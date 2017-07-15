09:54 15 июля

Кадыров: Америка знает, что я готов отдать жизнь за Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью корреспонденту североамериканского канала HBO . В большей степени западных журналистов, как выяснилось в ходе интервью, интересовал вопрос «притеснения представителей сексуальных меньшинств» в Чечне. Когда Кадыров услышал такого рода вопрос в свой адрес, глава Чечни рассмеялся, заявив буквально следующее:
Это ерунда, у нас таких людей нет. Нету у нас геев! Если есть - заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас.


Кадыров: Америка знает, что я готов отдать жизнь за Россию


По словам Кадырова, такого рода вопросы являются одним из инструментов по оказанию попыток давления на Российскую Федерацию. Глава Чечни отметил, что политика направлена против России и российского руководства.


Кадыров:
Америка ведёт политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится.


После этого западные журналисты поинтересовались у Кадырова, считает ли он США врагом России.
Кадыров:
Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. А у нас сильное государство, ядерная держава.


Эти заявления Кадырова в США посчитали чуть ли не вызовом и «доказательством готовности использования ядерного оружия Россией».

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 41

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  1. Владимирец Сегодня, 07:52
    "Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. А у нас сильное государство, ядерная держава."

    Жжет. laughing
    Владимирец
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:55
      Браво Рамзан! Правду матку сказал в глаза журналюгам ...Так оно и есть на самом деле !
      ОТДЕЛ
      1. Partyzan Сегодня, 08:02
        Правду матку сказал в глаза журналюгам ..
        Кадыров еще та сволочь, но то что он предан России - это правда, и ему респект hi
        Partyzan
    2. 210окв Сегодня, 08:02
      Жириновский тоже "жжет"...Иногда.Только его за клоуна держат..
      210окв
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:07
        Цитата: 210окв
        Жириновский тоже "жжет"...Иногда.Только его за клоуна держат..

        есть разница?
        ЛукичЪ
        1. Partyzan Сегодня, 08:17
          кадыров не по воронам стрелял
          Partyzan
      2. dauria Сегодня, 08:08
        и что у меня хорошая армия


        Офигеть...в России две армии. laughing Да ещё Росгвардия. Берегись, планета. wassat
        dauria
      3. Вас Влад Сегодня, 08:11
        Цитата: 210окв
        Жириновский тоже "жжет"...Иногда.Только его за клоуна держат..

        Жириновскому ещё патриотизму поучится надо у Кадырова!А то он напоминает девушку одной из древнейших профессий.
        Вас Влад
      4. vovanpain Сегодня, 08:26
        Цитата: 210окв
        Жириновский тоже "жжет"...Иногда.Только его за клоуна держат..

        Жирик зажигает в телевизоре. fellow А Кадыров,как к нему бы кто не относился,но он держит южный форпост России. yes
        vovanpain
        1. наблюдательный парень Сегодня, 08:29
          Цитата: vovanpain
          А Кадыров,как к нему бы кто не относился,но он держит южный форпост России. yes

          А чего не держать-то.Пока лавешка идёт из белокаменной можно себя позиционировать опупенным патриотом.
          наблюдательный парень
          1. vovanpain Сегодня, 08:31
            Цитата: наблюдательный парень
            Пока лавешка идёт из белокаменной можно себя позиционировать опупенным патриотом.

            Ну и много пришло? fellow
            vovanpain
            1. Лганхи Сегодня, 08:53
              Грозный-Сити один чего стоит. Хотя я вполне понимаю тактику и стратегию Мудрейшего. Вряд-ли нынешняя чеченская молодежь, привыкшая к унитазам, горячей воде из крана и интернету, ломанется в леса и горы партизанить. Это в 90-х чеченцы массово шли в банды, так как особой разницы между жизнью в ауле без удобств и жизнью в лагере боевиков не было.
              Лганхи
            2. Vadivak Сегодня, 08:59
              Цитата: vovanpain
              Ну и много пришло

              Горящим газом улицы вообще-то освещали, а так после войны вбухано 112 млрд. руб решили урезать и .......
              Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином вариант проекта бюджета. Если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства.

