19:35 15 июля

ВСУ "захватили побережье" во время учений "Sea Breeze - 2017"

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , сегодня в Херсонской области на Тендровской косе прошел один из этапов международных учений "Sea Breeze - 2017".

По задаче учений во время амфибийной операции ее участники высадились на берег и освободили от незаконных вооруженных формирований захваченное морское побережье с помощью морского десанта.

ВСУ "захватили побережье" во время учений "Sea Breeze - 2017"



На данном этапе учений было задействовано средний десантный корабль U401 «Юрий Олефиренко» ВМС Украины, корабль ВМС Турции и катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины, самолеты и вертолеты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.



По словам командира многонационального батальона морской пехоты капитана Владимира Романа, главная задача учений заключалась в совершенствовании практических навыков младших командиров в принятии решений по обстановке, что сложилась, управлении подчиненными подразделениями и огнем во время выполнения боевых задач в реальных условиях, приобретении практических навыков личным составом подразделений. Кроме того, проверялся уровень слаженности подразделений.

Морские пехотинцы стран-партнеров совместно отработали тактические навыки и взаимодействие во время десантирования, противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, захвата и удержания важных объектов в кризисном регионе,
— отметил офицер.


Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:08
    Ушастый укро морпех ушами гребёт если что? wassat
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 19:16
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ушастый укро морпех ушами гребёт если что? wassat

      Они больше огребают, чем гребут laughing ....хотя нет: сперва гребут, потом огребают и гребут обратно laughing
      Чёрный
      1. Logall Сегодня, 19:22
        Порошенко точно на саммит в Ялту захотелось. Мечты, мечты! В Ялте состоится его трибунал...
        Logall
        1. ЛукичЪ Сегодня, 19:29
          Цитата: Logall
          Порошенко точно на саммит в Ялту захотелось

          его там уже ждут. не зря сразу после его слов на ЧФ начались учения
          ЛукичЪ
    2. vovanpain Сегодня, 19:21
      Напугали ежа голой задницей tongue
      vovanpain
    3. Trevis Сегодня, 19:24
      Ушастый укро морпех ушами гребёт если что?

      Не, это новые локаторы, можно в темноте врага бить!
      Trevis
    4. Partyzan Сегодня, 19:25
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ушастый укро морпех ушами гребёт если что? wassat

      ну как это ......
      Partyzan
    5. сибиралт Сегодня, 19:31
      Мечтать не запретишь! laughing
      сибиралт
  2. Черный_Ватник Сегодня, 19:14
    Румынские АК? recourse
    Черный_Ватник
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:26
      А что удивительного ? Румыны подсеяли укропам для борьбы с "клятыми комуняками" .
      bouncyhunter
  3. Aleksandr_2 Сегодня, 19:21
    удивительно ,но даже ка-27пс летает........
    Aleksandr_2
    1. ЛукичЪ Сегодня, 19:24
      Цитата: Aleksandr_2
      удивительно ,но даже ка-27пс летает.....

      в ВО было, что его недавно отремонтировали
      ЛукичЪ
  4. Vladimir74 Сегодня, 19:21
    средний десантный корабль U401 «Юрий Олефиренко»


    Ему уже 46 лет...
    Vladimir74
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:24
    Сильны они -из за американский спины, и желательно против мирного населения. А там где им могут дать сдачи, там уже и видимости войска не будет -толпы вооруженных мародеров, как на Донбассе сейчас.
    Изгоняющий либероидов
    1. Смог Сегодня, 19:32
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Сильны они -из за американский спины,

      Во, во! Прям с языка сняли. Наверное бежали в атаку и кричали- Америка с нами.....Ну как тогда в Крыму.....когда "героически" боролись с "окупацией".
      Смог
  6. Tusv Сегодня, 19:25
    Бойся Юропейская демократия. Украинская идет. Трепещи, усе
    Tusv
  7. изя топ Сегодня, 19:26
    самолеты и вертолеты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
    а что ж инфо половинчатаю выдают?почему промолчали,что укродесантники сигали с ан-2?
    изя топ
  8. ЛукичЪ Сегодня, 19:26
    Цитата: Черный_Ватник
    Румынские АК?

    думаете, что все АК из наследия СССР прокакали?
    ЛукичЪ
  9. Yalquzaq1 Сегодня, 19:31
    а как насчет стратегического союзника России - Армении?
    Армения принимает участие в учениях военнослужащих из стран НАТО и партнеров, которые проходят на полигоне Чинку на северо-западе Румынии, сообщает агентство AP.
    За учениями наблюдают президент Румынии Клаус Иоханнис и глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел.
    В ходе учений военнослужащие из Румынии, США, Украины, Армении и Хорватии открыли огонь при поддержке американских и румынских самолетов.
    Yalquzaq1
Картина дня