16:43 15 июля

WSJ: Финляндия готовит сеть подземных тоннелей на случай вторжения России

В связи с планируемыми масштабными российскими военными учениями на границе власти Финляндии решили рассказать гражданам страны об устройстве сети подземных тоннелей под Хельсинки общей протяженностью около 200 километров, пишет The Wall Street Journal .

«Подземный лабиринт» под Хельсинки объединяет в единую систему тоннели метро, торговые центры, парковки, линии электро- и водоснабжения. Некоторые тоннели используются только военными и связаны с островом, где размещается ответственное за оборону финской столицы военное подразделение,
- сообщается в статье, передает "Взгляд"

WSJ: Финляндия готовит сеть подземных тоннелей на случай вторжения России



Как отмечает издание, расположенный под Хельсинки подземный город представляет собой жизненно важную линию обороны для финской столицы, включающую сеть тоннелей, переходов и убежищ. Входы в них закрывают устойчивые к взрывам двери. Подземные проходы устроены таким образом, чтобы помочь военным задержать вражеских лазутчиков.

В статье отмечается, что подземный город под Хельсинки существует уже давно, но сейчас Финляндия активно начала готовиться к его использованию в связи с планируемыми в России военными учениями «Запад-2017», крупнейшими со времен холодной войны.

В связи с этим бывший сотрудник министерства обороны Финляндии отметил, что военные хотят быть уверены, что у них будет преимущество под землей, если Россия однажды заявится к ним.

Между тем, ранее в пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия ни с кем воевать не собирается.

Использованы фотографии: http://misogi.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. darksoul Сегодня, 16:38
    Хоть что-то стоящее сделали ...... консервы
    darksoul
    1. Чёрный Сегодня, 16:41
      ...клоуны laughing ...по моему фины нашли ещё один пособ попилить бюджет smile
      Чёрный
  2. Masya Masya Сегодня, 16:40
    Глубже закапывайтесь... wink
    Masya Masya
  3. soroKING Сегодня, 16:43
    довыступаются до "преимущества под землёй" am
    soroKING
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