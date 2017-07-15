16:44 15 июля

ЛНР: Трое военнослужащих ВСУ погибли при установке мин

Три военнослужащих ВСУ погибли и три получили ранения при подготовке провокации в "серой зоне" в районе поселка городского типа Луганское. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в "серой зоне" в районе населенного пункта Луганское погибли трое военнослужащих 1-го батальона 53-й бригады ВСУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести
− рассказал он -
Нами установлена фамилия одного из погибших в этом инциденте, это военнослужащий 53-й бригады Остапенко


ЛНР: Трое военнослужащих ВСУ погибли при установке мин



Также на брифинге Марочко заявил, что киевские силовики перебросили к линии соприкосновения запрещенные Минскими соглашениями бронетехнику, самоходные артиллерийские установки (САУ), а также автомобили с боеприпасами.

Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой "АТО"
- сказал он.

Выявлено, что в зоне ответственности 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта третьего батальона прибыли три БТРа и три грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом
- рассказал Марочко.

В районе населенного пункта Орехово в урочище Казенное были зафиксированы две 122-мм САУ "Гвоздика" из состава 58-й бригады вооруженных сил Украины, которая прибыла на замену 93-й бригады
- добавил подполковник.

Марочко отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики обострилась, но остается контролируемой, за прошедшие сутки противник девять раз нарушил режим прекращения огня.

Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Раевка, Калиново, Желтое, Пришиб, Фрунзе и Славяносербск. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие
- рассказал подполковник.

Всего по территории Республики было выпущено 124 мины и гранаты
- уточнил Марочко.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 33

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  1. 210окв Сегодня, 14:36
    Аминь.Пусть споют им в Киеве отходняк.Очень популярный ныне..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 14:43
      Цитата: 210окв
      Аминь.Пусть споют им в Киеве отходняк.Очень популярный ныне..

      Не рой другому яму...
      И не закладывай мин...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 14:45
        Типо того..Или на худой случай используй ту,которую вырыл для себя..
        Цитата: Logall
        Цитата: 210окв
        Аминь.Пусть споют им в Киеве отходняк.Очень популярный ныне..

        Не рой другому яму...
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 15:24
          Ясно, вислоухие сделали вылазку, получили по пятаку и убрались - кто восвояси , а кто и к дядюшке бандере
          Чёрный
    2. Дуплет Сегодня, 14:45
      По пьяни видно устанавливают..
      Дуплет
    3. bouncyhunter Сегодня, 14:45
      Получили то , что заслужили . Небось , ещё и бухие были .
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 15:05
        ...Испытали на себе
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:12
          Думаешь , это были обычные бета-тесты ? lol
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 15:23
            Цитата: bouncyhunter
            Думаешь , это были обычные бета-тесты ? lol

            yes ...Ага...Повелись на рекламу
            san4es
            1. cniza Сегодня, 15:38
              Как говорится , " Бог шельму метит " и воздал по заслугам.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 15:45
                Угу . Фёдор Михалыч со своим "Преступлением и наказанием" завистливо курит в сторонке .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 15:48
                  Не читают скакуны классику , им Гоголя почитать там все про них расписано.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 15:52
                    А за каким васаби им читать ? Забугорные кукловоды им все расклады толмачат на свой лад . А эти лопухи верят и ведутся . Оттого и происходит переписывание Истории .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 16:03
                      Эх , попали они в переплет , я имею ввиду народ Украины , со своими "политиками" - мародерами.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 16:05
                        Ничего , получат по заслугам , придёт час ...
                        bouncyhunter
                  2. ЛукичЪ Сегодня, 16:14
                    Цитата: cniza
                    Не читают скакуны классику

                    у них своя классика laughing

                    вот ещё
                    ЛукичЪ
                2. ЛукичЪ Сегодня, 16:09
                  Цитата: bouncyhunter
                  Фёдор Михалыч со своим "Преступлением и наказанием" завистливо курит в сторонке .

