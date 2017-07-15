16:43 15 июля

В международных армейских играх примут участие 28 стран

В 2017 году в Международных армейских играх, ежегодно организуемых Минобороны РФ, примут участие 28 стран из 73 приглашенных, сообщил в субботу заместитель начальника Главного управления боевой подготовки военного ведомства генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В прошлом году участвовали 18 государств, в этом уже 28. В этом году уже 134 команды иностранных государств, - сказал он. - Новых стран много: Сирийская Арабская Республика, Лаос, Бангладеш, Таиланд, Саудовская Аравия, Узбекистан, Марокко, ЮАР и Уганда. Эти государства будут впервые принимать участие в играх
- сообщил Горбатенко, передает ТАСС

В международных армейских играх примут участие 28 стран



По его словам, страны-члены НАТО также были приглашены на Международные армейские игры, но только Греция примет участие в соревнованиях, в частности, в конкурсе "Снайперский рубеж".

К сожалению, страны НАТО не хотят участвовать в полном объеме, за исключением Греции. Мы приглашаем их, мы рекомендуем им соревноваться с нами. Даже было сделано видеообращение - недавно было в эфире. Предлагалось военнослужащим государств, и НАТО в том числе, выступать на своей технике и провести соревнования совместно с нами
- отметил он -

Отвечая на вопрос, игнорируют ли страны - члены Североатлантического альянса приглашение или отказываются от участия в соревнованиях, Горбатенко сказал:

Бывает по-разному. Я не хотел бы комментировать, потому что здесь есть вопросы какие-то политические. Пусть это останется на их совести


В отношении проведения армейских конкурсов, Горбатенко сообщил, что российские военные в ряде конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2017) выступят с техникой Казахстана и КНР.

Страна, которая проводит на своей территории конкурс, обязана предоставить в полном объеме технику. Мы в полном объеме предоставляем своим партнерам. Такая практика и у нас есть. Мы будем выступать на технике Республики Казахстан, например, в конкурсе "Мастера артиллерийского огня". Мы будем выступать на технике КНР в ряде конкурсов
- сообщил он.

По его словам, Китай традиционно будет участвовать в соревнованиях со своей техникой.

Белоруссия собирается везти свои танки, индийская команда везет свои танки для соревнований - четыре танка буквально уже на подходе к Санкт-Петербургу
- сообщил он.

Напоминаем, что Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Tusv Сегодня, 16:01
    Ну чё НАТОшко, сыграем в городки(игра такая. Это когда по рюхечкам битушкой). Слабо? Ну тогда повторите дрифты на своих абрамсах
    Tusv
  2. kouldoom Сегодня, 16:01
    На греков я пожалуй взгляну может и поболею
    kouldoom
    1. sabakina Сегодня, 16:12
      Как никак, Греция- родина Олимпийски Игр. Да и вааще, чего только нет в этой Греции!
      sabakina
      1. Tusv Сегодня, 16:18
        Цитата: sabakina
        Как никак, Греция- родина Олимпийски Игр. Да и вааще, чего только нет в этой Греции!

        В хреции все есть. Даже с-300. Эллины перевелись
        Tusv
  3. Logall Сегодня, 16:01
    НАТО неучавствует? Как же их хвалёные морские котики? Просто боятся, что все узнают чего они действительно стоят...
    Logall
    1. Tusv Сегодня, 16:05
      Цитата: Logall
      Как же их хвалёные морские котики?

      Их же Казахи повязали. Больно же lol
      Tusv
  4. Монос Сегодня, 16:02
    Надо создавать несколько лиг: высшую. первую, вторую. Соревноваться с Угандой в танковом биатлоне не спортивно. smile
    Монос
    1. Tusv Сегодня, 16:12
      Цитата: Монос
      Соревноваться с Угандой в танковом биатлоне не спортивно.

      Да Вы что? Подданные Её Величества,, разве могут в низших лигах околачиваться lol
      Tusv
  5. Zibelew Сегодня, 16:02
    Кстати данный вид спорта по популярности начинает догонять олимпийские игры
    Zibelew
    1. sabakina Сегодня, 16:17
      Тагирьян, прикинь, в Греции на Олимпиаде, кто не первый- тот покойник!
      sabakina
      1. Tusv Сегодня, 16:26
        Цитата: sabakina
        Тагирьян, прикинь, в Греции на Олимпиаде, кто не первый- тот покойник!

        Ну вот не надо смешивать Олимпийские игры, с тем, где фалосами меряются. Таки игрища имели место. Проигравший отрезает
        Tusv
Картина дня