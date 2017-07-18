Охота на Маннергейма (забытая операция ВЧК)

Весной 1920 года независимо друг от друга советско-финскую границу нелегально пересекли 8 человек, 8 убежденных большевиков, которым предстояло выполнить особо важное задание партии - убить генерала Маннергейма.Карл Густав Эмиль Маннергейм по праву считается отцом Финляндской республики. Провозгласив в декабре 1917 года независимость, Финляндия получила гражданскую войну. В январе 1918 года власть в столице и южных районах страны захватил опиравшийся на отряды финской Красной гвардии Совет народных уполномоченных. Советская Россия признало революционное правительство и оказывало ему всяческую поддержку. Появление на карте мира Финляндской Советской Республики было более чем вероятно.В это тяжелое время финский сенат назначил генерала Маннергейма главнокомандующим де-факто несуществующих вооруженных сил страны. За неполных три месяца генерал создал буквально из ничего армию и вернул мятежные районы под контроль законного правительства. Все патриоты Финляндии буквально молились на Маннергейма, он стал национальным героем.Вместе с тем Маннергейм был российским патриотом и ярым монархистом. Он вел переговоры с англичанами, с Колчаком, с Юденичем и брался лично организовать и возглавить наступление финской армии на красный Петроград, взять город и восстановить власть российского императорского дома. Единственным выдвигаемым им условием было признание независимости Финляндии.Колчак на предложение Маннергейма ответил: «Я Россией не торгую». Большевики были мудрее и следуя принципу «лучше отдать часть, чтобы не потерять целое», признали независимость Финляндии. В такой ситуации в Хельсинки менее всего желали победы Белого движения и предпочитали поддерживать Советскую Россию. Национальный герой Маннергейм, одержимый идеей восстановления российской монархии, в глазах сената становился проблемой.Власти Финляндии вынудили Маннергейма подать в отставку с поста главнокомандующего и отправили генерала в качестве официального представителя страны в Европу. Однако Маннергейм не пожелал удовольствоваться предоставленной ему синекурой. Разъезжая по Франции и Великобритании он продолжал в частных беседах агитировать за новый антибольшевистский поход.На стол руководителей Особого отдела ВЧК ложились все новые донесения: «финские белогвардейцы закупают в Германии оружие», «в Хельсинки прибыли два парохода с патронами и гранатами», «прибыл пароход с автомобилями и пулеметами», «представители Финляндии ведут во Франции переговоры о компенсации за участие в захвате Петрограда, душа антибольшевистского блока – генерал Маннергейм».Эти известия не могли не вызывать тревогу. И в конце 1919 года в Особом отделе родилась идея «успокоить» не в меру ретивого генерала.Подобрать исполнителей поручили Эйно Рахье, комиссару Военной интернациональной школы, в которой среди прочих учились несколько десятков бывших финских красногвардейцев. К началу января 1920 года группа была подобрана.Возглавил террористическую группу Александр Векман, красный командир, выпускник Военной интернациональной школы. Кроме него в группу вошли Александр Суокас, Карл Сало, Вяйно Луото, Эмиль Куутти, Яльмар Форсман, Александр Энтрох, Ангти Поккинен. Во избежание провала сути задания им не говорили, сообщали только что это «особо важная операция, связанная с большим риском», в курсе был только Векман.Первым в январе границу пересек Энтрох. Он должен был создать базу для основной группы. Энтрох с задачей справился отлично: он привлек к сотрудничеству двух жителей Хельсинки Теодора Сядервирте и Антона Лонка. В марте перебрались остальные. 1 апреля все собрались на квартире Сядервирте и только теперь узнали, что им предстоит убить генерала Маннергейма. Это должно произойти 4 апреля в Тампере, где Маннергейм будет принимать парад шюцкора (финские отряды самообороны).