Самый-самый: Космический корабль Союз-МС Сегодня, 10:52 Как устроен космический корабль Союз-МС - единственный транспортный пилотируемый корабль, который доставляет экипажи на МКС и обратно. 0 Военно-транспортный самолет Ли-2 Владимир Комаров – первый советский космонавт, побывавший дважды в космосе Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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