Forbes: США и НАТО должны раз и навсегда отказать Украине в членстве в альянсе

В то время как политические проблемы Киева могли быть устранены, его недостатки в области безопасности решить нелегко. Украина стала бы огромной черной дырой для НАТО и особенно для Америки. До тех пор, пока альянс намерен иметь хотя бы отдаленное отношение к интересам безопасности США, Украине нет места в НАТО

Это, по-видимому, исключает Украину из списка претендентов, но лишь до тех пор, пока в Донбассе продолжается война. Так что у России может быть стимул поддерживать кипение геополитического горшка

Вместо того, чтобы создавать неопределенность, давая надежды Киеву при усилении паранойи со стороны Москвы, США и их союзники по НАТО должны окончательно и твердо отказать Украине в присоединении к трансатлантическому альянсу. Тогда все стороны могли бы перейти к поискам практического решения конфликта в Украине

Интересный взгляд на проблему вступления Украины в НАТО высказал аналитический обозреватель журнала Forbes Даг Бандоу.По мнению аналитика, вхождение Украины в НАТО никак не усилило бы альянс и не послужило бы на благо мира – и даже наоборот. Военное превосходство США над Россией и без того столь велико, что наличие Украины среди военных союзников серьезно ситуацию не изменит. В то же время, нет смысла ссориться с ядерной державой, вторгаясь в зону ее интересов, говорит Бандоу.- заявил он в своей статье, передает ВзглядОн признает Москву «виновной» в конфликте в Донбассе, однако отмечает, что, несмотря на «моральный аспект», США нет места в этом противостоянии.Бандоу признает, что США и НАТО игнорировали этот факт, расширяя альянс «почти до Петербурга». А «демонтаж» Сербии стал еще одним оскорблением для Москвы. Усугубляли гнев Кремля разговоры о возможном вступлении в альянс Украины и Грузии. Затем Запад поддержал уличный путч против избранного президента Украины Виктора Януковича, который «склонялся в сторону Москвы».Он добавляет, что в НАТО принимают только страны, которые разрешили территориальные конфликты.- пишет автор.- заявил автор.Дуг Бэндоу (Douglas «Doug» Bandow) - Старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute) со специализацией на внешней политике и гражданских свободах, автор ряда книг по экономике и политике. Работал специальным помощником президента Рональда Рейгана и редактором политического журнала Inquiry. Регулярно пишет для таких изданий, как Fortune, Forbes, The National Interest, The Wall Street Journal и The Washington Times.