Каким образом «Аравийский узел» Вашингтона попадает под тотальный контроль Китая?
Настойчивость и прямолинейность Китайской Народной Республики в вопросах отстаивания собственных геостратегических интересов в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе всё чаще продолжает вызывать неподдельный интерес у ведущих СМИ, военно-аналитических агентств, а также политологов и военных экспертов высшей категории. Это и неудивительно, ведь многим государствам остаётся только брать пример с Пекина в его жёсткой и предельно верной политике «вытеснения» ВМС США и союзнических им флотов из спорных участков Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.
Так, в первом уже практически сформирована мощная эшелонированная зона ограничения и воспрещения доступа и манёвра «A2/AD», предназначенная для блокирования дальних подступов к спорному островному архипелагу Спратли и Парасельским островам. Благодаря наличию на вооружении 2-го артиллерийского корпуса НОАК противокорабельных баллистических ракет средней дальности DF-21D, рубежи «A2/AD» распространяются примерно в полтора раза дальше «9-пунктирной линии», проведенной вдоль морских границ Филиппин, Индонезии, Малайзии и Вьетнама, что уже ставит американский флот в затруднительное положение: на удалении около 2000 км от берегов КНР, штатовские АУГ будут находиться под риском ударов со стороны противокорабельных «Дунфэнов». Позднее торпедо-/ракетоопасные океанские рубежи для ВМС США расширяться вплоть до «третьей цепи» островов в АТР, поскольку на вооружение подводного флота поступят модернизированные малошумные многоцелевые атомные подводные лодки пр. 093 «Шань» и перспективные многоцелевые атомные субмарины Тип 095.
Как подтвердилось буквально несколько дней назад, Поднебесная не собирается ограничиваться установлением контроля лишь над ИАТР, и значительно расширяет своё военное присутствие в другом, не менее стратегически важном, морском регионе - Восточной Африке. Согласно сообщению агентства «РИА Новости» за 12 июля 2017 года со ссылкой на ресурсы «China Mornig Post» и «Синьхуа», смешанная корабельная ударная группировка Военно-морских сил КНР в данный момент направляется к берегам миниатюрного восточноафриканского государства Джибути, омывающегося водами Аденского залива. Целью дальнего похода протяжённостью около 6500 миль является последняя фаза возведения крупного пункта материально-технического обеспечения ВМС КНР в акватории Аравийского моря, что должно обеспечить китайским эсминцам, авианосцам и подлодкам различных классов должную боевую устойчивость во время дальних океанских переходов из ИАТР в Атлантику или Средиземноморье. Официальный Пекин преподносит возведение материально-технического «узла» китайского флота в Джибути как залог более эффективной борьбы с пиратством, а также в качестве дополнительного инструмента в реализации миротворческих операций; тем не менее, спектр целей здесь куда более обширный, нежели может показаться на первый взгляд.
Первая достоверная информация о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМС КНР в Джибути появилась в 20-х числах ноября 2015-го года. Об этом заявил представитель Минобороны КНР У Циань. При этом известно, что данный пункт будет располагать военным аэродромом с длиной полотна ВПП более 2,5 км, что обуславливает возможность оперативной переброски на Африканский рог различных видов бронетехники, пехотинцев и средств ПВО с помощью новых военно-транспортных самолётов Y-20. На этом важном моменте акцентируют внимание взволнованные американские военные эксперты, которые, скорее всего, прекрасно осознают суть происходящего. Хорошо известно, что с полезным грузом массой 66 тонн китайские военно-транспортные самолёты Y-20 способны преодолеть 4400 км. Следовательно, для прямого сообщения с авиабазой в Джибути, китайской армии потребуется использование авиабаз Военно-воздушных сил Пакистана; а в этом вопросе у Пекина всё более чем гладко.
