Подробности о нападении на туристов в Хургаде

Это молодой человек высокого роста лет 25-ти. Он выбежал из отеля на пляж с окровавленным ножом. Потом позвонил кому-то по телефону, вошёл в море и поплыл. Его попытался остановить катер береговой охраны. Он развернулся и снова выбежал на пляж, где его скрутили сотрудники охраны отеля.

Спустя несколько часов после нападения на отель в египетском курортном городе Хургада приходят уточнения по поводу террористического акта. Если изначально было заявлено, что в результате нападения погибли двое украинских туристов, то теперь выяснилось, что погибшими были граждане Германии. Служба безопасности Египта сообщает о том, что среди раненых – граждане Чехии, Армении и России. Называется имя пострадавшей россиянки. Это Елена Михайленко. Известно, что она находится в больнице, угроз для жизни россиянки нет.Украинское диппредставительство в Египте заявляет, что украинских граждан среди погибших и раненых не было.Ещё одно уточнение касается самого нападения. Первоначальная информация говорила о том, что нападение произошло на пляже, причём террорист якобы приплыл с другого пляжа на площадку для прибрежного отдыха. Теперь выясняется, что нападавший осуществлял нападение в здании отеля.Из свидетельства очевидца:Египетское МВД сообщает о том, что напавший на постояльцев отеля имеет паспорт гражданина Египта. Ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности и не находился в поле деятельности спецслужб. Называется имя этого человека. Это 27-летний «студент» Абрель-Рахман Бадави из северной провинции Египта Кафар аш-Шейх. Он находится под арестом.