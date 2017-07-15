13:32 15 июля

Черноморский флот РФ готов встретить Порошенко "в Ялте"

Сегодня завершилась внезапная проверка боевой готовности на Черноморской флоте РФ. Напомним, что началась проверка 12 июля. В ходе маневров были задействованы не только корабли Черноморского флота, но и береговые комплексы. Информационное агентство «Интерфакс-АВН» приводит заявление официального представителя ЧФ РФ, начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота по базе в Севастополе, капитана 1-го ранга Вячеслав Трухачева:
В ходе проверки, начавшейся 12 июля, морские пехотинцы отработали действия по погрузке техники и личного состава в большие десантные корабли, экипажи минно-тральных кораблей ЧФ осуществили траление фарватеров на минно-опасных направлениях, корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям, а расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетных ударов по группировке кораблей условного противника.


В общей сложности, в ходе внезапной проверки ЧФ РФ были задействованы свыше 20 кораблей и судов обеспечения, около сотни единиц спецтехники береговых сил Черноморского флота.

Черноморский флот РФ готов встретить Порошенко "в Ялте"



По словам официального представителя ЧФ РФ, в настоящий момент силы флота, поднятые 12 июля по тревоге, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Внезапная проверка ЧФ РФ вызвала шквал критики со стороны Украины, в очередной раз объявившей о «милитаризации Крыма». Напомним, что в ходе саммита Украина-ЕС президент Порошенко заявил, что следующие саммиты «могут пройти в Донецке и Ялте».

И, можно констатировать, Ялта уже готова к приёму...

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 26

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  1. 210окв Сегодня, 10:09
    Постойте!Порошенко не в Ялту хотел..Он наверное имел в виду ...Кабак..Я думаю что ресторан с таким названием все же есть в руине..
    210окв
    1. avt Сегодня, 10:13
      Цитата: 210окв
      Постойте!Порошенко не в Ялту хотел..Он наверное имел в виду ...Кабак..

      Забухает в ,,Ялте " и будет телеграммы из кабака у Вашингтон и Брусель слать - ,,Я тчк Уже в Ялте тчк Шлите денег зпт отбатрачу зпт я их все прохохотал тчк".Ну уговорил - пусть едет...... в ,,Плакучую иву" bully
      avt
      1. san4es Сегодня, 10:34
        [quote=avt][quote=210окв].Ну уговорил - пусть едет...... в ,,Плакучую иву" bully [/quote]
        ...Уже в пути
        san4es
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:28
      Дима , привет ! hi А может , у Поросёнки после очередного вкушения ""огненной воды" взыграли Ымперские амбиции и он мечтает о "Ялтинской конференции" , где Украина , США и ЕС вместе будут решать передел России ? lol lol lol
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 10:39
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , привет ! hi А может , у Поросёнки после очередного вкушения ""огненной воды" взыграли Ымперские амбиции? lol lol lol

        ...Привет Паша!...Ему друг посоветовал
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
          Привет , Саня ! hi Я не понимаю , куда эти"зелёныеписи" смотрят ? Порось издевается над бедной белочкой ! lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:34
            Все белки Украины преданы своему Президенту.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
              Это потому что они уже не уходят и поставлены на довольствие ? lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:25
                Они уже вместе за столом харчуются и мечтают о Ялте и Донецке. laughing
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:34
                  Я так и думал . Забухали вместе с Педрой ... crying Вот же зверь Порось - животных спаивает ! lol
                  bouncyhunter
        2. ЛукичЪ Сегодня, 11:49
          Цитата: san4es
          ...Привет Паша!...Ему друг посоветовал

          а потом друзьям рассказал lol
          ЛукичЪ
      2. 210окв Сегодня, 12:02
        Паша hi !А что же произойдет в руине если в Левадийском дворце встретятся на переговорах В.Путин и руководители ЛДНР?Воплями тут уже не отделаешься..Пора вешаться..В Ялте решается судьба Европы..
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , привет ! hi А может , у Поросёнки после очередного вкушения ""огненной воды" взыграли Ымперские амбиции и он мечтает о "Ялтинской конференции" , где Украина , США и ЕС вместе будут решать передел России ? lol lol lol
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:21
          Цитата: 210окв
          А что же произойдет в руине если в Левадийском дворце встретятся на переговорах В.Путин и руководители ЛДНР?