              Рамзан Кадыров, глава Чечни


              . В соответствии с бюджетом , в 2017 году Чеченская республика получит 24 млрд, руб.
              Vadivak
            3. наблюдательный парень Сегодня, 09:19
              Цитата: vovanpain
              Цитата: наблюдательный парень
              Пока лавешка идёт из белокаменной можно себя позиционировать опупенным патриотом.

              Ну и много пришло? fellow

              Ну так конечно.Он себе хоромы для проживания царские построил.Хватило бы штук 10 аулов под ключ возвести.Эва как.Это что касается мелочей.
              наблюдательный парень
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:01
          Привет , братишка ! hi drinks Рамзан , конечно , отжёг отменно . good Вот этот момент заслуживает особого внимания :
          Кадыров:
          Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. А у нас сильное государство, ядерная держава.


          Эти заявления Кадырова в США посчитали чуть ли не вызовом и «доказательством готовности использования ядерного оружия Россией».

          Вот для чего было нужно это интервью - выдернуть слова из контекста и опять выставить Россию "мировым злом и агрессором" . А то , что Россия готова к использованию ЯО это и ежу понятно , иначе матрасы уже давно бы повторили Хиросиму на нашей территории - достаточно вспомнить их планы "Дропшот" и "Троян" .
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 09:38
            Цитата: bouncyhunter
            Вот для чего было нужно это интервью - выдернуть слова из контекста и опять выставить Россию "мировым злом и агрессором"

            Здрав Будь drinks hi братка,чего то я покопался в инете,не нашел пока полное интервью,интересно полностью послушать ЧТО именно сказал Кадыров.А новости,не только тут,а во всем мире подаются так,как выгодно кому то.Вот накопал немного[media=http://https://youtu.be/6ouhSlcYr0Q
            ]
            vovanpain
    3. сибиралт Сегодня, 08:59
      Да что там Америка! О нем и на Марсе все знают. bully
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:12
    А молодец Рамзан. И спецназ у него неплохой. И сам форму держит... А права геев в Чечне - ну, может они там и есть, но прятаться им надо ТЩАТЕЛЬНО.
    Горный стрелок
    1. Владимирец Сегодня, 08:20
      Цитата: Горный стрелок
      может они там и есть

      Есть там геи, КТО же не просто так проводится. yes
      Владимирец
      1. Вас Влад Сегодня, 08:35
        Цитата: Владимирец
        Есть там геи, КТО же не просто так проводится.

        Только тщательней, тщательней их приходится искать,что бы показать как их права нарушаются!А то что нарушаются в этом цивилизованная мировая общественность не сомневается,ведь у них уже давно можно с животными в брак вступать,во как belay
        Вас Влад
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:19
    А как у нас дела с чеченской диаспорой в сша? recourse Нужно иметь там очень и очень большую диаспору -на всякий случай. ...
    Изгоняющий либероидов
  4. Лганхи Сегодня, 08:25
    Интересно, это он притворяется или на самом деле он так думает? В принципе, когда он убил первого русского, ему было 16 лет, совсем еще пацан был. А потом с возрастом поумнел и может, действительно поменял взгляды.
    Лганхи
    1. 0255 Сегодня, 09:27
      Цитата: Лганхи
      В принципе, когда он убил первого русского, ему было 16 лет, совсем еще пацан был.
      А потом с возрастом поумнел и может, действительно поменял взгляды.

      и что, это нормально - в 16 лет убить человека за то что он русский?
      0255
      1. Лганхи Сегодня, 09:28
        Ненормально. Но можно снисхождение по возрасту, как и делают в судах. Я в 16 лет и сейчас - совсем разные люди.
        Лганхи
        1. 0255 Сегодня, 09:53
          Цитата: Лганхи
          Ненормально. Но можно снисхождение по возрасту, как и делают в судах

          Ладно бы Кадырову снизили срок. Но он вообще не понёс ответственности за убийства русских, плюс получил звание героя России и пост главы Чечни.
          Цитата: Лганхи
          Я в 16 лет и сейчас - совсем разные люди.

