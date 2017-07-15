09:54 15 июля

Весенняя призывная кампания в России завершена с рекордом по минимуму уклонистов

Завершилась весенняя призывная кампания 2017 года в Российской Федерации. По данным министерства обороны, на военную службу отправились 142 тысячи российских граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Очередное уточнение возраста приводится в связи с появляющимися в Сети слухами о том, что якобы призывной возраст собираются повысить. В Минобороны все подобные слухи отвергают, называя ложными. Не увеличится и срок службы по призыву, оставаясь на прежней планке - 12 месяцев.

Весенняя призывная кампания в России завершена с рекордом по минимуму уклонистов


Министерство обороны сообщает о том, что альтернативную гражданскую службу в кампанию весеннего призыва выбрали 395 человек. Всего «альтернативщиков» на сегодняшний день менее тысячи человек. В основном, служащие по альтернативному варианту работают в медицинских учреждениях, ухаживая за тяжело больными людьми, в отделениях почтовой связи курьерами, водителями и др.


Главное военное ведомство сообщило, что рекордно низким стало число так называемых уклонистов. В весеннюю кампанию текущего года таковых зафиксировано в районе 0,2% от общего числа призывников.

Весенняя кампания отметилась и важным новшеством. По её ходу отсрочка от военной службы предоставлялась студентам бюджетных мест образовательных организаций не только высшего, но и среднего профобразования на весь период обучения.

Для справки: ранее отсрочка для студентов СПО (ссузов) предоставлялась до достижения ими 20-летнего возраста.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 18

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  1. Тралл Сегодня, 07:17
    Эх, счас бы вернуть молодость и призывной возраст с "годной к строевой" печенью smile
    Тралл
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
      Да, нужно было вообще остаться на сверхсрочную , или поступать в Военное училище! soldier
      Изгоняющий либероидов
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:21
      Цитата: Тралл
      Эх, счас бы вернуть молодость и призывной возраст с "годной к строевой" печенью

      а так же почками, сердцем, желудком... в общем со всем ливером laughing
      ЛукичЪ
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:29
        Цитата: ЛукичЪ
        а так же почками, сердцем, желудком... в общем со всем ливером

        Кхе кхе..Это точно! Ну пусть служат Родине, лишь бы не было войны..Нельзя нам пока воевать!
        ОТДЕЛ
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:00
          Цитата: ОТДЕЛ
          .Нельзя нам пока воевать!

          да и не с кем. в здравом уме никто не дёрнется. пример сабакашвили у всех на слуху
          ЛукичЪ
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:08
            Цитата: ЛукичЪ
            Цитата: ОТДЕЛ
            .Нельзя нам пока воевать!

            да и не с кем. в здравом уме никто не дёрнется. пример сабакашвили у всех на слуху

            Да не скажи...Опять попробовать Россию на "зубок" желающих много..Когда русские воюют , кто то кончает жизнь самоубийством, а некоторые сказочно обогатятся.. Так что провокации идут постоянно! Надеюсь Россия не поддастся и выдержит все нападки спокойно и здраво!
            ОТДЕЛ
            1. ЛукичЪ Сегодня, 08:36
              Цитата: ОТДЕЛ
              Так что провокации идут постоянно!

              так то провокации. сабакашвили серьёзно при поддержке нато повоевать хотел
              ЛукичЪ
    3. сибиралт Сегодня, 08:57
      Нет "горячих" точек в России, вот и меньше уклонистов. К тому же, кормят лучше чем дома, порятнки не стирают, сапоги чистить не надо.
      сибиралт
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:23
    И все равно -год службы мало !Тем более что в армии сейчас нету тех нарядов что были в наши времена!Там по сути саноторий!
    Изгоняющий либероидов
  3. Владимирец Сегодня, 07:23
    "в отделениях почтовой связи курьерами, водителями "

    Я догадывался, что сотрудники "Почты России" отбывают срок. smile
    Владимирец
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:28
      Цитата: Владимирец
      Я догадывался, что сотрудники "Почты России" отбывают срок

      мне письмо с работы шло 3 месяца. от работы до почты метров 200. от почты до моего дома метров 250. никак не посчитаю с какой скоростью двигалось письмо. по моему таких скоростей не бывает laughing
      ЛукичЪ
    2. злой партизан Сегодня, 07:41
      Цитата: Владимирец
      Я догадывался, что сотрудники "Почты России" отбывают срок.

      Ага. Причём без права переписки... sad
      Привет, расхититель природных богатств Родины! drinks
      злой партизан
      1. Владимирец Сегодня, 07:43
        Цитата: злой партизан
        Причём без права переписки

        А чего им писать? Они знают, что всё равно ничего не дойдет. yes Привет, недобрый лесной брат. drinks
        Владимирец
  4. DPN Сегодня, 07:40
    Причина то простая ,есть им дома не чего поэтому и бегут в армию,а там вдруг повезёт поест вдоволь хотя бы год от естся ,а то на гражданке на 10 -15 тысяч можно только диету на дистрофию соблюдать.
    DPN
    1. ando_bor Сегодня, 07:57
      Цитата: DPN
      есть им дома не чего поэтому и бегут в армию

      А ты случайно не украинец, - очень много украинцев троллями за американские деньги в русскоязычной сети работают, украинцы очень дешевые, на Украине другой работы нет, жрать нечего, зарплаты, пенсии в 3-4 раза ниже российских.
      ando_bor
      1. DPN Сегодня, 08:04
        Да нет, ЕФРЕЙТОР СОВЕТСКОЙ АРМИИ,сейчас в деревни живу ,а не в стольном граде и зарплаты 10-15 это мистика а реальность. Живёшь лучше но что же удачи.
        DPN
    2. Владимирец Сегодня, 08:02
      Цитата: DPN
      от естся

      А это что за неологизм? what
      Владимирец
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:59
    Да это вообще сейчас армия - считай спортлагерь с военным уклоном. За год только и успеешь жирок гражданский стрясти да "службу понять" хоть чуть. Ну и решить, хочешь "на контракт" или нет... Стрелять, бегать марш-броски, штурм-полоса, метание боевых гранат, обкатка танками, вождение "брони", учения, стрельба боевыми ... Эх, до сих пор шерсть на загривке топорщится...
    На гражданке таких приклечений не бывает. А если и парни неплохие попадутся - так ведь друзья НА ВСЮ ЖИЗНЬ! СОСЛУЖИВЦЫ.
    Горный стрелок
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