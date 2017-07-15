19:35 15 июля

Forbes: США и НАТО должны раз и навсегда отказать Украине в членстве в альянсе

Интересный взгляд на проблему вступления Украины в НАТО высказал аналитический обозреватель журнала Forbes Даг Бандоу.

По мнению аналитика, вхождение Украины в НАТО никак не усилило бы альянс и не послужило бы на благо мира – и даже наоборот. Военное превосходство США над Россией и без того столь велико, что наличие Украины среди военных союзников серьезно ситуацию не изменит. В то же время, нет смысла ссориться с ядерной державой, вторгаясь в зону ее интересов, говорит Бандоу.

В то время как политические проблемы Киева могли быть устранены, его недостатки в области безопасности решить нелегко. Украина стала бы огромной черной дырой для НАТО и особенно для Америки. До тех пор, пока альянс намерен иметь хотя бы отдаленное отношение к интересам безопасности США, Украине нет места в НАТО
- заявил он в своей статье, передает Взгляд


Forbes: США и НАТО должны раз и навсегда отказать Украине в членстве в альянсе


Он признает Москву «виновной» в конфликте в Донбассе, однако отмечает, что, несмотря на «моральный аспект», США нет места в этом противостоянии.

Бандоу признает, что США и НАТО игнорировали этот факт, расширяя альянс «почти до Петербурга». А «демонтаж» Сербии стал еще одним оскорблением для Москвы. Усугубляли гнев Кремля разговоры о возможном вступлении в альянс Украины и Грузии. Затем Запад поддержал уличный путч против избранного президента Украины Виктора Януковича, который «склонялся в сторону Москвы».

Он добавляет, что в НАТО принимают только страны, которые разрешили территориальные конфликты.

Это, по-видимому, исключает Украину из списка претендентов, но лишь до тех пор, пока в Донбассе продолжается война. Так что у России может быть стимул поддерживать кипение геополитического горшка
- пишет автор.

Вместо того, чтобы создавать неопределенность, давая надежды Киеву при усилении паранойи со стороны Москвы, США и их союзники по НАТО должны окончательно и твердо отказать Украине в присоединении к трансатлантическому альянсу. Тогда все стороны могли бы перейти к поискам практического решения конфликта в Украине
- заявил автор.

Дуг Бэндоу (Douglas «Doug» Bandow) - Старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute) со специализацией на внешней политике и гражданских свободах, автор ряда книг по экономике и политике. Работал специальным помощником президента Рональда Рейгана и редактором политического журнала Inquiry. Регулярно пишет для таких изданий, как Fortune, Forbes, The National Interest, The Wall Street Journal и The Washington Times.

Использованы фотографии: http://24today.net/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:39
    Бывают же и на Западе умные мысли у некоторых. Журналист признает наличие интересов РФ. Как-то непривычно. Его в агенты СВР еще не записали?
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 17:41
      Да их достаточно много , не всех пропускают ,так сказать , в свет.
      cniza
      1. Pirogov Сегодня, 17:48
        Цитата: cniza
        Да их достаточно много , не всех пропускают ,так сказать , в свет.

        Даже если и пускают и них то не слышит ,двойные стандарты поглотили запад.
        Pirogov
        1. Чёрный Сегодня, 18:12
          Как это раз и навсегда? Вы чё творите звери? Забрать у нерабов голубую мечту - это жестоко. А как же скачки на майдане , а как же лобзание американских ботинок, а как же скулящий бухой Педро , в дырявых носках и мятом пиджаке с чекушкой в кармане под забором белого дома , шо, всё зря? laughing
          Чёрный
          1. Partyzan Сегодня, 19:14
            Забрать у нерабов голубую мечту

            Partyzan
    2. sgazeev Сегодня, 17:44
      Цитата: oleg-gr
      Бывают же и на Западе умные мысли у некоторых. Журналист признает наличие интересов РФ. Как-то непривычно. Его в агенты СВР еще не записали?

      С горчинкой,опять Москва во всём виновата.
      sgazeev
    3. vovanpain Сегодня, 18:05
      Работал специальным помощником президента Рональда Рейгана

      Это ж сколько лет то ему? what Его патрон Рональд Рейган уже давно ласты склеил. request Все таки старшее поколение,работавшее против СССР с головой все таки дружило. yes Профи,не то что нынешние.
      Forbes: США и НАТО должны раз и навсегда отказать Украине в членстве в альянсе

      Наоборот если
      Украина стала бы огромной черной дырой для НАТО и особенно для Америки.

      Вот это и надо yes
      США и их союзники по НАТО должны окончательно и твердо отказать Украине в присоединении к трансатлантическому альянсу.

