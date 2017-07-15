ВСУ "захватили побережье" во время учений "Sea Breeze - 2017"

Морские пехотинцы стран-партнеров совместно отработали тактические навыки и взаимодействие во время десантирования, противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, захвата и удержания важных объектов в кризисном регионе,

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , сегодня в Херсонской области на Тендровской косе прошел один из этапов международных учений "Sea Breeze - 2017".По задаче учений во время амфибийной операции ее участники высадились на берег и освободили от незаконных вооруженных формирований захваченное морское побережье с помощью морского десанта.На данном этапе учений было задействовано средний десантный корабль U401 «Юрий Олефиренко» ВМС Украины, корабль ВМС Турции и катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины, самолеты и вертолеты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.По словам командира многонационального батальона морской пехоты капитана Владимира Романа, главная задача учений заключалась в совершенствовании практических навыков младших командиров в принятии решений по обстановке, что сложилась, управлении подчиненными подразделениями и огнем во время выполнения боевых задач в реальных условиях, приобретении практических навыков личным составом подразделений. Кроме того, проверялся уровень слаженности подразделений.— отметил офицер.