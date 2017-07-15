13:32 15 июля

Американская коалиция ударила по школе

Очередной авиационный налет сил коалиции опять попал не туда и на этот раз в Афганистане. Как сообщает китайское издание "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, по меньшей мере трое детей получили ранения после того, как самолет сил коалиции нанес удар в одном из районов афганского города Кундуз.

Истребитель совершил авианалет в 04.15 о местному времени (2.45 мск). Были уничтожены школа и прилегающий к ней дом, повреждены магазины.

Американская коалиция ударила по школе



Сегодня в районе 04.15 по местному времени истребитель осуществил удар в районе Хауджа Машад в городе Кундуз, уничтожив школу и прилегающий дом
— сообщил агентству директор департамента образования провинции Джанат Гуль Насири.

В сообщении указывается, что силы коалиции наносили удары по позициям радикальной группировки "Талибан"* в окрестностях Кундуза в то же время в субботу. В самой провинции идут столкновения между силами безопасности Афганистана и боевиками.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города, в том числе предпринимая попытки захватить город Кундуз.

Талибан* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://aa.com.tr/tr
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Комментарии 19

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  1. Ихрек Сегодня, 11:16
    Матрасня- главные террористы в мире. Россия это единственная страна, которая хоть как-то сдерживает это бандитское государство, государство-разбойник, государство-пособник нацизма и терроризма, государство-сатаны, государство для которого жизнь - это смерть и страдания других людей и государств.
    Ихрек
    1. Logall Сегодня, 11:20
      Цитата: Ихрек
      Матрасня- главные террористы в мире.

      А потом удаляются, почему их даже союзники ненавидят...
      Logall
      1. cniza Сегодня, 11:26
        Ничего , придет время , за все с полна ответят.
        cniza
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:37
          Американская коалиция ударила по школе

          Я бы удивился, если бы эта "коалиция" попала точно в цель! А так, ничего нового, всё как и прежде.
          СРЦ П-15
        2. irbis0373 Сегодня, 11:42
          Ой-ли, прийдет ли? Хотя если в это верить - как-то даже легче. Вот сколько сколько США и англосаксы существует и за всю их историю ну не припомню, чтоб они для остального мира хоть что-то сделали хорошего. И когда они сполна платили за свои дела-делишки и заплатят ли когда-нибудь?
          irbis0373
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:46
            Американская коалиция ударила по школе

            Мы строили , а они разрушают...И так повсеместно в мире! hi И во многих странах..
            ОТДЕЛ
          2. cniza Сегодня, 11:47
            Заплатят , это объективный закон... "сколько веревочке не виться конец все равно будет".
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:39
              Цитата: cniza
              конец все равно будет

              Вокруг матрасной шеи . am
              bouncyhunter
        3. Чёрный Сегодня, 11:48
          А у американцев всегда так с ударами, на один раз туда десять раз не туда приходятся laughing
          Чёрный
        4. g1v2 Сегодня, 12:07
          А ЗА РАБОТОРГОВЛЮ ОТВЕТИЛИ ? А за ограбление всего мира? Ответила ли Бельгия за грабеж и массовые убийства в Конго при Леопольде? Ответила ли Франция за резню в Алжире?
          Как и столетия подряд , "цивилизованные страны" убили туземцев. И чего ? Кто-то этим возмутится? Никому это не интересно - очередная новость на последней странице газеты рядом с кроссвордом. А вот то, что в Чечне гея обидели - это страшное преступление и новость на обложке. Все как обычно. request
          g1v2
        5. den.perfiljew Сегодня, 13:09
          Вот бы Вашингтон занять как Крым!
          den.perfiljew
    2. сибиралт Сегодня, 13:24
      Пока в Сирии не останется ни единой школы или больницы, американская коалиция не успокоится. belay
      сибиралт
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:16
    Маккейн за штурвалом был явно -рвался же старый чемодан в афган, вот угнал гад самолет, не там отбомбился! Впрочем, ему не привыкать!
    Изгоняющий либероидов
    1. kepmor Сегодня, 11:28
      нееее...старый павиан здесь не приделах...видимо герыча летун перебрал накануне...
      амеров из афгана вынести можно будет только "вперёд ногами"...нарики конченные...
      kepmor
  3. Geisenberg Сегодня, 11:24
    А чё ? Цель неподвижная, не отстреливается ... Вот и разбомбили на всякий случай.
    Geisenberg
  4. Черный_Ватник Сегодня, 11:39
    Вообще планировали по свадьбе, но по пути ни одной не попалось.
    Черный_Ватник
  5. Комментарий был удален.
    1. Лопатов Сегодня, 12:22
      Цитата: капрал
      В 04.15 дети в школу не ходят.

      Зато спят в соседних домах. Посему- трое раненных детей. Если бы удар был нанесён днём- были бы убитые.

      А вообще сам факт нанесения такого удара в стотысячном городе навивает размышления об "успехах" коалиции. Как и факт наличия крупных сил Талибана на севере Афганистана. До начала войны их там и близко не было. Весь север был под полным контролем антиталибского "Северного Союза", который. собственно, и выступил в качестве основной ударной силы и главного союзника американцев в войне против исламистов.
      Лопатов
  6. Suharik.inline Сегодня, 12:26
    Цитата: капрал
    Понеслось д.е.р.ь.м.о на вентилятор laughing
    Хоть кто-нибудь новость читали,не?
    Истребитель совершил авианалет в 04.15 по местному времени .... уничтожены школа и прилегающий к ней дом, повреждены магазины

    В 04.15 дети в школу не ходят. А вот боевики в здании бывшей школы вполне могут размещаться.
    Лишь бы выразить осуждение.Местные майдауны. fool

    Я думаю что и вся новость на это нацелена,так как не сказано действующая школа или нет,были в ней боевики или нет.А если ударили по школе, то нужны раненые дети , они в новости то же присутствуют. Вентилятора раскручен начинаем.
    Получается США+Налет+жертвы= срачь.
    Я за объективные новости.
    Suharik.inline
  7. 16112014nk Сегодня, 12:50
    Ударили по школе, потому что не попался экскаватор?
    16112014nk
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