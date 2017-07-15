Черноморский флот РФ готов встретить Порошенко "в Ялте"

В ходе проверки, начавшейся 12 июля, морские пехотинцы отработали действия по погрузке техники и личного состава в большие десантные корабли, экипажи минно-тральных кораблей ЧФ осуществили траление фарватеров на минно-опасных направлениях, корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям, а расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетных ударов по группировке кораблей условного противника.

Сегодня завершилась внезапная проверка боевой готовности на Черноморской флоте РФ. Напомним, что началась проверка 12 июля. В ходе маневров были задействованы не только корабли Черноморского флота, но и береговые комплексы. Информационное агентство «Интерфакс-АВН» приводит заявление официального представителя ЧФ РФ, начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота по базе в Севастополе, капитана 1-го ранга Вячеслав Трухачева:В общей сложности, в ходе внезапной проверки ЧФ РФ были задействованы свыше 20 кораблей и судов обеспечения, около сотни единиц спецтехники береговых сил Черноморского флота.По словам официального представителя ЧФ РФ, в настоящий момент силы флота, поднятые 12 июля по тревоге, возвращаются в пункты постоянной дислокации.Внезапная проверка ЧФ РФ вызвала шквал критики со стороны Украины, в очередной раз объявившей о «милитаризации Крыма». Напомним, что в ходе саммита Украина-ЕС президент Порошенко заявил, что следующие саммиты «могут пройти в Донецке и Ялте».И, можно констатировать, Ялта уже готова к приёму...