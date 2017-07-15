Кадыров: Америка знает, что я готов отдать жизнь за Россию

Это ерунда, у нас таких людей нет. Нету у нас геев! Если есть - заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас.

Америка ведёт политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится.

Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. А у нас сильное государство, ядерная держава.