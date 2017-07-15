ЛНР: Трое военнослужащих ВСУ погибли при установке мин
Три военнослужащих ВСУ погибли и три получили ранения при подготовке провокации в "серой зоне" в районе поселка городского типа Луганское. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Также на брифинге Марочко заявил, что киевские силовики перебросили к линии соприкосновения запрещенные Минскими соглашениями бронетехнику, самоходные артиллерийские установки (САУ), а также автомобили с боеприпасами.
Марочко отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики обострилась, но остается контролируемой, за прошедшие сутки противник девять раз нарушил режим прекращения огня.
Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в "серой зоне" в районе населенного пункта Луганское погибли трое военнослужащих 1-го батальона 53-й бригады ВСУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести− рассказал он -
Нами установлена фамилия одного из погибших в этом инциденте, это военнослужащий 53-й бригады Остапенко
Также на брифинге Марочко заявил, что киевские силовики перебросили к линии соприкосновения запрещенные Минскими соглашениями бронетехнику, самоходные артиллерийские установки (САУ), а также автомобили с боеприпасами.
Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой "АТО"- сказал он.
Выявлено, что в зоне ответственности 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта третьего батальона прибыли три БТРа и три грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом- рассказал Марочко.
В районе населенного пункта Орехово в урочище Казенное были зафиксированы две 122-мм САУ "Гвоздика" из состава 58-й бригады вооруженных сил Украины, которая прибыла на замену 93-й бригады- добавил подполковник.
Марочко отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики обострилась, но остается контролируемой, за прошедшие сутки противник девять раз нарушил режим прекращения огня.
Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Раевка, Калиново, Желтое, Пришиб, Фрунзе и Славяносербск. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие- рассказал подполковник.
Всего по территории Республики было выпущено 124 мины и гранаты- уточнил Марочко.
Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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