          Но вы же не убивали в этом возрасте. Одно дело просто хулиганить в 16 лет, другое - убить человека. Адекватный человек с детства будет ценить человеческую жизнь.
          0255
  5. Вадим Ганеев Сегодня, 08:29
    Да это все просто лозунги, раслабьтесь.
    Вадим Ганеев
  6. RUS96 Сегодня, 08:37
    ...............
    RUS96
    1. наблюдательный парень Сегодня, 09:21
      Правильно подчеркнули.Хорошая памятка для местных кадыровофилов.Хлебнём мы с ним ещё дерьма.Как пить дать.
      наблюдательный парень
  7. Гардамир Сегодня, 08:48
    К примеру стану я завтра президентом и попрошу Аллаха посылать не только в Чечню. Не изменит ли своё мнение о России Кадыров? Как не известно, кроме кадыровского, в Чечне есть ещё один тейп не менее многочисленный.
    Гардамир
    1. Лганхи Сегодня, 09:02
      Был такой тейп: Яндарбиевы и Ямадаевы. Но те совсем берега потеряли и были уничтожены.
      Лганхи
    2. vovanpain Сегодня, 09:17
      Цитата: Гардамир
      К примеру стану я завтра президентом

      Леонид,что угодно и как угодно,но только не президентом. sad
      vovanpain
  8. Altona Сегодня, 08:49
    и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать.
    ------------------
    Я в шоке. belay
    Altona
  9. Masya Masya Сегодня, 08:51
    Эти заявления Кадырова в США посчитали чуть ли не вызовом и «доказательством готовности использования ядерного оружия Россией».

    вот нравится мне Кадыров! сказал как отрезал и на место поставил всякую шваль...
    Masya Masya
    1. 0255 Сегодня, 09:24
      Цитата: Masya Masya
      вот нравится мне Кадыров! сказал как отрезал и на место поставил всякую шваль...

      А если бы вы к нему попали в плен в Чечне в девяностых, как бы вам "понравился" такой "герой" России?
      0255
  10. Altona Сегодня, 08:53
    Цитата: Горный стрелок
    А права геев в Чечне - ну, может они там и есть, но прятаться им надо ТЩАТЕЛЬНО.

    --------------------------------
    Чеченский гей-это видимо как инопланетянин, как американский коммунист, редкое явление. Если такие в Чечне есть, то их надо наоборот, показать, правда отселив куда-нибудь. А вообще, речь наверное шла об одном транссексуале из Дагестана, который хотел выйти замуж, любовь там у них была и все такое. Стал женщиной, сделал операцию по смене пола, пил гормоны, сделал сиськи. И его убили, в общем. Дикие нравы.
    P.S. Я думаю, что после этого интервью, Кадыров кого-нибудь назначит быть геями. laughing
    Altona
  11. 0255 Сегодня, 09:12
    А в девяностые он при поддержке США резал русских, воевал против федеральных войск - смотрю этого уже почти никто из местных комментаторов не помнит?
    0255
    1. Лганхи Сегодня, 09:27
      Ему тогда было 16 лет, оболваненный пацан. Позднее вырос и поумнел, сделал выводы.
      Лганхи
      1. 0255 Сегодня, 09:33
        Цитата: Лганхи
        Ему тогда было 16 лет, оболваненный пацан.

        Убийство нельзя оправдывать возрастом, в 16 лет согласно УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Давайте тогда всех 16-летних убийц оправдывать
        0255
    2. soroKING Сегодня, 09:36
      он тогда молодой был глюпый...
      у меня знакомый есть ОМОНовец, сейчас пенсионер, он его в плен брал, ему тогда было лет 15-16
      он рассказывал: Рамзан в ногах валялся, плакал, дяденька не убивайте...
      говорит: зря не пристрелил гадёныша, а я ему: он же сейчас хороший, а он: не верю я ему... request
      soroKING
      1. Черный_Ватник Сегодня, 09:47
        Кадырову было 15 лет в 1991 году... ну это я так, к слову)
        Черный_Ватник
  12. Черный_Ватник Сегодня, 09:25
    "у меня хорошая армия"
    Черный_Ватник
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