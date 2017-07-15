13:32 15 июля

Самый-самый: Космический корабль Союз-МС

Как устроен космический корабль Союз-МС - единственный транспортный пилотируемый корабль, который доставляет экипажи на МКС и обратно.




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