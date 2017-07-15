Кадыров: Америка знает, что я готов отдать жизнь за Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью корреспонденту североамериканского канала HBO . В большей степени западных журналистов, как выяснилось в ходе интервью, интересовал вопрос «притеснения представителей сексуальных меньшинств» в Чечне. Когда Кадыров услышал такого рода вопрос в свой адрес, глава Чечни рассмеялся, заявив буквально следующее:
По словам Кадырова, такого рода вопросы являются одним из инструментов по оказанию попыток давления на Российскую Федерацию. Глава Чечни отметил, что политика направлена против России и российского руководства.
Кадыров:
После этого западные журналисты поинтересовались у Кадырова, считает ли он США врагом России.
Кадыров:
Эти заявления Кадырова в США посчитали чуть ли не вызовом и «доказательством готовности использования ядерного оружия Россией».
Это ерунда, у нас таких людей нет. Нету у нас геев! Если есть - заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас.
По словам Кадырова, такого рода вопросы являются одним из инструментов по оказанию попыток давления на Российскую Федерацию. Глава Чечни отметил, что политика направлена против России и российского руководства.
Кадыров:
Америка ведёт политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится.
После этого западные журналисты поинтересовались у Кадырова, считает ли он США врагом России.
Кадыров:
Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. А у нас сильное государство, ядерная держава.
Эти заявления Кадырова в США посчитали чуть ли не вызовом и «доказательством готовности использования ядерного оружия Россией».
Использованы фотографии: Твиттер
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