Обсудив варианты: пулемет, бомба, легкое стрелковое оружие, остановились на пистолете. Все понимали, что у непосредственного исполнителя шансов уйти с места акции будет не много. Да, все они говорили, что готовы умереть за революцию и все же каждый мечтал и надеялся остаться в живых. Векман не стал назначать «смертника», а предложил тянуть жребий. Выбор судьбы пал на Карла Сало.За день до покушения Векман, Суокас и Сало прибыли в Тампере, наметили место осуществления акции, возможные пути отхода. Векман дал Карлу крупнокалиберный кольт.Утром 4 апреля все жители Тампере столпились на улице Хяменкату, по которой должны были пройти отряды шюцкора, возглавляемые Маннергеймом. Среди сотен зрителей находился и Карл Сало. Где-то недалеко от него заняли свои позиции Векман и Суокас. Карл вытягивал шею, стараясь увидеть приближающиеся колонны марширующих солдат. Вот раздались восторженные возгласы, покатившиеся волной, все ближе и ближе. Сало увидел ехавшего на лошади Маннергейма, сунул руку в карман и сжал рукоять револьвера.Векман и Суокас напряженно ждали выстрела. Убьет Сало Маннергйма или только ранит – все внимание будет приковано к нему, именно в его сторону бросится охрана. Пользуясь суматохой, Векман и Суокас приблизятся к Маннергейму, и если тот будет только ранен, докончат начатое. Они ждали выстрела Карла. Но выстрела не прозвучало.Находясь в центре восторженно кричавшей толпы, Сало понял, что шансов уйти отсюда живым у него нет никаких. Зрители парада растерзают на месте убийцу национального героя Финляндии. Когда Маннергейм поравнялся с ним, Сало не смог вынуть револьвер и выстрелить. Несколько секунд колебаний – и удачный момент упущен. Работая локтями, он начал выбираться из толпы.6 апреля все снова встретились на квартире Сядервирте. Векман кричал, называл Сало жалким трусом и грозился пустить ему пулю в лоб. Сало просил дать ему еще один шанс и клялся, что больше он не поддастся слабости. Было решено повторить акцию 13 апреля на параде в Хельсинки. Но и 13 апреля роковой выстрел не прозвучал.Вечером Сало явился на квартиру Сядервирте, и заявил Теодору, что возвращаться в Россию он не намерен, поскольку понимает, какой «теплый прием» его там ожидает. Оставив на столе свой кольт, Сало покинул квартиру, не дожидаясь, пока придут остальные.Векман принял решение свернуть операцию. Энтрохе, Куутти и Поккенену, у которых в Финляндии были родственники и друзья, он приказал остаться в стране в качестве агентов ВЧК. Остальных разделил на две группы, которым предстояло вернуться в Советскую Россию.Форсман и Луото благополучно нелегальнно пересекли границу и добрались до Петрограда, а вот Векману, Суокасу, Сядервирте и Лонке, решившим ехать поездом, не повезло. Фальшивые документы Векмана и Суокаса вызвали подозрение у пограничников и те приняли решение задержать всех четверых. Их развели по разным кабинетам и начали допрашивать.Красные командиры Векман и Суокас упорно молчали, понимая что ничего хорошего чистосердечное признание им не сулит. Но Теодор Сядервирте был обычным слесарем, он не выдержал психологического давления и сдался.К изумлению пограничников задержанная четверка оказалась не уголовниками и не контрабандистами, а террористами, пытавшимися убить генерала Маннергейма! Подняли на ноги всю полицию страны, и через два дня задержанный Карл Сало присоединился к товарищам.12 ноября 1920 года состоялся процесс над пойманными террористами. Векман получил 12 лет, Сало – 10, Суокас – 6, Лонка был оправдан. Сядервирте, который активно сотрудничал со следствием и всех сдал, был освобожден от ответственности. Однако свободой он наслаждался недолго.Лонк нашел оставшихся в Финляндии Энтроха и Куутти, и рассказал им о предательстве Сядервирте. Друзья приняли решение казнить изменника и привели приговор в исполнение - тот погиб от взрыва гранаты, брошенной Энтрохом. Все трое были пойманы и приговорены к различным срокам заключения.Но назначенные им срока отсидели не все. В 1921 году Суокас сбежал из тюрьмы, Векмана и Энтроха СССР выменял в 1926 году на сидевших в советских тюрьмах финских белогвардейцев.Маннергейм же прожил насыщенную событиями жизнь и умер в своей постели в 1951 году.