      А сейчас что делают wink говорят ни да ни нет.Короче про морковку. fellow
      Он добавляет, что в НАТО принимают только страны, которые разрешили территориальные конфликты

      Хочешь в НАТО,укропы или отказывайтесь от Крыма или попробуйте отбить его,но тут вас даже жалко не будет. request
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 18:09
        Эх не удался наш план по внедрению Украины в НАТО , они бы его быстро развалили. lol
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 18:15
          Цитата: cniza
          Эх не удался наш план по внедрению Украины в НАТО , они бы его быстро развалили. lol

          Да Виктор drinks hi И тут им не пруха request Устав НАТО придется переписывать под них. bully
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 18:19
            Владимир ! drinks hi для них это уже давно не проблема , у них есть Греция и Турция с не поделенным Кипром и ничего , Устав не помешал.
            cniza
        2. Чёрный Сегодня, 18:23
          Цитата: cniza
          Эх не удался наш план по внедрению Украины в НАТО , они бы его быстро развалили. lol

          Да уж... сперва укровоины научили бы новых братьёв подрываться по синьке на собственных гранатах, потом майданить и разворовывать бюджет...... wassat
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 18:26
            Угу и это пострашней российских танков. lol
            cniza
      2. APASUS Сегодня, 19:18
        Цитата: vovanpain
        Украина стала бы огромной черной дырой для НАТО и особенно для Америки.

        Она уже и так стала черной дырой еще до открытия "безвиза".
        Частный детектив Артур Бранд опубликовал в интернете свое расследование исчезновения картин Музея Западной Фрисландии в голландском городе Хорн пропали 24 картины нидерландских художников XVII-XVIII веков . Парадокс властей Украины в том что частный детектив пришел к выводу ,о том что именно Порошенко курышует воров и публикует на своей странице фото основных действующих лиц

        А что будет когда Украина попробует вступить в НАТО,это же какие перспективы по торговле вооружением открываются?
        APASUS
    4. Смог Сегодня, 19:11
      Цитата: oleg-gr
      Бывают же и на Западе умные мысли у некоторых.

      Конечно бывают. Особенно вот эта-
      Украина стала бы огромной черной дырой для НАТО и особенно для Америки.

      Так что если отбросить все "высокие" слова о "демократическом" выборе украины, запад признает, что там воруют. и не просто воруют, а ВОРУЮЮЮЮЮЮЮТТТТТТТ!!!!!!!!!!!! А вот этого расчетливый запад терпеть не может и не хочет.
      Смог
    5. Orionvit Сегодня, 19:16
      Цитата: oleg-gr
      Журналист признает наличие интересов РФ

      Читайте статью внимательно. Интересы России он может и признаёт, но тут же опять обвиняет Россию во всех смертных грехах. То есть России что либо хотеть, это с точки зрения запада, уже преступно, но им, скрепя сердцем с этим приходится считаться. Очередной русофобский выпад.
      Orionvit
  2. cniza Сегодня, 17:40
    Хана журналисту , да журналу в целом , сейчас великие скакуны лишат всех визы и включат в "миротворец".
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:46
      вхождение Украины в НАТО никак не усилило бы альянс и не послужило бы на благо мира – и даже наоборот

      Ось цэ зрада !!! belay Дуг Бэндоу - не жилец . crying
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 17:49
        Замордуют бедолагу ...
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 18:33
          Цитата: cniza
          Замордуют бедолагу ...

          ..да уж, либо Парасюк его отмудохает, либо Ляшко оттянет, либоМосейчук проглотит laughing
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 18:34
            А может и на троих... lol
            cniza
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:44
    Сейчас его люстрируют, и придадут анафеме wassat Нет, ну каков "агент Кремля "-укроину в НАТО не пускает wassat Да его нужно срочно закапать в Черном море, в самом глубоком его месте! !! wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Masya Masya Сегодня, 17:51
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Да его нужно срочно закапать в Черном море, в самом глубоком его месте! !

      тогда уж утопить... wink
      Masya Masya
      1. ЛукичЪ Сегодня, 17:55
        Цитата: Masya Masya
        тогда уж утопить.

        за шею.... laughing
        ЛукичЪ
        1. Masya Masya Сегодня, 18:02
          Цитата: ЛукичЪ
          за шею...

          может, просто ампутировать по самую шею? laughing ну что бы не мучились...
          Masya Masya
          1. ЛукичЪ Сегодня, 18:10
            Цитата: Masya Masya
            Цитата: ЛукичЪ
            за шею...

            может, просто ампутировать по самую шею? laughing ну что бы не мучились...

