Forbes: США и НАТО должны раз и навсегда отказать Украине в членстве в альянсе

В то время как политические проблемы Киева могли быть устранены, его недостатки в области безопасности решить нелегко. Украина стала бы огромной черной дырой для НАТО и особенно для Америки. До тех пор, пока альянс намерен иметь хотя бы отдаленное отношение к интересам безопасности США, Украине нет места в НАТО

Это, по-видимому, исключает Украину из списка претендентов, но лишь до тех пор, пока в Донбассе продолжается война. Так что у России может быть стимул поддерживать кипение геополитического горшка

Вместо того, чтобы создавать неопределенность, давая надежды Киеву при усилении паранойи со стороны Москвы, США и их союзники по НАТО должны окончательно и твердо отказать Украине в присоединении к трансатлантическому альянсу. Тогда все стороны могли бы перейти к поискам практического решения конфликта в Украине