                  да нет, радуется, что прав оказался
                  ЛукичЪ
      2. cniza Сегодня, 16:08
        Цитата: bouncyhunter
        Ничего , получат по заслугам , придёт час ...


        Мы уже это не раз обсуждали , хочется , что бы быстрей закончить весь этот "лягушатник".
        cniza
      3. ЛукичЪ Сегодня, 16:08
        Цитата: bouncyhunter
        Небось , ещё и бухие были .

        они там не просыхают. видел в инете одна жаловалась, послала служить сына, вернули алкоголика. Привет Павел hi
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:15
          Привет , Сергей ! hi Если в голове ничего нет , укропы считают что лучше всего её горилкой заполнить . fool
          bouncyhunter
          1. ЛукичЪ Сегодня, 16:34
            Цитата: bouncyhunter
            Если в голове ничего нет , укропы считают что лучше всего её горилкой заполнить .

            так какой пример перед глазами. целый гарант и главком laughing
            ЛукичЪ
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:39
              Отменный пример для подражания ! good wassat
              bouncyhunter
    4. сибиралт Сегодня, 15:03
      Неужто в украинских школах не учат прописной истине - не рой другому яму (могилу)! request
      сибиралт
      1. хмурый лис Сегодня, 15:10
        нет там походу учат как убивать и не ненавидеть своих же братьев соседей .иначе откуда взялось столько националистов ?
        хмурый лис
  2. roskot Сегодня, 14:55
    Цитата: bouncyhunter
    Получили то , что заслужили . Небось , ещё и бухие были .

    А они в другом состоянии и не бывают.
    roskot
  3. Radikal Сегодня, 14:56
    Цитата: Дуплет
    По пьяни видно устанавливают..

    ...и мат.часть плохо учат! belay
    Radikal
  4. винипух Сегодня, 15:02
    Уже в российской военной форме сидит, не стесняясь lol
    винипух
    1. 210окв Сегодня, 15:08
      Рабинович.Тельняшка-это российская военная форма.?А "аэромобильные войска"ВСУ с эмблемой ВДВ ВС России как?Тоже "наши"?Да и кстати,а чего стыдится?Ею гордится должно!
      Цитата: винипух
      Уже в российской военной форме сидит, не стесняясь lol
      210окв
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:00
        210окв
        Рабинович.Тельняшка-это российская военная форма.?А "аэромобильные войска"ВСУ с эмблемой ВДВ ВС России как?Тоже "наши"?

        Таки нет. Цвет тельняка уже другой.
        Желто-голубая Тельняшка Патриота - это душевный броник, сплетенный украинцами из боли за потери и радости за победы. И то и другое нам придется пережить многократно. Так пусть бойцы на передовой знают и пусть чувствуют нашу поддержку своим телом, которое будет греть и защищать Тельник Патриота, подаренный тобой побратиму. Молитесь за их жизни и нашу победу! Этот символ соединит в себе патриотические порывы всех украинцев мира! С каждым тельником боец получит Ваше письмо со словами благодарности, переживаний и надежд. Ваше письмо или переданный бойцу Тельник Патриота - Ваша поддержка нашей новой Армии!
        Слава Нации! Смерть врагам!"


        http://desants.livejournal.com/263970.html
        DOCTOR ZLO
    2. soroKING Сегодня, 15:11
      с чего Вы взяли, что российская? самая, что ни на есть израильская, только нашивки отпорол wassat
      soroKING
  5. pvv113 Сегодня, 15:31
    Три военнослужащих ВСУ погибли и три получили ранения при подготовке провокации

    Наверное поставили мины, а потом решили проверить - работает или не работает. Видать сработало laughing
    pvv113
  6. sauvage Сегодня, 15:47
    Все никак не успокоится хунта, через АТО скоро пропустят всю молодежь, даже если они не научатся воевать,война сделает свое дело-враг это русские, которых нужно убивать.
    sauvage
  7. Dietmar Сегодня, 15:48
    Продолжается формирование "небесного корпуса"...
    Dietmar
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