Огромная доля пакистанской оборонки удерживается сегодня «на пике» современных технологий лишь благодаря тесному сотрудничеству с Поднебесной. В частности, на базе совместного научно-производственного комплекса «Pakistan Aeronautical Complex» получила огромное развитие программа разработки истребителя переходного поколения JF-17 «Thunder». Сегодня данный истребитель исполнен в 2-х модификациях - «Block 1» и «Block 2». Командование ВВС Пакистана делает на данные машины просто громадные ставки, и не случайно. При стоимости за единицу в 25 млн. долларов, JF-17 «Block 2» является чрезвычайно продвинутым тактическим истребителем поколения «4++», который по лётно-техническим качествам и совершенству бортового комплекса управления вооружением не уступает главному противнику - индийскому многоцелевому истребителю «Tejas Mk2».
Мало того, что специалисты китайской аэрокосмической корпорации «Chengdu Aircraft Industry Group» уже ведут работы в области интеграции на будущие пакистанские JF-17 Block III перспективных бортовых радаров с активной ФАР KLJ-7A, они ещё и помогают пакистанским коллегам из компании PAC в разработке модификации истребителя 5-го поколения на базе «3-го блока», что создаст Индии огромные проблемы, особенно в случае «пробуксовывания» программы FGFA. Также известно, что средний рубеж современной системы противовоздушной обороны Пакистана практически полностью построен на китайских зенитно-ракетных комплексах HQ-16, а система ДРЛО - на самолётах ZDK-03 «Karakoram Eagle». Как видите, Пекин может предложить Исламабаду множество очень продвинутых «оружейных плюшек», необходимых для противостояния с ВС Индии. Соответственно, Пакистан Поднебесную также подводить не собирается.
Зенитно-ракетный комплекс средней дальности HQ-16B способен противостоять громадному списку средств воздушно-космического нападения. Применяемая модернизированным комплексом зенитная управляемая ракета обладает более мощным твердотопливным зарядом и увеличенной до 850 - 1000 м/с. Дальность действия составляет порядка 75-80 км, что в 2 раза больше, чем у первой версии изделия. Высокие маневренные качества перехватчика реализованы благодаря наличию газоструйной системы отклонения вектора тяги (аналогичной российской ЗУР 9М317М). ЗУР-перехватчик может уничтожать высокоскоростные баллистические объекты на высотах около 18 км
Пакистанская авиабаза «Шамси», расположенная близ иранской границы, может использоваться как для загрузки военно-транспортных Y-20 грузами, приходящими по будущей железнодорожной ветке «Кашгар-Хавелиан», так и для развёртывания авиакрыла воздушных танкеров Ил-78, HY-6 или перспективных заправщиков на базе Y-20. Данные танкеры смогут осуществлять дозаправку любых типов авиационных средств, перебрасывающихся в Джибути, включая военно-транспортные самолёты. Другими словами, между Поднебесной и первым зарубежным военным «плацдармом» КНР будет установлено прямое авиасообщение. Мы будем называть новый ПМТО именно «плацдармом», поскольку объект не будет представлять собой обычный уязвимый пункт материально-технического обеспечения.
Хорошо известно, что в Джибути, на базе 152-го оперативного соединения, на протяжении длительного периода времени дислоцирован смешанный контингент коалиции в составе подразделений ВС США, Великобритании, Франции, Испании Японии и других прозападных государств. В распоряжении американской армии находится военная база «Кэмп Лемонье» с приданной взлётно-посадочной полосой международной воздушной гавани Джибути-Амбули, которая адаптирована под нужды тактической боевой, стратегической, разведывательной и военно-транспортной авиации ВВС США. Сейчас ВПП часто используется для оперирования разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 «Reaper». Численность штатовского контингента в «Кэмп-Лемонье» достигает 4 тыс. человек. Всё это указывает на сохраняющуюся опасность для нового китайского объекта: любой региональный военный конфликт в ИАТР повлечёт за собой немедленное уничтожение «плацдарма» КНР в Джибути силами ВМС и ВВС США с целью лишить Пекин дальнего рубежа противолодочной и противокорабельной обороны.
