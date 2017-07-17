Каким образом «Аравийский узел» Вашингтона попадает под тотальный контроль Китая?

Зенитно-ракетный комплекс средней дальности HQ-16B способен противостоять громадному списку средств воздушно-космического нападения. Применяемая модернизированным комплексом зенитная управляемая ракета обладает более мощным твердотопливным зарядом и увеличенной до 850 - 1000 м/с. Дальность действия составляет порядка 75-80 км, что в 2 раза больше, чем у первой версии изделия. Высокие маневренные качества перехватчика реализованы благодаря наличию газоструйной системы отклонения вектора тяги (аналогичной российской ЗУР 9М317М). ЗУР-перехватчик может уничтожать высокоскоростные баллистические объекты на высотах около 18 км

Сверхмалошумная анаэробная дизель-электрическая подлодка с воздухонезависимой энергетической установкой Type 041 «Yuan»

- работу американских военно-морской базы и штаб-квартиры 5-го оперативного флота ВМС США в Манаме (Бахрейн); данная ВМБ обладает мощнейшей инфраструктурой по обслуживанию всех типов надводных кораблей (от ЭМ «Arleigh Burke» до атомных авианосцев класса «Nimitz») в количестве до 30 кораблей; блокирование ВМБ Манама значительно усложнит кораблям американского флота, перебрасываемым из Атлантики к берегам КНР, процесс пополнения топливом и необходимого обслуживания, более того, часть кораблей может быть заблокирована в Персидском заливе;

- транспортную «артерию» для нефтеналивных танкеров, доставляющих «чёрное золото» из стран Аравийского полуострова в Японию, Южную Корею и другие государства ИАТР, являющиеся участниками «антикитайской оси».

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/hq16/hq16.shtml

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17548

https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2017/04/01/yuan-type-039a-type-041-submarine-yuan-class/