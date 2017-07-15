Группировки США под угрозой окружения в Сирии

В среду, с целью захлопнуть котел и окружить подконтрольную поддерживаемым США боевикам территорию к югу от авиабазы Аль-Син, правительственные войска продвинулись на территорию к югу от населенного пункта Ар-Рухба. Если правительственные войска освободят район Абу Хашба и зачистят находящийся западнее него котел боевиков, они существенно сократят протяженность линии фронта на юго-востоке Сирии и осуществят еще один важный шаг по изоляции подконтрольных США гарнизонов на границе с Ираком.