Следовательно, можно ожидать развёртывания в Джибути зенитно-ракетной бригады HQ-9 или С-400 «Триумф», противолодочных самолётов Y-8Q, анаэробных дизель-электрических подлодок Тип 041 «Юань» и крупного подразделения морской пехоты КНР, предназначенного для обороны «плацдарма». Борьба с морским пиратством и поддержка миротворческих операций является лишь малой толикой на фоне реальных целей использования новой китайской базы в Джибути. Известно, что всего в 1000 км от Джибути находится Аравийское море, а в 2300 - Оманский залив. Во-первых, на данных рубежах наблюдается регулярное перемещение надводных кораблей и многоцелевых атомных подводных лодок Военно-морских сил США. Китайская военная база/ПМТО в Джибути значительно облегчит боевое дежурство сверхмалошумных ДЭПЛ пр. 636 «Варшавянка» и пр. 041 «Юань», которые смогут «прослушивать» подводное пространство Аравийского моря на предмет шумов от подводных лодок и надводных кораблей американского флота, что поможет командованию китайских ВМС построить наиболее чёткий акустический профиль американских авианосных ударных группировок в открытом море; ведь в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях штатовские АУГ в полном составе фигурируют достаточно редко.
Сверхмалошумная анаэробная дизель-электрическая подлодка с воздухонезависимой энергетической установкой Type 041 «Yuan»
Появятся у китайского флота и дополнительные стратегически важные привилегии. В случае эскалации крупного военно конфликта в АТР с участием Пекина, дизель-электрическая компонента флота Поднебесной способна полностью парализовать:
- работу американских военно-морской базы и штаб-квартиры 5-го оперативного флота ВМС США в Манаме (Бахрейн); данная ВМБ обладает мощнейшей инфраструктурой по обслуживанию всех типов надводных кораблей (от ЭМ «Arleigh Burke» до атомных авианосцев класса «Nimitz») в количестве до 30 кораблей; блокирование ВМБ Манама значительно усложнит кораблям американского флота, перебрасываемым из Атлантики к берегам КНР, процесс пополнения топливом и необходимого обслуживания, более того, часть кораблей может быть заблокирована в Персидском заливе;
- транспортную «артерию» для нефтеналивных танкеров, доставляющих «чёрное золото» из стран Аравийского полуострова в Японию, Южную Корею и другие государства ИАТР, являющиеся участниками «антикитайской оси».
Стоит также отметить, что обслуживаемые на военно-морской базе в Джибути китайские боевые корабли смогут обеспечить достойную защиту для китайских нефтеналивных танкеров, доставляющих закупаемую в Саудовской Аравии нефть в Поднебесную. Интересной деталью является и то, что китайский флот вполне способен препятствовать переходу американских авианосных ударных группировок 7-го оперативно флота из Азиатско-Тихоокеанского региона в Средиземноморье, в случае, если «горячие головы» из окружения Дональда Трампа и Джеймса Мэттиса внезапно решаться на массированный ракетно-авиационный удар по объектам САА. Для этого может быть демонстративно перекрыт Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море, и, соответственно, в Суэцкий канал. В данном случае командованию ВМС США потребуется привлечение КУГ, оперирующих в Атлантике, либо отправка группировки 7-го флота вокруг Африканского континента, на что уйдут недели. Сегодня же остаётся лишь наблюдать за завершающей фазой возведения военной инфраструктуры китайской базы в Джибути, а также за поступающей информацией о построении её морских и воздушных оборонительных рубежей, на основе чего и можно будет рассуждать о возлагаемых на новый объект функциях.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/hq16/hq16.shtml
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17548
https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2017/04/01/yuan-type-039a-type-041-submarine-yuan-class/
Автор: Евгений Даманцев
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