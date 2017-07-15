09:54 15 июля

Подробности о нападении на туристов в Хургаде

Спустя несколько часов после нападения на отель в египетском курортном городе Хургада приходят уточнения по поводу террористического акта. Если изначально было заявлено, что в результате нападения погибли двое украинских туристов, то теперь выяснилось, что погибшими были граждане Германии. Служба безопасности Египта сообщает о том, что среди раненых – граждане Чехии, Армении и России. Называется имя пострадавшей россиянки. Это Елена Михайленко. Известно, что она находится в больнице, угроз для жизни россиянки нет.

Украинское диппредставительство в Египте заявляет, что украинских граждан среди погибших и раненых не было.

Ещё одно уточнение касается самого нападения. Первоначальная информация говорила о том, что нападение произошло на пляже, причём террорист якобы приплыл с другого пляжа на площадку для прибрежного отдыха. Теперь выясняется, что нападавший осуществлял нападение в здании отеля.


Подробности о нападении на туристов в Хургаде


Из свидетельства очевидца:
Это молодой человек высокого роста лет 25-ти. Он выбежал из отеля на пляж с окровавленным ножом. Потом позвонил кому-то по телефону, вошёл в море и поплыл. Его попытался остановить катер береговой охраны. Он развернулся и снова выбежал на пляж, где его скрутили сотрудники охраны отеля.


Египетское МВД сообщает о том, что напавший на постояльцев отеля имеет паспорт гражданина Египта. Ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности и не находился в поле деятельности спецслужб. Называется имя этого человека. Это 27-летний «студент» Абрель-Рахман Бадави из северной провинции Египта Кафар аш-Шейх. Он находится под арестом.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 23

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  1. Altona Сегодня, 08:58
    И всё равно прутся в Египет и Турцию, и будут переться.
    Altona
    1. Vadivak Сегодня, 09:02
      Цитата: Altona
      И всё равно прутся в Египет и Турцию, и будут переться.

      Дык главное дешевле,
      Vadivak
      1. Logall Сегодня, 09:07
        Цитата: Vadivak
        Цитата: Altona
        И всё равно прутся в Египет и Турцию, и будут переться.

        Дык главное дешевле,

        Риски везде есть! Можно на работу в метро ехать и попасть...
        Logall
      2. 210окв Сегодня, 09:29
        На "халяву" и уксус сладок?В итоге получается все же дороже..Намного yes
        Цитата: Vadivak
        Цитата: Altona
        И всё равно прутся в Египет и Турцию, и будут переться.

        Дык главное дешевле,
        210окв
    2. faiver Сегодня, 09:08
      можно подумать на наших курортах безопасней....
      faiver
      1. Александр 3 Сегодня, 09:16
        Больные вирусом игил могут нарисоваться где угодно.
        Александр 3
      2. Sharky Сегодня, 09:18
        можно подумать на наших курортах безопасней....

        Думаю, что да. Не припомню, что бы у нас в Калининграде на Балтийском море что-то подобное случалось. И я никогда бы не поехал (и не поеду) отдыхать в Турцию/Египет/Тунис/Страны Персидского залива на отдых. В погоне за дешевым отдыхом люди подвергаются опасности (а сколько случаев было отравления дешёвым пойлом в той же Турции). Мне и дома хорошо.
        Мне всопинается одна дама в аэропорту, которая ждала багаж как и я и резко возмущалась, что видите ли в Турцию теперь не полетаешь отдохнуть. Это как раз было после событий со сбитием нашего Су-24. Я подумал, что бы она сказала, если бы в том самолёте её сын летел, то же бы возмущалась и власть поностила на чём свет стоит? Я уже больше из принципа не полечу в Турцию отдыхать. Видя таких наших граждан с такой позицией мне ингода хочется, что бы она полетела в Турцию и осталась там навсегда, раз там так хорошо.
        Sharky
        1. PN Сегодня, 09:51
          Дело не в цене, а в том, что это другая страна, другая культура, природа, и тд и тп. Не все едут за дешевым пойлом, некоторые едут посмотреть на другой мир. У вас узкое мышление.
          PN
      3. 210окв Сегодня, 09:30
        Да ну?ножами отдыхающих недоумки и отморозки религиозные не режут и не расстреливают.Да,тонут по синьке-бывает..
        Цитата: faiver
        можно подумать на наших курортах безопасней....
        210окв
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:12
      Цитата: Altona
      И всё равно прутся в Египет и Турцию, и будут переться.

      А нам русским по фигу...! У меня тетка едет в Турцию ..Женщина боевая и муж бывший мент (прошедший горячии точки) Не завидую террористам.. wassat
      ОТДЕЛ
    4. ЛукичЪ Сегодня, 09:24
      Цитата: Altona
      И всё равно прутся в Египет и Турцию, и будут переться.

      и чем Крым хуже?
      ЛукичЪ
    5. AwaZ Сегодня, 09:36
      Дак еще и в Абхазию прутся...
      AwaZ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:01
    Потом позвонил кому-то по телефону, вошёл в море и поплыл.
    дураков везде хватает... соболезнования потерпевшим ...
    a.s.zzz888
    1. Михаил HORNET Сегодня, 09:12
      А отечественных курортах ничуть не менее опасно, если не более. А про всякие Абхазии и речи нет.
      Ничто не мешает кстати носить с собой хороший складной нож, находясь на отдыхе
      Михаил HORNET
      1. ЛукичЪ Сегодня, 09:26
        Цитата: Михаил HORNET
        Ничто не мешает кстати носить с собой хороший складной нож,

        в плавках? не так поймут lol
        ЛукичЪ
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:14
      Привет , Сергей ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      дураков везде хватает...

      Уровень упоротости растёт , давно нужна "таблэтка" .
      Цитата: a.s.zzz888
      соболезнования потерпевшим ...

      Присоединяюсь .
      bouncyhunter
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:02
    Сумашедший...в последнее время их развелось как клопов недодавленых не только в ЕГИПТЕ ...
    Тот же ЛЕХА
  4. von schlosser Сегодня, 09:13
    Баба не дала и возможно даже послала-южная кровь,два трупа..
    von schlosser
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:15
    Типичная картина "европейского" теракта. Нож видимо для того, чтобы пострашнее было. Одно врему такие нападения с ножами стали "популярны" в Израиле. Но там спецназ и полиция как то "свели" эту проблему под корень...А египтяне - такие пофигисты, прости господи... Турки в этом плане куда жёстче.
    Горный стрелок
  6. APASUS Сегодня, 09:19
    Это еще хорошо что он не добрался до оружия,для Египта это совсем не проблема.А по сути дешевизна отдыха совсем не означает его безопасность.
    APASUS
    1. Михаил HORNET Сегодня, 09:24
      Так то ножом втихую (при умении им пользоваться, конечно) можно натворить ГОРАЗДО больше дел, чем с использованием огнестрельного оружия. По счастью эта простая истина не посещает головы этих идиотов
      Михаил HORNET
      1. APASUS Сегодня, 09:29
        Вам не приходило в голову что это публичная акция,если бы им нужны были жертвы подрывали самолеты ,железные дороги ,автобусы,кинотеатры
        APASUS
  7. Оператор Сегодня, 09:44
    Это же сколько надо было искурить египтянам, чтобы перепутать немцев с украинцами laughing
    Оператор
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