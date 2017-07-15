WSJ: Финляндия готовит сеть подземных тоннелей на случай вторжения России

«Подземный лабиринт» под Хельсинки объединяет в единую систему тоннели метро, торговые центры, парковки, линии электро- и водоснабжения. Некоторые тоннели используются только военными и связаны с островом, где размещается ответственное за оборону финской столицы военное подразделение,

В связи с планируемыми масштабными российскими военными учениями на границе власти Финляндии решили рассказать гражданам страны об устройстве сети подземных тоннелей под Хельсинки общей протяженностью около 200 километров, пишет The Wall Street Journal - сообщается в статье, передает "Взгляд"Как отмечает издание, расположенный под Хельсинки подземный город представляет собой жизненно важную линию обороны для финской столицы, включающую сеть тоннелей, переходов и убежищ. Входы в них закрывают устойчивые к взрывам двери. Подземные проходы устроены таким образом, чтобы помочь военным задержать вражеских лазутчиков.В статье отмечается, что подземный город под Хельсинки существует уже давно, но сейчас Финляндия активно начала готовиться к его использованию в связи с планируемыми в России военными учениями «Запад-2017», крупнейшими со времен холодной войны.В связи с этим бывший сотрудник министерства обороны Финляндии отметил, что военные хотят быть уверены, что у них будет преимущество под землей, если Россия однажды заявится к ним.Между тем, ранее в пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия ни с кем воевать не собирается.