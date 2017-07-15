Репетиция крупнейшего военно-морского парада в истории России

Предстоящий парад станет самым масштабным в истории современной России. Помимо кораблей будут представлены все типы боевых самолетов и вертолетов морской авиации. В восточной части Финского залива прошла первая тренировка боевых кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В маневрах задействовано около 15 кораблей, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».