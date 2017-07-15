Весенняя призывная кампания в России завершена с рекордом по минимуму уклонистов
Завершилась весенняя призывная кампания 2017 года в Российской Федерации. По данным министерства обороны, на военную службу отправились 142 тысячи российских граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Очередное уточнение возраста приводится в связи с появляющимися в Сети слухами о том, что якобы призывной возраст собираются повысить. В Минобороны все подобные слухи отвергают, называя ложными. Не увеличится и срок службы по призыву, оставаясь на прежней планке - 12 месяцев.
Министерство обороны сообщает о том, что альтернативную гражданскую службу в кампанию весеннего призыва выбрали 395 человек. Всего «альтернативщиков» на сегодняшний день менее тысячи человек. В основном, служащие по альтернативному варианту работают в медицинских учреждениях, ухаживая за тяжело больными людьми, в отделениях почтовой связи курьерами, водителями и др.
Главное военное ведомство сообщило, что рекордно низким стало число так называемых уклонистов. В весеннюю кампанию текущего года таковых зафиксировано в районе 0,2% от общего числа призывников.
Весенняя кампания отметилась и важным новшеством. По её ходу отсрочка от военной службы предоставлялась студентам бюджетных мест образовательных организаций не только высшего, но и среднего профобразования на весь период обучения.
Для справки: ранее отсрочка для студентов СПО (ссузов) предоставлялась до достижения ими 20-летнего возраста.
Министерство обороны сообщает о том, что альтернативную гражданскую службу в кампанию весеннего призыва выбрали 395 человек. Всего «альтернативщиков» на сегодняшний день менее тысячи человек. В основном, служащие по альтернативному варианту работают в медицинских учреждениях, ухаживая за тяжело больными людьми, в отделениях почтовой связи курьерами, водителями и др.
Главное военное ведомство сообщило, что рекордно низким стало число так называемых уклонистов. В весеннюю кампанию текущего года таковых зафиксировано в районе 0,2% от общего числа призывников.
Весенняя кампания отметилась и важным новшеством. По её ходу отсрочка от военной службы предоставлялась студентам бюджетных мест образовательных организаций не только высшего, но и среднего профобразования на весь период обучения.
Для справки: ранее отсрочка для студентов СПО (ссузов) предоставлялась до достижения ими 20-летнего возраста.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти