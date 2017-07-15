ЛНР: Трое военнослужащих ВСУ погибли при установке мин

Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в "серой зоне" в районе населенного пункта Луганское погибли трое военнослужащих 1-го батальона 53-й бригады ВСУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести

Нами установлена фамилия одного из погибших в этом инциденте, это военнослужащий 53-й бригады Остапенко

Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой "АТО"

Выявлено, что в зоне ответственности 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта третьего батальона прибыли три БТРа и три грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом

В районе населенного пункта Орехово в урочище Казенное были зафиксированы две 122-мм САУ "Гвоздика" из состава 58-й бригады вооруженных сил Украины, которая прибыла на замену 93-й бригады

Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Раевка, Калиново, Желтое, Пришиб, Фрунзе и Славяносербск. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие

Всего по территории Республики было выпущено 124 мины и гранаты