          Это будет хар-р-роший удар по фаберже не только райхсшоколаттенфюреру , но и его хозяевам ! good
          Цитата: 210окв
          Воплями тут уже не отделаешься..Пора вешаться.

          Дим , если вдруг на такое зрелище билеты будут продавать - бери и на меня ! drinks
          bouncyhunter
      3. Tusv Сегодня, 12:43
        Цитата: bouncyhunter
        А может , у Поросёнки после очередного вкушения ""огненной воды" взыграли Ымперские амбиции и он мечтает о "Ялтинской конференции" , где Украина , США и ЕС вместе будут решать передел России ?

        Я честна За такие такие конференции в Ялте. Даешь Ымперские встречи в верхах под присмотром Вежливых зеленых людей и не очень вежливых людей в Тельниках bully
        Tusv
  2. Горный стрелок Сегодня, 10:22
    Ну, парад в Севастополе тоже все помнят? Этих остолопов уже вообще никто не слушает... Поляки, венгры и румыны готовятся "свои" кусочки "оторвать", и никакое НАТО им не указ. Потом придумают "отмазку". А лохлы с ними взасос!
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 10:27
      Гитлеровцы тоже хотели пройти парадом по Красной площади..Через три года прогнали по Тверской как стадо..
      210окв
      1. Туз Бубен Сегодня, 10:36
        А полосатыми будем её марать ?
        А то Тверскую и Ленинградку то уже совсем из....Морали... laughing
        Туз Бубен
        1. Туз Бубен Сегодня, 10:45
          А ,вообще, думаю, это и есть Главный план Наитемнейшего...
          Переманить всех хохлушек на Тверскую, обзамужить, и лет через 50 забрать территорию юридически принадлежащую гражданам РФ.
          Туз Бубен
      2. ЛукичЪ Сегодня, 11:51
        Цитата: 210окв
        .Через три года прогнали по Тверской как стадо..

        так и этих в Донбассе водили. видео не найду recourse
        ЛукичЪ
  3. soroKING Сегодня, 10:22
    в Ялте будет... в качестве обезьянки при фотографе на набережной wassat
    soroKING
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    следующие саммиты «могут пройти в Донецке и Ялте»

    Понтов как всегда много. Словами разбрасываться не мешки ворочить. Думаю, что иностранные гости отнеслись к этому более чем снисходительно. Что тут скажешь если "великая" держава собралась Москву взять. Гитлер не смог, а эти запросто.
    rotmistr60
  5. изя топ Сегодня, 12:14
    даже если у всего КЧФ конфисковать спирт для приёма пэци,он сочтёт,что его не по уровню встречают-маловато будет recourse
    изя топ
  6. Ilja2016 Сегодня, 12:16
    Я бы рекомендовал им провести саммит в Магадане laughing laughing Там тоже готовы к приёму таких гостей
    Ilja2016
    1. mikh-korsakov Сегодня, 12:31
      Я первый раз слышу, что процесс называется саммит, предполагаю, что саммит это толерантное европейское название процесса, когда встречаются прокурор, адвокат, присяжные и приглашенные лица, но чтобы в духе общечеловеческих ценностей не обидеть подсудимого, все это сборище называют саммит
      mikh-korsakov
  7. Dzafdet Сегодня, 12:20
    Как силовая установка у кораблика дымит! Соляра плохая или изношено всё в хлам? bully
    Dzafdet
  8. Африканец Сегодня, 13:16
    На фотографии что, горим, тонем, подбили или дымовая завеса?
    Африканец
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