИЛ

После сообщений о том, что в результате удара российских ВКС в районе сирийской Ракки был ликвидирован главарь террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ) Абу-Бакр аль-Багдади, американской «демократии» понадобился медийный пиар, чтобы указать на собственную значимость в борьбу с ИГИЛ (*). Медийный пиар коснулся Афганистана, за отсутствие стратегии по которому американское руководство раскритиковал сенатор Маккейн.

Так, пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт в ходе брифинга сообщила представителям СМИ о том, что в результате авиауадара в одной из афганских провинций был ликвидирован лидер ИГИЛ (*) в Афганистане, некий Абу Саид.

По словам Даны Вайт, кроме Абу Саида были ликвидированы и ещё несколько боевиков террористической организации.


Вайт:
Это позволило подорвать усилия группировки по расширению зоны своего влияния в Афганистане.


Представляющий американский контингент в Афганистане Билл Салливан уточнил, что «афганский главарь ИГИЛ» был уничтожен ударом с беспилотника.

Пентагон объявил о ликвидации "афганского" главаря ИГИЛ


Афганское информационное агентство «Пажвок» тем временем сообщает, что в провинции Парван в районе крупнейшей американской авиабазе в Афганистане, произошло нападение на натовскую колонну. В районе Баграма на пути следования колонны сработало взрывное устройство. Американское военное командование о числе жертв не сообщает, а ресурсы боевиков публикуют заявления о 6 погибших и не менее 10 раненых солдатах западного военного блока.

Использованы фотографии: Techcult.ru
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Комментарии 14

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:25
    Адвокаты Абу Саида подадут иск к пентохаузгону, ибо их клиент жив -здоров! wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Logall Сегодня, 06:32
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Адвокаты Абу Саида подадут иск к пентохаузгону, ибо их клиент жив -здоров! wassat

      Завидуют. Как так, не они Багдади убрали? Теперь будут вымышленных каждую неделю мочить...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 06:35
        Можете забрать себе...Труп.
        210окв
        1. Logall Сегодня, 06:38
          Цитата: 210окв
          Можете забрать себе...Труп.

          Аха! И шкуру неубитого медведя...
          Двусмысленно получилось...
          Logall
      2. Partyzan Сегодня, 06:42
        Завидуют. Как так, не они Багдади убрали
        не завидуют, они ж его взрастили, из тюрьмы выпустили, а злые русские его расходовали, абидна дв no
        Partyzan
        1. Logall Сегодня, 07:02
          Так они и Хусейна с Бенладеном взростили. Потом победили. Пропиарились!
          Постскриптум: Хотя Бенладен от старости умер...
          Logall
          1. Partyzan Сегодня, 07:07
            Постскриптум: Хотя Бенладен от старости умер...
            а кого ж тогда самые крутые бойцы замочили? recourse
            Partyzan
    2. vovanpain Сегодня, 07:27
      Ну надо же американам кого нибудь убить,после того как русские ликвидировали главаря бармалеев. laughing
      vovanpain
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:28
    В районе Баграма сработало взрывное устройство -жертв нету, ибо у пентахаузгона даже если заволить местность трупами американских вояк, в лучшем случае будет пара еле раненых, по сути поцарапанных на все тело осколками. ..
    Изгоняющий либероидов
  3. Masya Masya Сегодня, 06:33
    американской «демократии» понадобился медийный пиар, чтобы указать на собственную значимость

    а... пиписьками с нами меряются... lol
    Masya Masya
    1. Partyzan Сегодня, 06:44
      а... пиписьками с нами меряются.
      так Трамп же сказал = у него только руки маленькие laughing
      Partyzan
      1. Masya Masya Сегодня, 06:48
        Цитата: Partyzan
        так Трамп же сказал = у него только руки маленькие

        маленькие, но загребущиеееее.... wink
        Masya Masya
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:37
    некий Абу Саид.


    там этих АБУ САИДОВ....как в БРАЗИЛИИ диких обезьян...появится другой.
    Тот же ЛЕХА
  5. Satum Сегодня, 07:31
    Наверное этот' главарь" был из гражданскиз
    Satum
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