            тогда без наркоза.... laughing
            ЛукичЪ
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:45
    Forbes: США и НАТО должны раз и навсегда отказать Украине в членстве в альянсе
    Всё очень просто.Сдохнуть не хочет в ядерном аду.
    Наблюдатель2014
  5. Tusv Сегодня, 17:48
    Оказывается Между Брендоу и Бредлау затесана лишняя буква Лы. Букфа Лы - означает лябофь к омерики, плакать вместе с янками за поднятие флага и покупать фу-35.
    Явный бунт на коробле
    Tusv
  6. Masya Masya Сегодня, 17:49
    Ты, ты кинула, ты
    Ты, ты кинула, ты
    Ты, ты кинула, ты
    Ты, ты, ты....
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 17:53
      Ночью и днем...
      cniza
    2. ЛукичЪ Сегодня, 17:56
      Цитата: Masya Masya
      Ты, ты кинула, ты
      Ты, ты кинула, ты
      Ты, ты кинула, ты
      Ты, ты, ты....

      надеюсь не это? belay
      ЛукичЪ
      1. Masya Masya Сегодня, 18:13
        80 левел- это сильно!!!! wink
        Masya Masya
        1. ЛукичЪ Сегодня, 18:16
          Цитата: Masya Masya
          80 левел- это сильно!!!!

          да не жалко wink
          ЛукичЪ
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 17:53
    Счас Форбс признают Рукой Москвы.Злость в придачу с ненавистью теряющих власть непотребных-это малость напрягает. Военное превосходство США над Россией и без того столь велико Велико.Не спорю.В железе.А не в менталитете людей.
    ВЕРЕСК
  8. HAM Сегодня, 17:56
    ".... при усилении паранойи со стороны Москвы...."

    И это говорят шизофреники из-за океана!?
    HAM
  9. Сухой_Т-50 Сегодня, 18:07
    Вот это зрада!Думаю,у одного кондитера полыхнет,как при верховой,но кого это волнует?
    Сухой_Т-50
    1. ЛукичЪ Сегодня, 18:12
      Цитата: Сухой_Т-50
      Вот это зрада!Думаю,у одного кондитера полыхнет,как при верховой,но кого это волнует?

      а мне кажется, что ему просто не расскажут про это. вдруг с горя запьёт laughing
      ЛукичЪ
  10. Комментарий был удален.
  11. изя топ Сегодня, 18:32
    Украина стала бы огромной черной дырой для НАТО и особенно для Америки.

    изя топ
  12. Толстоевский Сегодня, 18:32
    а кто ж с Россией воевать на земле будет, как не эти зомби? уж не евроголубки ли?
    Толстоевский
  13. Tusv Сегодня, 18:38
    Иейххх. Щас бы Трампушечке душечке кого то замочить, как предыдущим презикам. У тут Бац! вторая смена. Налету у нас не меньше штатовской
    Tusv
  14. Горный стрелок Сегодня, 18:49
    А никто не заметил когнитивного диссонанса? "... США настолько сильны, что Украина не нужна, но не надо дразнить ядерную державу..."!
    Горный стрелок
  15. Хубун Сегодня, 18:55
    раньше думал , не могут быть позитивными новости из США и НАТО, оказывается могут)))))
    Хубун
  16. БВС Сегодня, 19:15
    Цитата: oleg-gr
    Даг Бандоу

    А почему на западе.
    Господин Дуг Бэндоу написал эту статью в русском филиале журнала Forbes.
    В октябре 2015 года издателем российской версии Forbes стала компания Artcom Media Group (ACMG), принадлежащая бизнесмену Александру Федотову[10].
    В СМИ появились предположения о существовании теневого инвестора, который мог дать Федотову деньги на покупку жунала[12].
    Новый же владелец Forbes заявил, что в нём слишком много политики[10] и, по некоторым данным, начал вмешиваться в редакционную политику и требовал снимать с публикации статьи, чем спровоцировал уход «по собственному желанию» главного редактора Эльмара Муртазаева.
    Так что мнение высказанное в данной статье имеет хорошие российские корни.
    БВС
  17. БВС Сегодня, 19:16
    Цитата: Хубун
    раньше думал , не могут быть позитивными новости из США и НАТО, оказывается могут)))))

    Это новости из России, а не США и НАТО.
    БВС
  18. Керенский Сегодня, 19:16
    А ведь дяденька что-то знает, из разряда:
    1. Не будет Украины
    2. Не будет НАТО
    Или нечто подобное. И сигналит через журнал с достаточно целевой аудиторией...
    Керенский
  19. БВС Сегодня, 19:19
    Нужно уточнить то, что данная статья из русского филиала журнала Forbes. В США ее наверное ни кто и не заметил.
    БВС
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