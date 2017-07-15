Пентагон объявил о ликвидации "афганского" главаря ИГИЛ

Это позволило подорвать усилия группировки по расширению зоны своего влияния в Афганистане.

После сообщений о том, что в результате удара российских ВКС в районе сирийской Ракки был ликвидирован главарь террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ) Абу-Бакр аль-Багдади, американской «демократии» понадобился медийный пиар, чтобы указать на собственную значимость в борьбу с ИГИЛ (*). Медийный пиар коснулся Афганистана, за отсутствие стратегии по которому американское руководство раскритиковал сенатор Маккейн.Так, пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт в ходе брифинга сообщила представителям СМИ о том, что в результате авиауадара в одной из афганских провинций был ликвидирован лидер ИГИЛ (*) в Афганистане, некий Абу Саид.По словам Даны Вайт, кроме Абу Саида были ликвидированы и ещё несколько боевиков террористической организации.Вайт:Представляющий американский контингент в Афганистане Билл Салливан уточнил, что «афганский главарь ИГИЛ» был уничтожен ударом с беспилотника.Афганское информационное агентство «Пажвок» тем временем сообщает, что в провинции Парван в районе крупнейшей американской авиабазе в Афганистане, произошло нападение на натовскую колонну. В районе Баграма на пути следования колонны сработало взрывное устройство. Американское военное командование о числе жертв не сообщает, а ресурсы боевиков публикуют заявления о 6 погибших и не менее 10 раненых солдатах западного военного блока.