Обгонит ли Россия американцев в Сирии?

В четверг отряды сирийского армейского спецназа "Силы Тигра", а также бойцы племен при поддержке ВКС России начали военную операцию против ИГИЛ в юго-западной части провинции Ракка. Сначала правительственные войска продвинулись к югу от города Ресафа и освободили деревни Бир Аль Зенати, Бир Итау и Бир Хиваран. В пятницу были взяты высоты Риджем-Абе Аль-Калат и войска оказались в пределах досягаемости от нефтяного месторождения Дубайсан и перекрестка Бир Аль-Замла. По данным правительственных источников, в текущей операции против ИГИЛ участвуют порядка 6,5 тысяч лояльных сирийскому правительству племен из провинции Ракка. Однако, независимую оценку данным цифрам дать невозможно.