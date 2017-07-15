Американская коалиция ударила по школе

Сегодня в районе 04.15 по местному времени истребитель осуществил удар в районе Хауджа Машад в городе Кундуз, уничтожив школу и прилегающий дом

Очередной авиационный налет сил коалиции опять попал не туда и на этот раз в Афганистане. Как сообщает китайское издание "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, по меньшей мере трое детей получили ранения после того, как самолет сил коалиции нанес удар в одном из районов афганского города Кундуз.Истребитель совершил авианалет в 04.15 о местному времени (2.45 мск). Были уничтожены школа и прилегающий к ней дом, повреждены магазины.— сообщил агентству директор департамента образования провинции Джанат Гуль Насири.В сообщении указывается, что силы коалиции наносили удары по позициям радикальной группировки "Талибан"* в окрестностях Кундуза в то же время в субботу. В самой провинции идут столкновения между силами безопасности Афганистана и боевиками.Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города, в том числе предпринимая попытки захватить город Кундуз.Талибан* - террористическая организация, запрещенная в России